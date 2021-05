Des témoins du téléphérique italien décrivent l’horreur quand il a dégringolé de 500 m en bas d’une montagne, tuant 14 personnes après avoir «  accéléré en arrière  »

Une voiture CABLE a accéléré en arrière de 500 mètres sur un flanc de montagne italien, ont déclaré des témoins.

La tragédie a coûté la vie à 14 personnes, dont une famille de cinq personnes, après la chute de la télécabine près d’un sommet d’une montagne.

Une énorme mission de sauvetage a été lancée à la suite de l’accident d’horreur de dimanche matin à Mottarone, dans le nord de l’Italie.

Selon les rapports, la voiture a été projetée dans la montagne lorsqu’un câble la tirant vers le haut s’est cassé et les freins ont échoué.

Il a dévalé vers le bas sur son câble de support avant de heurter un pylône et d’être projeté à 20 m dans les airs, puis de toucher le sol.

La maire locale, Marcella Severino, a rappelé que des témoins avaient décrit ce qu’ils avaient vu se dérouler.

« Ils ont entendu une forte détonation et ont vu le téléphérique juste avant le sommet, puis il a accéléré en arrière, a heurté un pilier de soutien et est tombé », a-t-elle déclaré.

«Certains ont été tués à l’intérieur, tandis que d’autres ont été éjectés de la voiture. Il semble que le câble a cédé et les marcheurs l’ont vu.

«Là où il a touché le sol est un endroit éloigné, c’est à la lisière de certains bois, et les témoins ont dit qu’il a roulé trois fois avant de s’arrêter contre des arbres.

« Les victimes ont toutes été identifiées et il semblerait que certaines soient étrangères. »

Elle plus tard a dit à La Repubblica que des témoins lui ont également dit qu’ils avaient entendu «deux coups fous» alors que la voiture s’était écrasée dans des arbres.

Le journal rapporte également que les sauveteurs ont déclaré que la voiture avait roulé 500 mètres dans la montagne.

Des détails déchirants sur ceux qui sont morts commencent maintenant à apparaître.

Amit Biran et sa femme Tal Peleg-Biran sont décédés avec leur fils cadet Tom Biran

Angelo Gasparro et Roberta Pistolato ont été tués lorsque le téléphérique a plongé au sol

Le couple fiancé Silvia Malnati et Alessandro Merlo ont également été tués

Vittorio Zorloni et Elisabetta Personini sont décédés avec leur fils Mattia un mois avant leur mariage

Silvia, 27 ans, et Alessandro, 29 ans, étaient populaires auprès des voisins, qui ont parlé de leur chagrin

Un garçon israélien de cinq ans est le seul membre de sa famille à avoir survécu.

Le père d’Eitan Biran, Amit Biran, 30 ans, et sa femme de 26 ans, Tal Peleg-Biran, sont morts avec leur autre fils Tom Biran, âgé de deux ans, et ses grands-parents dans la tragédie.

La famille vivait dans le nord de l’Italie et ses grands-parents Barbara et Yitzhak Cohen, âgés de 71 et 81 ans, venaient de Tel Aviv.

Un médecin a envoyé un dernier message à sa sœur pour lui dire qu’elle montait à bord d’un téléphérique dans le nord de l’Italie – une heure avant qu’il ne plonge de 20 mètres au sol, faisant 14 morts.

Roberta Pistolato, qui travaillait sur la ligne de front de la bataille de l’Italie contre Covid, est décédée dans la tragédie alors qu’elle célébrait son 40e anniversaire avec son petit ami Angelo Gasparro, 45 ans.

Peu de temps avant l’horreur, qui aurait eu lieu lorsqu’un câble s’est cassé près du sommet de la montagne de 4 900 pieds, Mme Pistolato a envoyé un texto à sa sœur: « Nous montons dans le téléphérique. »

Vittorio Zorloni, 55 ans, et sa partenaire de 37 ans, Elisabetta Personini, ont été tués avec leur fils Mattia, âgé de cinq ans.

Le couple, qui devait se marier le mois prochain, a été tué sur le coup lorsque la voiture a heurté le sol et que leur fils est décédé à l’hôpital de Turin.

L’accident a également coûté la vie à Serena Cosetino, 27 ans, chercheuse scientifique, et à son petit ami de 30 ans, Mohammed Reza Shahisavandi, un étudiant iranien, qui travaillait également dans un bar à Rome.

Le couple de fiancés Silvia Malnati 27 ans et Alessandro Merlo, 29 ans, figuraient également parmi ceux qui sont décédés.

Des images de la tragédie montrent les restes écrasés et froissés du téléphérique dans une clairière d’une épaisse parcelle de pins.

Les efforts de sauvetage ont été entravés par la forêt, ainsi que par la pente raide.

Le sauveteur Walter Milan a déclaré à SkyTG24, en Italie, que le téléphérique s’était effondré près du sommet de la ligne Stresa-Mottarone dans la région du Piémont.

« Le téléphérique est tombé d’un point relativement haut et il est tombé sur un terrain boisé », a-t-il déclaré.

Un témoin a déclaré à MailOnline: «C’était une descente très raide, donc le téléphérique a dégringolé pendant un moment avant de s’arrêter contre des arbres.

« La police est sur les lieux de l’incident et essaie d’identifier les personnes. C’est une matinée dévastatrice pour nous tous. »

La ligne de câble a fermé en 2014 pour une rénovation de 4,4 millions d’euros, contre une ouverture en 2016.

Cependant, il a ensuite fermé à la suite du verrouillage du coronavirus, qui a forcé la fermeture des remontées mécaniques à travers l’Italie. Il a rouvert il y a moins d’un mois, le 24 avril.

Le service a commencé à fonctionner en août 1970 et le trajet dure 20 minutes.

Le ministre italien Enrico Giovannini a déclaré: «Une terrible tragédie.

« Nous essayons de comprendre ce qui s’est passé, mais c’est une tragédie vraiment terrible. »

Mottarone atteint une hauteur de 4 900 pieds et surplombe un lac pittoresque.

La montagne abrite un petit parc d’attractions, Alpyland, avec des montagnes russes pour enfants offrant une vue à 360 degrés sur le paysage.

De nombreux domaines skiables italiens disposent de pistes de VTT et de sentiers de randonnée très appréciés au printemps et en été.