Des témoins de la recherche de l’or de la guerre civile par le FBI décrivent un camion blindé lourdement chargé, signes d’une fouille nocturne

PENFIELD, Pennsylvanie (AP) — Au cœur du pays des wapitis de Pennsylvanie, Eric McCarthy et son client, Don Reichel, se sont levés avant le lever du soleil pour parcourir le sol forestier à la recherche de ce qu’on appelle « l’or brun » – un support de bois fraîchement perdus pour ajouter à la collection de Reichel chez lui.

Au sommet d’une colline, une équipe d’agents du FBI était également à la recherche d’or. Le genre jaune métallique.

Le FBI recherche très inhabituelle pour un trésor enfoui datant de la guerre civile il y a plus de cinq ans a déclenché un différend sur ce que l’agence avait déterré, le cas échéant, et un bataille juridique en cours sur les enregistrements clés. Il y a tellement d’intrigues que même un juge fédéral s’est senti obligé de le noter dans un jugement rendu la semaine dernière : « Le FBI a peut-être trouvé l’or – ou peut-être pas. »

Aujourd’hui, deux témoins se sont présentés pour partager avec l’Associated Press ce qu’ils ont entendu et vu dans les bois ce matin de fin d’hiver, soulevant des questions sur la chronologie du FBI et ajoutant des rebondissements à une saga qui mélange des éléments de légende, de faits et de science. et une forte dose de secret gouvernemental.

Le FBI insiste sur le fait que rien n’est arrivé Fouilles de mars 2018 à Dents Run, une vallée boisée isolée à environ 177 kilomètres au nord-est de Pittsburgh. Mais un chasseur de trésor qui a conduit des agents du FBI sur le flanc d’une colline où une cargaison d’or de 1863 aurait pu être enterrée conteste les démentis du gouvernement. Comment les fouilles ont-elles pu rester vides, se demande-t-il, alors que les propres analyses du FBI ont montré la probabilité d’une masse métallique enfouie équivalant à des centaines de millions de dollars en or ?

McCarthy, un guide d’élans de 45 ans, n’avait jamais rencontré le chasseur de trésor Dennis Parada. Mais il regardait de loin Parada a poursuivi le FBI en justice et a raconté son histoire dans les médias. McCarthy a récemment décidé de partager sa propre histoire parce qu’il pensait que Parada, qui avait passé des années à chercher de l’or avant de faire part de ses découvertes au FBI, avait été traité injustement.

« J’avais juste l’impression que je devais dire ce que j’avais vu, tu sais? » McCarthy a expliqué. «Je n’ai aucun lien avec qui que ce soit ici. C’est juste que j’avais l’impression qu’ils avaient été lésés.

Dans une interview dans un camp de chasse éloigné à environ 40 km de Dents Run, McCarthy se souvient avoir entendu le bruit inattendu d’un équipement lourd alors qu’il gravissait la montagne dans la quasi-obscurité, une poussière de neige sur le sol provenant d’un bourrasque récente.

Plus tard dans la journée, pendant leur pause déjeuner, McCarthy et Reichel ont regardé passer trois camions blindés. L’un des véhicules roulait bas, comme s’il transportait une pleine charge.

«Ils ont retiré quelque chose de Dents Run», insiste maintenant McCarthy. « Quelque chose de lourd. »

Joint par téléphone, Reichel, le client de McCarthy, âgé de 73 ans, à la recherche d’un hangar, a corroboré son récit selon lequel il avait entendu des bruits matinaux et vu un camion chargé le 14 mars 2018. Leurs souvenirs font écho aux déclarations antérieures de résidents qui ont déclaré à l’AP avoir entendu un bruit. pelle rétro et marteau-piqueur pendant la nuit et j’ai vu un convoi de véhicules du FBI, y compris des camions blindés.

Parada, co-fondateur de l’organisation de chasse au trésor Finders Keepers, considère les témoignages oculaires comme importants car ils pourraient renforcer l’une de ses principales affirmations : selon laquelle le FBI a mené une fouille secrète pendant la nuit pour trouver l’or et l’a volé. Le mandat du FBI pour fouiller le site limitait les travaux entre 6 heures du matin et 22 heures chaque jour.

L’agence nie catégoriquement avoir creusé en dehors des heures d’ouverture, affirmant que la police du FBI a simplement effectué des patrouilles nocturnes en VTT pour sécuriser le site.

« Aucun or ou autre élément de preuve n’a été localisé ou collecté. Le FBI continue de rejeter sans équivoque toute affirmation ou spéculation contraire », a déclaré la porte-parole Carrie Adamowski.

En effet, il existe peu de preuves historiques pour étayer les récits apocryphes selon lesquels un détachement de l’armée aurait perdu une cargaison d’or dans la nature sauvage de Pennsylvanie, peut-être après une embuscade tendue par des sympathisants confédérés. Mais la légende a inspiré des générations de chasseurs de trésors, parmi lesquels Parada.

Les tests scientifiques ont suggéré qu’il avait raison.

Le FBI a déclaré dans un document judiciaire de 2018 que son propre consultant en géophysique avait identifié un masse métallique souterraine pesant jusqu’à 9 tonnes, avec la densité de l’or, sur le site identifié par Finders Keepers. Un juge fédéral a approuvé un mandat de perquisition et de saisie et le FBI a installé son camp à Dents Run, le décrivant plus tard comme un possible « site du patrimoine culturel contenant de l’or appartenant au gouvernement des États-Unis ». Parada espérait percevoir une commission d’intermédiaire grâce à cette éventuelle reprise.

