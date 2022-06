Des témoins disent que plus de 200 personnes ont été tuées dans une attaque ethnique en Éthiopie

Des témoins en Éthiopie ont déclaré dimanche que plus de 200 personnes, principalement de l’ethnie Amhara, ont été tuées lors d’une attaque dans la région d’Oromia du pays et accusent un groupe rebelle, qui le nie.

Il s’agit de l’une des attaques de ce type les plus meurtrières de mémoire récente alors que les tensions ethniques se poursuivent dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique.

« J’ai compté 230 corps. J’ai bien peur que ce soit l’attaque la plus meurtrière contre des civils que nous ayons vue de notre vivant », a déclaré Abdul-Seid Tahir, un habitant du comté de Gimbi, à l’Associated Press après avoir échappé de justesse à l’attaque de samedi. « Nous les enterrons dans des fosses communes et nous continuons à collecter des corps. Les unités de l’armée fédérale sont maintenant arrivées, mais nous craignons que les attaques ne se poursuivent si elles partent.

Un autre témoin, qui n’a donné que son prénom, Shambel, craignant pour sa sécurité, a déclaré que la communauté locale d’Amhara cherchait désespérément à être relocalisée ailleurs « avant qu’une autre série de massacres ne se produise ». Il a dit que l’ethnie Amhara qui s’est installée dans la région il y a environ 30 ans dans le cadre de programmes de réinstallation est maintenant « tuée comme des poulets ».

Les deux témoins ont blâmé l’Armée de libération oromo pour les attaques. Dans un communiqué, le gouvernement régional d’Oromia a également blâmé l’OLA, affirmant que les rebelles avaient attaqué « après avoir été incapables de résister aux opérations lancées par les forces de sécurité (fédérales) ».

Un porte-parole de l’OLA, Odaa Tarbii, a nié ces allégations.

« L’attaque à laquelle vous faites référence a été commise par l’armée et la milice locale du régime alors qu’ils se retiraient de leur camp à Gimbi suite à notre récente offensive », a-t-il déclaré dans un message à l’AP. « Ils se sont enfuis dans une zone appelée Tole, où ils ont attaqué la population locale et détruit leurs biens en représailles à leur soutien supposé à l’OLA. Nos combattants n’avaient même pas atteint cette zone lorsque les attaques ont eu lieu.

L’Éthiopie connaît des tensions ethniques généralisées dans plusieurs régions, la plupart à cause de griefs historiques et de tensions politiques. Le peuple Amhara, le deuxième plus grand groupe ethnique parmi les plus de 110 millions d’habitants de l’Éthiopie, a été fréquemment ciblé dans des régions comme Oromia.

La Commission éthiopienne des droits de l’homme nommée par le gouvernement a appelé dimanche le gouvernement fédéral à trouver une « solution durable » au meurtre de civils et à les protéger contre de telles attaques.