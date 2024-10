Des témoins ont vu un groupe armé harceler les travailleurs humanitaires d’Hélène dans le Tennessee, selon le shérif

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Des témoins ont rapporté avoir vu un groupe de personnes armées harceler les travailleurs humanitaires après l’ouragan dans une communauté éloignée du Tennessee le week-end dernier, a déclaré mercredi un shérif alors qu’un homme de Caroline du Nord comparaissait devant le tribunal pour avoir prétendument menacé des travailleurs humanitaires dans cet État.

Bien que rien n’indique que les incidents soient liés, ils proviennent de l’Agence fédérale de gestion des urgences. face à une désinformation généralisée sur sa réponse à Ouragan Hélènequi a débarqué en Floride le 26 septembre avant de se diriger vers le nord et de quitter une traînée de destruction dans six États. Les informations faisant état de menaces contre des travailleurs humanitaires ont déclenché une quart temporaire sur la façon dont la FEMA opérait dans l’ouest de la Caroline du Nord.

Dans le Tennessee, le shérif du comté de Carter, Mike Farley, a déclaré que des témoins ont rapporté samedi que des travailleurs de la FEMA étaient harcelés par un petit groupe de personnes armées dans la communauté isolée d’Elk Mills, non loin de la frontière de la Caroline du Nord. Aucune arrestation n’a été effectuée, mais Farley a déclaré que les personnes qui se sont présentées cherchaient à semer le trouble.

« C’était une situation un peu délicate, aucune arme n’était dégainée, mais ils étaient armés », a déclaré Farley à l’Associated Press.

Farley a déclaré que son département était en train d’établir un poste de commandement ouvert 24 heures sur 24 à Elk Mills à cause de ce qui s’est passé. La région est encore largement coupée du reste de l’État car Hélène a endommagé et détruit de nombreux ponts et routes.

« C’est un plaisir de travailler avec la communauté de cette région, mais ce groupe tente de créer davantage de haine envers le gouvernement fédéral », a déclaré Farley.

Au cours du week-end, des rapports ont révélé que les travailleurs de la FEMA qui aidaient les efforts d’Hélène pourraient être la cible d’une milice, mais les autorités ont déclaré plus tard qu’elles pensaient qu’un homme arrêté et accusé d’avoir proféré des menaces avait agi seul. La FEMA a déclaré que des changements opérationnels avaient été apportés pour assurer la sécurité du personnel « par grande prudence », mais les travailleurs étaient de retour sur le terrain lundi.

Arrivée d’Hélène il y a trois semaines dans le Sud-Est des villes isolées décimées dans les Appalaches et tué au moins 246 personnes, soit un peu plus de la moitié des décès liés à la tempête en Caroline du Nord. Mardi, le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a déclaré qu’un groupe de travail qui avait répondu aux appels de proches concernés tout au long de la tempête avait toujours une liste de travail d’environ 90 personnes qui n’avaient pas été retrouvées.

William Parsons, l’homme accusé d’avoir proféré ces menaces en Caroline du Nord, a déclaré qu’il croyait aux informations des médias sociaux selon lesquelles la FEMA refusait d’aider les gens, mais qu’il s’est rendu compte que ce n’était pas le cas lorsqu’il est arrivé à Lake Lure, une petite ville durement touchée. communauté située à environ 40 kilomètres au sud-est d’Asheville.

Lors d’un entretien téléphonique avec WGHP-TVParsons, 44 ans, a lu à haute voix un message qu’il a publié sur les réseaux sociaux et qui disait que « Nous, le peuple », recherchions samedi des volontaires pour « dépasser le site de la FEMA à Lake Lure et envoyer les produits dans les montagnes ».

Parsons, de Bostic, a expliqué qu’il pensait que la FEMA retenait les fournitures et que son message était un appel à l’action et non à la violence.

«Nous allions donc monter là-haut et retirer cette clôture de force», a-t-il déclaré, mais il a découvert une situation différente de celle à laquelle il s’attendait à Lake Lure. Il a déclaré qu’il avait fini par se porter volontaire ce jour-là pour participer aux opérations de secours, mais les forces de l’ordre ont mis en doute cette affirmation mercredi.

Le capitaine Jamie Keever, du bureau du shérif du comté de Rutherford, a déclaré mercredi dans un courrier électronique qu’un soldat avait appelé le 911 samedi après que quelqu’un ait entendu Parsons faire un commentaire selon lequel « il s’en prenait à la FEMA et n’avait pas peur des forces de l’ordre ou des soldats ».

Keever a déclaré que Parsons avait été arrêté dans une épicerie de Lake Lure qui était un site pour un bus de la FEMA et un site de dons pour les efforts de secours.

« Il ne semble pas que Parsons ait été impliqué dans des efforts de secours à ce moment-là et si oui, pourquoi était-il armé », a déclaré Keever. « Je pense que, d’après sa déclaration, il était prêt à agir avec ses armes à feu et à accepter les dons. »

Parsons possédait un fusil de type AR et deux armes de poing, selon son mandat d’arrêt.

Les responsables du shérif ont déclaré que Parsons avait été accusé de « s’être rendu armé pour terroriser le public », un délit, et libéré après avoir versé une caution. Le bureau du shérif a déclaré que les premiers rapports indiquaient qu’un « camion chargé de miliciens » était impliqué dans l’expression de la menace, mais une enquête plus approfondie a déterminé que Parsons avait agi seul.

Parsons a déclaré à WGHP-TV qu’il avait une arme à feu légalement possédée sur la hanche ainsi que son fusil et son pistolet légalement possédés dans son véhicule.

Un défenseur public a été nommé pour Parsons lors d’une comparution devant le tribunal mercredi, WYFF-TV signalé. Le bureau du défenseur public n’a pas immédiatement répondu à un appel sollicitant des commentaires.

___

Brumfield a rapporté de Baltimore.