Des témoins de la tragédie de Séoul racontent le chaos de ne pas savoir ce qui est réel et ce qui est une cascade d’Halloween

Des spectateurs regardent la police aider une personne blessée lors d’une bousculade d’Halloween dans le quartier d’Itaewon à Séoul. (Albert Retief/AFP via Getty Images)

Un écrasement de foule meurtrier à Séoul a fait 156 morts le week-end d’Halloween.

Des vidéos publiées en ligne montraient des personnes pressées les unes contre les autres, luttant pour respirer.

“Rien de tout cela n’était la cause de la foule – c’était un échec à créer un environnement sûr”, a déclaré un expert en sciences de la foule.

Saurav Bajoria, un expatrié indien vivant à Séoul, est arrivé à Itaewon vers 22h00 le 29 octobre. Les rues étaient pleines à craquer pour les festivités d’Halloween, mais Itaewon était toujours populaire le week-end, donc Bajoria n’a pas beaucoup pensé à la foules.

Vêtu d’un costume et d’une casquette de diable, il a commencé sa nuit en mangeant des glaces, en discutant avec des amis et en se déplaçant entre les pubs et les restaurants le long des ruelles étroites d’Itaewon.

“Vous devriez venir nous rejoindre”, a-t-il envoyé un texto à sa femme à un moment donné, a-t-il dit à Insider.

Environ une heure après le début de leur nuit, Bajoria et ses amis ont aperçu un corps transporté dans une rue voisine. Ils ont supposé que cela faisait partie d’un acte d’Halloween.

“Un autre est passé, puis un autre est arrivé. Puis 10 sont arrivés”, a-t-il dit. “C’est là que j’ai réalisé que quelque chose n’allait pas.”

Les services d’urgence transportent une personne après une bousculade lors d’une célébration d’Halloween à Séoul. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Dans les jours qui ont suivi, le monde a regardé avec horreur les rapports faisant état de la façon dont une soirée de fête dans les rues étroites d’Itaewon s’est transformée en un béguin humain mortel qui a laissé 156 morts et au moins 151 blessés.

La poussée dans la foule était “comme les vagues de l’océan”

Zara Lily et son fiancé Yun Jinhyeong, vêtus de tenues de zombies, sont arrivés tôt à Itaewon pour un café. Même à 16h00, les rues bourdonnaient de fêtards vêtus à la perfection de leurs costumes d’Halloween.

“Les gens s’arrêtaient parfois pour prendre des photos”, a déclaré Lily à Insider. “Cela a ralenti la circulation piétonne, ce qui a poussé la foule à pousser ces personnes pour les faire avancer plus vite.”

A la tombée de la nuit, la foule grandit.

Vers 22h25, Lily et Yun ont quitté un club appelé Runway et sont entrés dans la rue. C’est alors qu’ils ont réalisé à quel point l’entassement était devenu dangereux.

“Il y a eu de nombreuses fois où il y a eu une vague de poussée qui a fait tomber les gens en avant puis en arrière, tout comme les vagues de l’océan”, a déclaré Lily.

Toutes les poussées se sont arrêtées lorsque des sirènes et des lumières clignotantes ont rempli l’air, a déclaré Lily.

“Les gens criaient : ‘Passez, écartez-vous’, pour qu’ils puissent emmener les blessés dans les ambulances”, a déclaré Lily. “C’était un cauchemar absolu, quelque chose que vous verriez dans un film catastrophe.”

La police a bouclé le site de l’accident à Itaewon, un quartier de Séoul. (NEWSIS via Xinhua/Getty Images)

Quelques minutes plus tôt, des centaines de personnes avaient commencé à tomber comme des dominos à deux rues d’elle sur une pente près de l’hôtel Hamilton. Comme elle était reliée à une rue de bars et de clubs, l’allée avait des gens qui affluaient de trois directions, a déclaré à Insider G. Keith Still, professeur invité de science de la foule à l’Université de Suffolk en Angleterre.

“Le problème est que les gens en bas ne peuvent pas sortir à cause du poids des gens au-dessus d’eux”, a déclaré Still. “Nous savons d’après des études antérieures que si vous perdez la capacité de respirer, vous avez quatre à six minutes jusqu’à ce que vos principaux organes s’arrêtent.”

Niché dans une ruelle bruyante, Bajoria ignorait qu’un effondrement de la foule se produisait à moins de 30 mètres.

