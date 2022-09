Des témoins disent que des dizaines de personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque ethnique en Éthiopie

NAIROBI, Kenya (AP) – Des habitants du plus grand État fédéral d’Éthiopie, Oromia, affirment que des dizaines de civils ont été tués lors d’une attaque par un groupe armé lundi, la dernière violence de masse selon des critères ethniques qui défie l’un des pays les plus peuplés d’Afrique.

Deux habitants de la région agitée de Horo Guduru, dans la région de Wollega, ont déclaré qu’un groupe armé de la communauté ethnique Amhara, connue sous le nom de Fano, ciblait les Oromos sans discrimination.

“Ces miliciens Fano sont venus en force et ont tué tous ceux qu’ils ont trouvés”, a déclaré un témoin à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. Il a dit avoir vu six corps frais dans un cimetière. Les combattants ont incendié des maisons, pillé du bétail et menacé de revenir et de «nous achever tous», a-t-il dit.

Un autre témoin a déclaré avoir vu une vingtaine de corps mardi et a déclaré qu’il pensait que “de nombreux autres corps restaient à découvrir”.

Les deux témoins ont déclaré que l’attaque avait eu lieu un jour après le retrait des forces régionales d’Oromia de la région. Un porte-parole du gouvernement fédéral éthiopien, Legesse Tulu, a raccroché sans répondre aux questions. Le chef de la police d’Oromia n’a pas répondu.

Jeudi, l’Autorité éthiopienne des médias a adressé un avertissement au média privé Finfinnee Integrated Broadcast pour avoir signalé les meurtres et l’a accusé de diffuser «des informations fausses et non confirmées».

L’Éthiopie connaît des rivalités et des conflits ethniques généralisés depuis l’arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed en 2018.

La milice Fano a été un acteur majeur du conflit éthiopien dans le Tigré qui a éclaté dans le nord du pays en novembre 2020. Combattant aux côtés de l’armée éthiopienne, elle a été impliquée dans certaines des pires atrocités commises contre les Tigréens.

Mais lorsque ce conflit s’est calmé ces derniers mois, de nombreux dirigeants et membres du Fano ont été pris pour cible par les autorités éthiopiennes après que le Premier ministre les ait qualifiés de « force irrégulière ».

Auparavant, les membres de l’ethnie Amahras étaient ciblés dans la région de Wollega où les tueries de lundi ont eu lieu. En juin, des centaines d’Amharas ethniques ont été tués et les autorités locales ont blâmé l’Armée de libération oromo. Le groupe armé l’a nié et a plutôt blâmé les forces gouvernementales.

Cara Anna, l’Associated Press