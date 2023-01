Des témoins affirment que les derniers affrontements ethniques en Éthiopie ont fait des dizaines de morts

Les combats ont éclaté samedi dans la ville de Jewuha dans la région d’Amhara. Un témoin, comme d’autres s’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, a déclaré à l’Associated Press que des combattants soupçonnés d’appartenir aux rebelles de l’Armée de libération oromo ont attaqué un camp utilisé par les forces spéciales amhara et en ont tué plus de 20. Le témoin a déclaré qu’ils avaient également aidé à enterrer trois civils.

NAIROBI, Kenya – Des témoins affirment que plusieurs dizaines de civils et de combattants ont été tués lors des derniers affrontements entre les groupes ethniques oromo et amhara dans le centre de l’Éthiopie.

Un témoin de la ville d’Ataye dans la région d’Amhara a affirmé que des affrontements entre l’OLA et les forces spéciales d’Amhara se poursuivaient et que des milliers de civils fuyaient. Un médecin de l’hôpital Shewa Robit a déclaré à l’AP qu’il avait reçu les corps de “plusieurs personnes” depuis lundi ainsi que des victimes gravement blessées.

Le gouvernement régional d’Amhara a confirmé mercredi les affrontements et a déclaré que des membres de l’armée fédérale, de la police fédérale et des forces régionales d’Amhara s’efforçaient de maîtriser la situation.

Certains Amharas et Oromos, deux des plus grands groupes ethniques d’Éthiopie, sont dans une âpre rivalité à propos de nouveaux et d’anciens griefs. Les Amharas ont été ciblés dans plusieurs endroits de la région voisine d’Oromia, ce qui a incité les milices Amhara à se déployer.