Des témoins oculaires décrivent la répression du “Vendredi sanglant” contre les manifestants iraniens

La fusillade a commencé à Zahedan avant la fin des prières du vendredi. Des milliers de fidèles s’étaient rassemblés le 30 septembre dans la Grande Mosalla de Zahedan, un grand espace en plein air dans la ville du sud-est de l’Iran, lorsqu’une poignée de jeunes hommes se sont séparés et ont commencé à scander des slogans dans un poste de police voisin. Un homme de 28 ans a déclaré que son frère de 18 ans était parmi eux. Il s’est entretenu avec le Washington Post sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles.

Le jeune homme a suivi son frère, se frayant un chemin à travers la foule et est tombé sur une scène choquante : des policiers et des agents de sécurité en civil tiraient sur les manifestants depuis le toit du poste de police et d’autres bâtiments. Les forces de sécurité ont également commencé à tirer sur la Mosalla, où les gens priaient encore.

“Ils tiraient beaucoup, et de-ci de-là, j’ai vu des gens se faire tirer dessus et tomber”, a déclaré le jeune homme lors d’un entretien téléphonique depuis Zahedan. « De nombreuses personnes ont été abattues et elles rampaient par terre vers des bus ou d’autres voitures pour se cacher derrière elles. Je voulais juste trouver mon frère et sortir.

Ce qui s’est passé ce jour-là – déjà connu en Iran sous le nom de “Vendredi sanglant” – est de loin la répression gouvernementale la plus meurtrière contre les manifestants depuis que les manifestations ont commencé à balayer le pays il y a près d’un mois. Le service Internet a été coupé ou gravement perturbé dans la région au cours des deux dernières semaines, ainsi que le réseau cellulaire, ce qui rend difficile de comprendre comment la violence s’est déroulée. Le Post a interrogé deux témoins de la répression du 30 septembre, dont le jeune homme, qui a décrit les forces de sécurité utilisant une force meurtrière et aveugle contre des manifestants pacifiques.

Le Post n’a pas pu confirmer leurs récits de manière indépendante, mais leurs histoires ont été corroborées par des militants locaux et alignées sur les conclusions de groupes de défense des droits.

La manifestation de vendredi à Zahedan avait été annoncée sur les réseaux sociaux plus tôt dans la semaine, en solidarité avec le soulèvement qui s’est emparé de la nation depuis la mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée sous la garde de la “police de la moralité”. le 16 septembre. Mais les manifestants, dont beaucoup appartenaient à l’ethnie baloutche – un groupe minoritaire qui vit principalement dans le sud-est de l’Iran et de l’autre côté de la frontière au Pakistan – avaient également des motivations locales.

Ils ont été exaspérés par les informations selon lesquelles une jeune fille de 15 ans aurait été violée en garde à vue dans la ville de Chabahar début septembre. Cette fille baloutche était leur Amini, une autre jeune femme qui, selon eux, avait été maltraitée par les forces de sécurité de l’État. Ce jour-là, la foule scandait « Mort au dictateur » et « Le violeur doit être puni » lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu.

L’homme de 28 ans a composé frénétiquement le téléphone de son frère et l’a finalement trouvé derrière une Peugeot blanche. Ils se sont baissés et sont sortis de la zone, se positionnant entre une file de voitures et un mur frontalier de la Mosalla. Les frères n’avaient parcouru qu’une courte distance lorsqu’ils virent un ami commun, à qui ils firent signe de s’enfuir avec eux. Puis des coups de feu retentirent à nouveau.

“[Our friend] a reçu deux balles dans le dos, à seulement deux ou trois mètres de moi », a déclaré le jeune homme d’une voix épuisée. « L’une des balles l’a touché près du cœur. Il a été martyrisé juste là.

“D’après les preuves que nous avons rassemblées, ce qui s’est passé à Mosalla était un massacre”, a déclaré Mansoureh Mills, chercheur sur l’Iran à Amnesty International, qui a dénombré au moins 66 personnes tuées cet après-midi-là. D’autres groupes de défense des droits de l’homme alourdissent encore le nombre de morts.

“Le meurtre d’enfants et de personnes qui priaient … Je ne vois pas comment cela pourrait être appelé autrement”, a déclaré Mills.