Le deuxième jour des fouilles du FBI, McCarthy et Reichel se sont réveillés à 4 heures du matin et se trouvaient sur une montagne parallèle à l’étroite vallée de Dents Run entre 17h et 17h30.

À ce moment-là, la présence du FBI était devenue un sujet de conversation dans l’arrière-pays, avec des spéculations rampantes selon lesquelles des agents étaient à la recherche d’or. Le FBI avait chassé McCarthy d’une autre partie de Dents Run un jour plus tôt. Mais il était déterminé à aider son client à trouver un hangar à wapitis. Se séparant pour augmenter leurs chances, McCarthy déposa Reichel puis se gara à plus d’un mile de là.

Il a déclaré qu’il pouvait entendre le bourdonnement lointain d’un moteur en marche dès qu’il sortait de son camion. Le bruit s’intensifiait à mesure qu’il gravissait la colline et il entendit du métal sur la pierre, ou du métal sur du métal – ce qui lui ressemblait comme un équipement lourd rencontrant la terre.

McCarthy a déclaré qu’il était arrivé au sommet de la crête et qu’il avait recommencé à redescendre de l’autre côté. C’est à ce moment-là qu’il a aperçu l’opération du FBI, sur la pente opposée, à environ 400 mètres de là. Il a vu des lumières alimentées par un générateur. Une pelle garée. Une petite pièce d’équipement, peut-être un mini-steer ou un quad, qui monte et descend la colline. Une entaille brun-noir dans la terre entourée de neige. Des gens se blottissent sous un auvent de fortune.

« Il m’a semblé qu’ils terminaient une fouille », a-t-il déclaré.

Reichel, qui était plus éloigné du site de fouilles, a déclaré avoir entendu des machines lorsqu’il a franchi la crête.

« J’entends des machines, ou quelque chose comme ça, cliqueter, cogner et rugir et tout ça », a déclaré Reichel, un ouvrier retraité du secteur manufacturier. Il a dit qu’il était trop loin pour pouvoir voir quoi que ce soit.

Une chronologie du FBI indique que l’équipe de recherche n’est arrivée sur le site de fouilles qu’à 8 heures du matin ce matin-là, et qu’un opérateur d’excavatrice est arrivé encore plus tard. C’est bien après que McCarthy et Reichel disent avoir détecté des signes d’activité.

Les deux hommes se sont retrouvés pour déjeuner plusieurs heures plus tard. C’est à ce moment-là, ont-ils déclaré, qu’un convoi de SUV noirs banalisés et de camions blindés les a dépassés sur la Pennsylvania Route 555, en direction de Dents Run. McCarthy et Reichel ont déclaré que l’un des trois camions blindés semblait alourdi – plus trapu que les deux autres et à la traîne.

« Eric et moi avons tous deux fait remarquer qu’il fallait en charger un. » dit Reichel.

« Il était chargé jusqu’aux branchies », a déclaré McCarthy, ajoutant qu’il conduisait des camions à benne surchargés et « je sais à quoi ça ressemble ».

Ce n’est pas le cas, affirme le FBI. Bien que « des véhicules et équipements appropriés » aient été amenés à Dents Run, les camions blindés n’en faisaient pas partie, selon Adamowski, le porte-parole du FBI.

Warren Getler, un consultant qui a travaillé en étroite collaboration avec Finders Keepers, a affirmé que les témoignages oculaires se résument à une seule chose : une fouille nocturne clandestine.

« Et pourquoi feriez-vous des fouilles de nuit, » dit-il, « à moins que vous vouliez retirer l’or à la faveur de l’obscurité ? »

Getler, co-auteur de « Rebel Gold », un livre explorant la possibilité de caches d’or et d’argent enfouies pendant la guerre civile, a rejoint Parada à Dents Run pour les fouilles de 2018. Mais le FBI les a surtout confinés dans leurs voitures au bas de la colline, leur montrant un trou vide une fois le travail terminé.

L’agence a ensuite fait obstacle à la demande d’enregistrement des fouilles présentée par Parada en vertu de la Freedom of Information Act, ce qui l’a incité à intenter une action en justice. En 2022, un juge a forcé le FBI libérer un une mine de photos et de documents.

Mais l’agence refuse de divulguer son plan opérationnel pour la fouille d’or – qui, selon Parada et Getler, pourrait inclure des informations sur une fouille nocturne – et d’autres documents qui, selon le gouvernement, sont exemptés de divulgation. Le juge de district américain Amit Mehta a déclaré le 27 septembre au FBI qu’il devait trouver une meilleure justification pour garder secrets les dossiers contestés.

Tandis que Parada poursuit le FBI devant le tribunal, il n’a pas abandonné ses recherches dans la région de Dents Run. Il a récemment embauché une société géophysique du New Jersey qui a identifié plusieurs anomalies souterraines à proximité du site de fouille initial du FBI, dont l’une mesure 25 pieds (7,62 mètres) sur 8 pieds (2,44 m).

Le propre équipement de Finders Keepers a détecté des objets métalliques au même endroit, peut-être à 15 pieds de profondeur, vraisemblablement dans un tunnel ou une grotte, a déclaré Parada, diffusant une vidéo montrant un détecteur émettant un cri aigu lorsqu’il balaye le sol.

Il cherche maintenant à s’associer avec le Département de la conservation et des ressources naturelles de Pennsylvanie, propriétaire du terrain, pour une nouvelle fouille à Dents Run. Parada, son avocat et de hauts responsables de l’agence de conservation prévoient de se rencontrer plus tard ce mois-ci.

« C’est une partie de notre histoire qui est cachée », a déclaré Parada, « et je pense qu’il est temps de la raconter. »