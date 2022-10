Des témoins ont recherché une collision frontale qui a fermé l’autoroute 97 près de Penticton – Kelowna Capital News

BC Highway Patrol Keremeos recherche des témoins, en particulier le conducteur d’une petite voiture rouge qui a peut-être été témoin d’une grave collision qui a fermé l’autoroute 97 à Kaleden le jeudi 29 septembre.

Vers 9 h 25, la GRC de Penticton et les services d’urgence sont intervenus lors d’une collision frontale sur la route 97 entre la route 3A et le chemin Lakehill à Kaleden.

Un camping-car GMC en direction du nord est entré dans la voie venant en sens inverse et est entré en collision frontale avec un camping-car en direction du sud, a déclaré la police.

Le conducteur du camping-car, un homme dans la cinquantaine de Penticton, a été grièvement blessé dans la collision. La passagère, une femme dans la quarantaine, n’a pas été blessée.

Un homme d’une vingtaine d’années conduisait le camping-car et a été grièvement blessé, a indiqué la police. À l’heure actuelle, la cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête et rien n’a été exclu.

L’autoroute a été fermée jusqu’à 18 heures pour permettre à la police de mener une enquête approfondie.

Le chien des victimes, Boomer, qui se trouvait à l’intérieur du camping-car au moment de l’accident, était sorti et s’était enfui.

La famille a lancé un appel sur Facebook ce jour-là pour garder un œil sur leur chien disparu bien-aimé. Les habitants de Kaleden et les membres du public ont effectué une recherche et la famille a confirmé au cours du week-end que Boomer avait été retrouvé.

Lors d’un grave accident sur l’autoroute 97 à Kaleden, Boomer, le chien est sorti du camping-car et a couru dans les bois. Il a depuis été retrouvé. (Facebook)

Les enquêteurs ont été informés qu’une petite voiture rouge se dirigeait vers le sud sur l’autoroute 97, près de la collision, mais n’était pas impliquée. Il peut avoir été conduit par une femme et elle s’est arrêtée brièvement mais n’est pas restée sur les lieux. Cet individu est considéré comme un témoin et la police aimerait parler au conducteur et à tous les occupants de ce véhicule.

Toute personne disposant d’informations concernant cette collision, y compris toute vidéo de caméra de tableau de bord de l’accident ou toute conduite avant collision de l’un ou l’autre véhicule, est priée de contacter BC Highway Patrol Keremeos au 250-499-2250 et de citer le dossier 2022-4544.