Le gouvernement iranien a intensifié son recours à la force contre les manifestants après un ordre émis par la plus haute instance militaire du pays le 21 septembre de « confronter sévèrement les fauteurs de troubles et les anti-révolutionnaires », selon un document divulgué obtenu par Amnesty et examiné par The Post.

Les forces de sécurité semblent appliquer cet ordre général avec une main encore plus lourde dans les zones à minorité ethnique telles que le Balouchistan, ainsi que le Kurdistan dans l’ouest de l’Iran, d’où est originaire Amini et où les manifestations ont commencé.

Les Baloutches, comme les Kurdes, ont longtemps été délaissés par le gouvernement iranien. La région où vivent la plupart d’entre eux, la province du Sistan et du Baloutchistan, est parmi les plus pauvres du pays. Les Baloutches et les Kurdes sont également majoritairement des communautés sunnites dans un pays dirigé par un gouvernement chiite théocratique.

La réponse de l’État dans ces zones « a été particulièrement brutale », a déclaré Ali Vaez, directeur du projet Iran pour l’International Crisis Group. Il a averti que la répression gouvernementale “exacerbait encore le risque de troubles continus”.

Après les premiers tirs autour du poste de police, les forces de sécurité ont également tiré sur les foules rassemblées autour de la mosquée Makki, à une courte distance de la Mosalla. Des balles ont criblé la façade de la mosquée et des grenades lacrymogènes ont été tirées dans l’espace de prière, ont déclaré des militants, y compris la section des femmes, où les mères s’abritaient avec leurs enfants.

À ce moment-là, le jeune homme et son frère avaient rassemblé un groupe de manifestants pour transporter le corps de leur ami à la mosquée Makki. Un hélicoptère tournait au-dessus de la tête, a déclaré le jeune homme au Post, et des hommes armés à l’intérieur tiraient périodiquement sur la foule. Ils « tiraient d’en haut, et nous avons dû entrer dans la mosquée », se souvient l’homme.

De nombreux morts et blessés avaient été emmenés dans la mosquée en milieu d’après-midi; des manifestants ont jeté des pierres sur les forces de sécurité pour les éloigner, ont déclaré des témoins. Tant de personnes ont été blessées qu’il y avait une pénurie de sang dans les hôpitaux locaux, ont rapporté des militants.

Un homme de 60 ans qui vit dans le quartier de Shirabad, au nord de Zahedan, a appris que son fils de 25 ans avait été tué par balle et que son corps se trouvait à la mosquée. L’homme s’y est rendu avec beaucoup de difficulté, demandant à d’autres de l’aider à ramener le corps de son fils à la maison.

« Lorsque nous avons voulu sortir le corps de mon fils, deux personnes ont été abattues devant moi juste à la porte de la mosquée Makki. L’un a reçu une balle dans la tête et l’autre dans la poitrine », a déclaré le père lors d’un entretien téléphonique depuis Zahedan, partageant son histoire sous couvert d’anonymat. “Nous avons attendu le coucher du soleil avant de pouvoir partir.”

Les médias d’État ont annoncé que trois membres du Corps des gardiens de la révolution islamique avaient également été tués ce jour-là. Parmi eux se trouvait le colonel Hamid Reza Hashemi, commandant adjoint du renseignement pour le corps de la garde au Sistan et au Balouchistan, selon l’agence de presse semi-officielle Tasnim.

Le gouvernement a cherché à imputer la violence à Jaish al-Adl, un groupe militant local, mais le groupe a nié tout rôle dans les manifestations, et les militants et témoins interrogés par The Post affirment n’avoir vu aucun manifestant armé dans la foule. . Dans une déclaration au lendemain des attentats, le commandant du corps de garde, le général Hossein Salami, a juré de se venger du personnel de sécurité qui avait été tué.

“La déclaration de Salami est une menace contre le peuple”, a déclaré Abdollah Aref, directeur de la Baluch Activists Campaign, un groupe de défense basé en Grande-Bretagne. “Ce qu’ils disent, c’est que si vous sortez dans la rue, nous vous tirerons dessus et vous tuerons.”

Le jeune homme et son frère sont rentrés chez eux sains et saufs ce vendredi, mais la violence les a suivis. Alors que les manifestations se poursuivaient dans leur quartier au cours des jours suivants, les forces de sécurité ont réagi avec une force meurtrière.