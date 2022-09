Des témoins disent que des dizaines de personnes ont été tuées dans une nouvelle attaque ethnique en Éthiopie

NAIROBI, Kenya – Les habitants du plus grand État fédéral d’Éthiopie, Oromia, affirment que des dizaines de civils ont été tués lors d’une attaque par un groupe armé lundi, la dernière violence de masse selon des critères ethniques qui défie l’un des pays les plus peuplés d’Afrique.

“Ces miliciens Fano sont venus en force et ont tué tous ceux qu’ils ont trouvés”, a déclaré un témoin à l’Associated Press, s’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. Il a dit avoir vu six corps frais dans un cimetière. Les combattants ont incendié des maisons, pillé du bétail et menacé de revenir et de «nous achever tous», a-t-il dit.