Il a erré vers l’hôtel Hamilton mais a été arrêté par un policier exhortant les fêtards à rebrousser chemin. Certaines personnes n’ont pas pris l’officier au sérieux, pensant qu’il était en costume, a déclaré Bajoria. Certaines personnes n’ont pas pris l’officier au sérieux, pensant qu’il était en costume, a déclaré Bajoria.

Il est presque impossible d’obtenir une image complète de ce qui se passe dans une foule à haute densité lorsque vous êtes au cœur de celle-ci, a déclaré Still.

“Cela arrive tout le temps dans la foule. Vous ne saurez pas ce qui se passe à trois ou quatre mètres devant vous. Les gens ne se rendront pas compte qu’il y a de la détresse à quelques mètres devant eux”, a ajouté Still.

“Vous ne vous en rendrez pas compte avant qu’il ne soit trop tard”, a-t-il déclaré.

Incapacité à créer un environnement sûr

Ce n’est que lorsque Bajoria a serpenté sur la route principale vers 23h30 qu’il a vu l’étendue de la tragédie.

Des dizaines de corps étaient étalés sur l’asphalte, tandis que les fêtards et les médecins administraient frénétiquement la RCR. Le long de la route, des draps blancs et jaunes étaient drapés sur les corps.

“C’est à ce moment-là que j’ai perdu mes nerfs”, a-t-il déclaré. Il a téléchargé un vidéo de l’effort de réanimation de masse cette nuit-là.

Selon les transcriptions des appels d’urgence publiées par la police mardi soir, les appels à la police de Séoul sont arrivés dès 18h34, selon le quotidien coréen Chosun Ilbo.

“Il y a beaucoup de gens qui montent et descendent l’allée, je suis très nerveux”, a déclaré un appelant, selon un Bloomberg traduction du premier appel. “Les gens pourraient être écrasés car ils ne peuvent pas descendre mais les gens continuent de monter. Je me suis à peine échappé. Il y a trop de monde. Je pense que vous devriez prendre le contrôle.”

À 22 h 43, les services d’urgence avaient reçu au moins 81 appels signalant l’écrasement, par Agence France-Presse. Les premiers intervenants sur place ont été dépassés par le nombre de blessés. Les autorités ont déclaré un “ordre d’intervention d’urgence de première étape”, qu’elles ont fait passer à la troisième étape à minuit.

Lily a dit qu’elle n’avait vu aucune mesure de sécurité en place.

“Aucun agent de sécurité ne s’occupait de nous. Il n’y avait aucun agent portant des vestes Hi-Vis pour s’assurer que nous allions bien”, a déclaré Lily. “Nous étions seuls et essayions juste de survivre et de sauver nos propres vies.”

Après le drame, un haut responsable de la sécurité publique et un chef de division de la police admis que les autorités n’avait pas de plan de sécurité en place pour les événements sans organisateur, comme les fêtes d’Halloween.

Police dit plus tard il y avait 137 agents sur place cette nuit-là, mais qu’ils ont été déployés pour gérer le crime et les “activités illégales”, et non pour gérer les foules.

L’expert en sciences de la foule Still a déclaré que la gestion efficace d’une foule importante ne nécessite que quelques policiers bien formés et bien positionnés.

“Rien de tout cela n’était la cause de la foule – c’était un échec à créer un environnement sûr », a-t-il déclaré.

Abasourdie par les morts, la Corée du Sud est depuis entrée dans une période de deuil national sur ordre du président Yoon Suk-yeol. Un l’autel a été dressé à Seoul Plaza devant l’hôtel de ville, où des milliers de personnes ont déposé des fleurs pour les morts.

Dans le chaos de la nuit du 29 octobre, Lily et son fiancé ont attendu sur un trottoir pendant deux heures que la foule se disperse. Il était impossible de prendre un taxi, alors ils se sont rendus dans une épicerie, puis dans un restaurant ouvert tard le soir, avant de marcher jusqu’à la station de métro pour attendre le premier train de retour à 05h30.

Bajoria est rentré chez lui immédiatement après avoir vu les corps sur la route principale.

“Je n’ai pas pu dormir cette nuit-là”, a-t-il déclaré. “Tant de morts. Ces scènes se jouent encore dans ma tête, toutes les heures, toutes les quelques heures.”