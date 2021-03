Un témoin a déclaré avoir vu George Floyd lutter pour l’air et « disparaître lentement … comme un poisson dans un sac » alors que le policier Derek Chauvin tenait son genou sur le cou de l’homme lors de son arrestation.

Chauvin est maintenant accusé de meurtre et d’homicide involontaire coupable après la mort de Floyd en garde à vue en mai dernier. La vidéo d’un spectateur de l’arrestation de Floyd a déclenché des manifestations pour la justice raciale aux États-Unis l’année dernière.

L’ancien lutteur Donald Williams a été l’un des premiers spectateurs à témoigner lors du procès de Chauvin lundi.

Williams, qui a déclaré avoir été formé aux arts martiaux mixtes, y compris les étranglements, avait crié à l’officier qu’il coupait l’approvisionnement en sang de Floyd.

Il a déclaré que Chauvin avait semblé augmenter la pression sur Floyd pendant les neuf minutes pendant lesquelles l’officier avait tenu son genou sur le cou de Floyd pendant l’arrestation.

Il se souvint que la voix de Floyd devenait plus épaisse au fur et à mesure que sa respiration devenait plus difficile, et il finit par cesser de bouger.

«À partir de là, il était sans vie», a déclaré Williams. «Il ne bougeait pas, il ne parlait pas, il n’avait plus aucune vie en lui sur les mouvements de son corps.

Les procureurs dirigent avec des images d’un spectateur de l’arrestation de Floyd

Les procureurs ont mené avec la vidéo du spectateur qui a capturé l’arrestation de Floyd le 25 mai. Il avait été accusé d’avoir tenté de faire passer un faux billet de 20 $ dans un dépanneur.

« J’ai mal à l’estomac. J’ai mal au cou. Tout me fait mal », dit Floyd dans la vidéo, et: « Je ne peux pas respirer, officier. »

Les spectateurs crient à plusieurs reprises à l’officier de descendre de Floyd, disant qu’il ne bouge pas, ne respire pas ou ne résiste pas.

Le procureur Jerry Blackwell a montré aux jurés les images à la première occasion, lors des déclarations liminaires. Il a dit que Chauvin avait épinglé Floyd sur le trottoir pendant neuf minutes et 29 secondes.

L’officier blanc « n’a pas lâché » même après qu’un Floyd menotté a dit 27 fois qu’il ne pouvait pas respirer et est devenu mou, a dit Blackwell.

« Il a mis ses genoux sur son cou et son dos, le grincant et l’écrasant, jusqu’à ce que le souffle même, non, mesdames et messieurs, jusqu’à ce que la vie même lui soit expulsée », a déclaré le procureur.

L’avocat de la défense Eric Nelson a répliqué en affirmant que l’ancien officier « a fait exactement ce pour quoi il avait été formé au cours de ses 19 ans de carrière ». Il a dit que Floyd avait combattu les efforts pour le mettre dans une voiture de police.

La foule de spectateurs autour de Chauvin et de ses collègues officiers s’est agrandie et est devenue de plus en plus hostile, a déclaré Nelson. L’avocat de la défense a également contesté que Chauvin était à blâmer pour la mort de Floyd.

Nelson a déclaré que Floyd ne montrait aucun signe d’asphyxie et avait du fentanyl et de la méthamphétamine dans son système.

Il a déclaré que la consommation de drogue de Floyd, combinée à sa maladie cardiaque, à l’hypertension artérielle et à l’adrénaline qui circulait dans son corps, avait provoqué une perturbation du rythme cardiaque qui l’avait tué.

« Il n’y a aucune cause politique ou sociale dans cette salle d’audience », a déclaré Nelson. «Mais les preuves dépassent de loin 9 minutes et 29 secondes.»

Blackwell, cependant, a rejeté l’argument selon lequel la consommation de drogue de Floyd ou tout problème de santé sous-jacent était à blâmer, affirmant que c’était le genou de l’agent qui l’avait tué.

Le procureur a déclaré que l’affaire ne concernait «pas une prise de décision en une fraction de seconde» par un policier, mais une force excessive contre quelqu’un qui était menotté et ne résistait pas.

Les manifestants se rassemblent après le premier jour du procès

Quelques centaines de manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice après le premier jour du procès, appelant à la justice pour les personnes tuées lors de rencontres avec la police.

L’essai est diffusé en direct en raison de la pandémie.

Le palais de justice du centre-ville de Minneapolis a été fortifié avec des barrières en béton, des clôtures et des barbelés et des barbelés. Les dirigeants de la ville et de l’État sont déterminés à empêcher la répétition des émeutes qui ont suivi la mort de Floyd.

Quatorze jurés ou suppléants entendent l’affaire – huit d’entre eux blancs, six d’entre eux noirs ou multiraciaux, selon le tribunal. Seuls 12 délibéreront; le juge n’a pas dit lesquels seront des suppléants.

Trois autres anciens officiers sont jugés en août parce que Cahill a jugé qu’il n’y avait pas assez d’espace pour essayer les quatre à la fois.