Des températures dangereusement froides enveloppent le nord-est

BOSTON (AP) – L’air arctique qui est descendu sur le nord-est samedi a apporté des températures négatives dangereusement froides et des refroidissements éoliens dans la région, y compris un refroidissement éolien record de moins 108 degrés Fahrenheit (moins 78 C) au sommet de Mont Washington dans le New Hampshire.

En plus du faible refroidissement éolien record des États-Unis, l’observatoire du mont Washington au sommet de la plus haute montagne du nord-est, célèbre pour ses conditions météorologiques extrêmes, a enregistré une température réelle de moins 47 (moins 44 ° C), égalant un record d’observatoire établi en 1934 .

Dans le reste de la région, les refroidissements éoliens – l’effet combiné du vent et de l’air froid sur la peau exposée – sont tombés à moins 45 à moins 50 degrés Fahrenheit (moins 43 à moins 45 C), selon le National Weather Service.

La méthode actuelle utilisée pour mesurer le refroidissement éolien est utilisée depuis 2001.

“C’est juste une sorte d’intrusion dans l’Arctique”, a déclaré Stephen Baron, météorologue au National Weather Service à Gray, dans le Maine. “Parfois, en hiver, le Jetstream plonge et l’oscillation arctique permet à l’air froid d’entrer dans notre région pendant un jour ou deux.”

Les vents violents de vendredi ont été blâmés pour la mort d’un bébé à Southwick, Massachusetts.

Les vents ont abattu une branche d’arbre sur un véhicule conduit par une femme de 23 ans de Winstead, dans le Connecticut, selon le bureau du procureur du district de Hampden. Le conducteur a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves, mais le bébé est décédé, ont annoncé les autorités.

La plupart des gens ont tenu compte des avertissements de rester à l’intérieur samedi, mais certaines personnes n’avaient d’autre choix que de sortir.

Gin Koo, 36 ans, a bravé le froid pour emmener son terrier de Boston, Bee, faire une promenade nécessaire.

“Je ne me souviens pas qu’il ait fait si froid, pas depuis 2015”, a déclaré Koo, qui portait trois chemises et une doudoune, ainsi qu’un chapeau et une capuche. Bee frissonnait encore malgré son pelage pour chien. “Je ne sortirais pas si je n’avais pas à le faire.”

Paul Butler, 45 ans, qui est sans abri depuis son expulsion en décembre 2021, s’est réfugié à South Station, le centre de transit de Boston que les autorités ont maintenu ouvert la nuit afin que les personnes sans logement aient un endroit chaud pour dormir.

“C’est le plus froid dont je me souvienne, et j’ai travaillé à la porte de plusieurs clubs pendant 15 ans”, a déclaré l’ancien Marine, qui portait deux sacs avec des vêtements et des couvertures supplémentaires.

Le Pine Street Inn de Boston, le plus grand fournisseur de services aux sans-abri de la Nouvelle-Angleterre, a intensifié ses activités de sensibilisation auprès des personnes vivant dans la rue, doublant le nombre de véhicules pouvant transporter les personnes vers les refuges et ouvrant son hall pour offrir un espace supplémentaire.

Une personne a été transportée à l’hôpital.

“Un soir comme hier soir, la plus grande préoccupation concerne les personnes qui ont compromis leur jugement”, a déclaré la présidente et chef de la direction, Lyndia Downie, à propos des personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances ou de maladie mentale. « Par ces nuits froides, ils ne pensent pas à 100 % de leur capacité. Ce sont les personnes qui nous inquiètent le plus. »

Selon le National Weather Service, plusieurs villes, dont Boston; Providence, Rhode Island; Hartford, Connecticut; Worcester, Massachusetts; Albany, New York; et Glens Falls, New York, ont établi ou égalé des records de basses températures pour la date.

Le froid extrême a réduit certaines activités hivernales traditionnelles. Les organisateurs d’une attraction annuelle de château de glace à North Woodstock, dans le New Hampshire, ont raccourci l’horaire des visiteurs du soir pour les vendredis et samedis soirs.

Erin Trotta du Massachusetts, qui avait déjà réservé une visite samedi après-midi, prévoyait toujours d’y aller, mais prenait des mesures supplémentaires pour rester au chaud.

« Nous sommes prêts à affronter les châteaux de glace du vortex polaire. … Pantalons de neige, manteaux d’hiver épais, chauffe-mains et pieds, masques faciaux, du genre où seuls vos yeux sont exposés, et de bons gants et bottes d’hiver. Prévoyez de boire du chocolat chaud pour vous réchauffer.

Dans les montagnes Adirondack de New York, Old Forge a enregistré une température tôt samedi de moins 36 degrés. Les températures ont plongé dans les adolescents négatifs dans des dizaines d’autres villes et villages, le refroidissement éolien rendant la sensation encore plus froide.

Mackenzie Glasser, propriétaire du Ozzie’s Coffee Bar à Old Forge, a déclaré que les températures glaciales font partie de la vie dans les Adirondacks.

“J’ai même eu des clients pendant la première heure d’ouverture, et je ne m’attendais pas à ça à 7 heures du matin. Je ne pense donc pas que cela éloigne trop de monde”, a-t-elle déclaré.

La bonne nouvelle est que l’air froid devrait quitter une grande partie de la région d’ici dimanche, lorsque les températures pourraient atteindre les 40 degrés.

“C’est tout un changement”, a déclaré Baron du National Weather Service.

___

Michael Hill à Albany, New York, Michael Casey à Boston et Kathy McCormack à Concord, New Hampshire ont contribué à cette histoire.

Mark Pratt, Associated Press