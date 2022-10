Des témoins disent que “c’était comme un enfer” dans le béguin sud-coréen

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – En un instant, des milliers de fêtards d’Halloween se sont entassés dans les rues étroites et animées du quartier le plus cosmopolite de Séoul, impatients de montrer leurs capes, leurs chapeaux de sorcier et leurs ailes de chauve-souris.

Dans le suivant, la panique s’est propagée alors qu’une masse ingérable de personnes s’est coincée dans une ruelle étroite d’Itaewon. Des fêtards renversés empilés les uns sur les autres “comme des dominos” dans un écrasement chaotique si intense que les vêtements ont été arrachés.

Un Séoul stupéfait commençait à peine lundi à rassembler l’énorme ampleur de la vague de foule qui a tué la plupart des personnes dans la vingtaine et la trentaine, y compris des ressortissants étrangers, samedi soir. Dimanche soir, les autorités ont estimé le nombre de morts à 153 et le nombre de blessés à 133. Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité a déclaré qu’il s’attendait à ce que le nombre de morts augmente en raison du nombre de blessés dans des conditions graves.

Des témoins disent que la scène cauchemardesque s’est intensifiée alors que les gens exécutaient la RCR sur les mourants et transportaient des corps mous vers les ambulances, tandis que la musique de danse pulsait des clubs criards éclairés au néon brillant. D’autres ont essayé désespérément d’extraire ceux qui étaient piégés sous la cohue des gens, mais ont échoué parce que trop de personnes dans la foule étaient tombées sur eux.

Certaines personnes ont été incapables de bouger du tout pendant 40 minutes.

“Nous étions tellement serrés les uns contre les autres que nous ne pouvions même pas nous déplacer pour appeler et signaler la situation”, a déclaré un témoin, surnommé Lee. “Nous étions des étrangers, mais nous nous tenions par la main et criions à plusieurs reprises : ‘Survivons !'”

Kim Mi Sung, un témoin qui travaille pour une organisation à but non lucratif à Itaewon, a déclaré à l’Associated Press que neuf des 10 personnes à qui elle avait administré la RCR étaient finalement décédées. Beaucoup saignaient du nez et de la bouche. La plupart étaient des femmes habillées en sorcières ou portaient d’autres costumes d’Halloween; deux étaient des étrangers.

“C’était comme un enfer”, a déclaré Kim. “Je n’arrive toujours pas à croire ce qui s’est passé.”

Dans ce pays ultra-connecté et high-tech, l’angoisse, la terreur et le chagrin – ainsi que de nombreux détails de ce qui s’est passé – se manifestent de la manière la plus vivante sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ont posté des messages cherchant désespérément des amis et des proches, alors que des témoins et des survivants décrivaient ce qu’ils avaient vécu.

“Je pensais que j’étais en train de mourir”, a déclaré une femme dans des messages sur Twitter. “Mon corps entier était coincé parmi tout le monde, tandis que les gens riaient d’une terrasse et nous filmaient. Je pensais que j’allais vraiment mourir si je criais. J’ai tendu les mains vers (les autres) qui étaient au-dessus de moi et j’ai réussi à sortir.

Une femme témoin non identifiée dans la vingtaine a pleuré en décrivant la scène à l’agence de presse Yonhap : « Cela ressemblait à des tombes de personnes empilées les unes sur les autres. Certains d’entre eux perdaient lentement connaissance et d’autres semblaient déjà morts.

Un témoin masculin, surnommé Kong, a déclaré qu’il avait réussi à s’échapper dans un bar voisin avec ses amis après l’écrasement. Il a vu à travers les fenêtres du bar que les gens tombaient les uns sur les autres “comme des dominos”, a rapporté Yonhap.

Des amis et des membres de la famille se sont réunis dans un bureau du gouvernement local pour essayer de trouver des nouvelles des disparus.

« Je n’ai pas eu de nouvelles de mon enfant. Comment puis-je dormir alors que mon enfant n’est pas rentré à la maison ? » a déclaré une femme non identifiée, selon des images de Yonhap News TV.

Un utilisateur de Twitter a posté une série de messages demandant des informations sur un ami de 17 ans qui s’était rendu à Itaewon pour célébrer le port d’un bandeau qui ressemblait à des oreilles de chat.

« J’ai perdu le contact avec elle. Elle est une de mes amies depuis 12 ans et nous étions comme une famille. Aidez-moi s’il vous plaît », disait le message.

Même après l’écrasement, certains témoins ont déclaré avoir vu des fêtards ne pas immédiatement faire place aux véhicules d’urgence, aux sauveteurs et aux policiers. Un clip vidéo viral sur Twitter montrant une foule de jeunes dansant et chantant près du carnage a suscité plusieurs insultes de la part des Sud-Coréens.

Jee-won Jeong a contribué à cette histoire depuis Bangkok.

Foster Klug et Hyung-jin Kim, Associated Press