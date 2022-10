Des témoins allèguent des abus commis par l’Érythrée lors des pourparlers de paix en Éthiopie

NAIROBI, Kenya (AP) – Alors même que les belligérants éthiopiens assistent à leurs premiers pourparlers de paix officiels dans un conflit dévastateur de deux ans, des témoins dans la région assiégée du Tigré racontent à l’Associated Press que les forces de l’Érythrée voisine tuent des civils et pillent alors qu’ils et les forces éthiopiennes alliées se dirigent vers la capitale régionale.

Avec l’accès Internet et téléphonique à la région coupé et les journalistes indépendants interdits de Tigray, les observateurs disent qu’il est de plus en plus difficile d’atteindre les gens pour les récits des combats qui ont de nouveau éclaté en août après une accalmie d’un mois. Les États-Unis estiment maintenant que des centaines de milliers de personnes auraient pu être tuées dans la guerre marquée par des abus de tous les côtés alors que les craintes grandissent, le conflit a atteint sa phase la plus meurtrière.

L’AP s’est entretenu avec des témoins des villes de Shire, Axum et Adwa, où les forces éthiopiennes et alliées sont présentes alors qu’elles combattent les forces du Tigré. Tous ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles. On ne sait pas combien de civils ont été tués ces dernières semaines.

Un travailleur humanitaire d’Axum qui a déménagé à Shire cette semaine craignant pour sa vie a déclaré que des civils y étaient tués par les forces érythréennes depuis au moins dimanche.

“J’ai été témoin de quatre cadavres dans un village à environ 4 kilomètres d’Axum” alors qu’il fuyait mardi, a-t-il dit, et a décrit les corps en civil. “Les gens vivent des nuits de terreur.”

Les Érythréens brûlaient également les récoltes, a-t-il dit – un écho de leur première occupation dans les premières semaines de la guerre.

À Shire, un membre du personnel d’une organisation humanitaire internationale a déclaré que les forces érythréennes pillaient des véhicules et des articles ménagers, chargeant dans certains cas des biens volés sur des chameaux qu’ils avaient amenés avec eux. Les Érythréens sont également entrés dans un camp pour personnes déplacées, a-t-il dit, et contrôlaient auparavant l’aéroport local. Il n’était pas clair s’ils le faisaient toujours.

Les forces éthiopiennes ont parfois tenté d’arrêter les forces érythréennes, ont déclaré les deux témoins. “Mais ils les regardent simplement la plupart du temps”, a déclaré l’homme d’Axum. “Parfois, ils essaient de les arrêter, mais c’est au-delà de leurs capacités.”

Un porte-parole du gouvernement éthiopien, Legesse Tulu, n’a pas répondu aux questions sur l’allégation et si les forces éthiopiennes ont un contrôle sur les forces érythréennes.

Les pourparlers de paix menés par l’Union africaine entre le gouvernement éthiopien et les autorités régionales du Tigré se tiennent en Afrique du Sud, dont le gouvernement a déclaré que les discussions se termineraient dimanche. Mais l’Érythrée ne fait pas partie des pourparlers, et il n’est pas clair si le pays profondément répressif qui borde la région du Tigré tiendra compte de tout accord.

Les autorités du Tigré veulent que les Érythréens quittent la région, en plus du rétablissement des services de base tels que l’électricité et les services bancaires et un accès illimité à l’aide humanitaire. Les Nations Unies indiquent que la livraison de l’aide au Tigré a pris fin le 23 août, un jour avant la reprise des combats, en raison du “manque d’autorisations fédérales”, et elles mettent en garde contre la malnutrition généralisée et le manque de médicaments.

Un chef des forces du Tigré, Tadesse Werede, a déclaré jeudi que le gouvernement éthiopien devrait veiller à ce que les forces érythréennes quittent le Tigré pour que tout effort de paix soit durable.

Au cours des premières semaines de la guerre, des témoins ont raconté à l’AP des pillages et des violences généralisés, notamment des meurtres et des viols par les forces de l’Érythrée, dont le gouvernement dirigé par le seul président que le pays ait jamais eu, Isaias Afwerki, est depuis longtemps hostile aux dirigeants du Tigré. Pendant des mois, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a nié la présence des Erythréens au Tigré.

Depuis la reprise des combats, les Érythréens sont revenus. Les habitants de l’Érythrée ont décrit une nouvelle mobilisation militaire et l’imagerie satellite a montré un renforcement militaire près de la frontière avec la région du Tigré.

Maintenant, alors que la guerre avec des abus documentés de tous côtés marquera deux ans la semaine prochaine, les expressions internationales d’alarme sur les atrocités au Tigré ont monté en flèche. Le US Holocaust Memorial Museum a mis en garde cette semaine contre un “risque accru de génocide”, notant que “la situation s’est détériorée de façon exponentielle alors que les forces de sécurité éthiopiennes, soutenues par les forces érythréennes et les forces spéciales amhara, ont saisi des villes clés”.

Le gouvernement éthiopien a publié vendredi une déclaration de colère alléguant une “calomnie extrême” et a déclaré qu’il pourrait être “forcé de peser ses options et d’examiner ses relations avec certains États et entités”.

Et le gouvernement érythréen, dans une lettre ouverte au musée, l’a accusé de recycler des accusations diffamatoires, mais a reconnu “d’énormes pertes en vies humaines et destructions de biens” dans le conflit.

La lettre ne mentionnait pas la présence des forces érythréennes au Tigré.

Mais des témoins l’ont confirmé cette semaine dans des villes comme Adwa, où une source humanitaire a déclaré que des soldats érythréens et éthiopiens se sont livrés à de violents combats cette semaine avec des chars et des armes à longue portée à sa périphérie. Des civils terrifiés fuient pour leur sécurité, ont-ils déclaré.

Longtemps pris au piège dans le Tigré, des dizaines de milliers de civils sont à nouveau en mouvement, certains à pied car l’ONU affirme que peu de carburant a été autorisé dans la région.

Shire était comme une ville morte, a déclaré le membre du personnel humanitaire là-bas. L’un des travailleurs humanitaires qui ont fui vers la capitale régionale, Mekele, a déclaré à l’AP que les bombardements parfois meurtriers de Shire s’étaient intensifiés ces dernières semaines. Désormais, les forces éthiopiennes et érythréennes contrôlent la ville, a déclaré le travailleur, leur identité étant clairement indiquée par leurs uniformes et leurs véhicules.

Vendredi, un agent de santé à Mekele a déclaré que les combats n’avaient pas atteint la capitale régionale, et le porte-parole des forces du Tigré Getachew Reda, l’un des représentants aux pourparlers de paix, a affirmé dans un tweet que les combats étaient à 160 kilomètres.

La guerre continue d’être meurtrière pour toutes les personnes impliquées. Vendredi, la Croix-Rouge éthiopienne a déclaré qu’un de ses chauffeurs d’ambulance avait été tué par des “forces armées” et que des passagers blessés avaient été abattus.

Le chauffeur transportait les blessés d’Adwa vers la région voisine d’Amhara, a indiqué la Croix-Rouge.

Cara Anna, l’Associated Press