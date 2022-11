Des témoins disent que de nouveaux combats dans l’Oromia en Éthiopie font des dizaines de morts

NAIROBI, Kenya (AP) – Des combats intenses entre les forces gouvernementales éthiopiennes et les rebelles de l’Armée de libération d’Oromo dans la région d’Oromia ont fait “plusieurs dizaines” de victimes la semaine dernière, ont déclaré des témoins à l’Associated Press.

Les combats à Oromia, le plus grand des États fédéraux d’Éthiopie, se sont intensifiés alors que les efforts de paix mettaient fin à un conflit plus vaste et séparé entre le gouvernement et les forces du Tigré dans le nord de l’Éthiopie.

Un témoin dans la ville de Bila, dans la région de West Wollega, a déclaré avoir vu des corps éparpillés sur le sol à la suite d’une attaque aérienne présumée le 2 novembre par ce qu’il a décrit comme un “petit avion volant” ou un possible drone.

“C’était un jour de marché et les élèves quittaient l’école”, a déclaré le témoin, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles. “J’ai perdu le compte des morts, mais plusieurs dizaines de personnes ont été tuées et blessées.”

Des témoins des récentes attaques à Oromia ont accusé les forces éthiopiennes.

Un prêtre de Bila a déclaré que les membres de son église avaient enterré 11 victimes de ce qu’il a décrit comme une attaque de drone. Il a déclaré que des centaines de personnes avaient été blessées et envoyées dans des hôpitaux voisins.

L’attaque a été suivie de violents combats dimanche matin entre les forces éthiopiennes et les rebelles dans la ville de Nekemte dans la région de East Wollega, a déclaré un témoin, ajoutant que les forces gouvernementales avaient repris le contrôle de la ville dans l’après-midi.

Le porte-parole de l’Armée de libération d’Oromo, Odaa Tarbii, a tweeté que les combattants du groupe rebelle “sauvaient plus de 120 prisonniers politiques” lors d’une opération à Nekemte dimanche. Il a affirmé que « plusieurs installations militaires du régime » y avaient été détruites.

Le porte-parole du gouvernement éthiopien Legesse Tulu n’a pas répondu aux questions sur les derniers combats. Le gouvernement a accusé l’Armée de libération oromo d’avoir perpétré des massacres ces derniers mois.

L’OLA était autrefois une branche militaire d’un parti d’opposition, le Front de libération oromo. Ses membres sont retournés en Éthiopie en 2018 après que le Premier ministre Abiy Ahmed a invité des groupes d’exilés et des personnalités politiques à revenir. Cependant, l’aile militaire s’est détachée du parti peu de temps après et a commencé des affrontements meurtriers avec les forces gouvernementales.

L’OLA affirme qu’elle défend la sécurité et l’autodétermination du peuple oromo, le plus grand groupe ethnique d’Éthiopie. L’Éthiopie l’a qualifiée d’organisation terroriste.

Le conflit à Oromia est distinct du conflit dans la région éthiopienne du Tigré, mais l’OLA et les forces du Tigré ont annoncé une alliance à la fin de l’année dernière visant à renverser le gouvernement éthiopien.

Une “cessation permanente des hostilités” dans le conflit du Tigré a été signée la semaine dernière, et un deuxième cycle de pourparlers de paix est en cours cette semaine au Kenya voisin.

Cara Anna, l’Associated Press