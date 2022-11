Des témoignages de torture sortent de Kherson, la “ville de la peur” d’Ukraine

“C’était dangereux de s’approcher d’eux”, a déclaré Andrew Kirsanov, un étudiant en programmation informatique. “Vous ne saviez jamais ce qu’il y avait dans leur esprit.”

Mme Samofalova, la vendeuse, a déclaré qu’une nuit d’août, des soldats russes se sont précipités sur un groupe d’infirmières et de médecins et sur des hommes qui se trouvaient assis à côté d’eux. Leur offense : chanter des chants patriotiques sur la place principale de Kherson, le jour de l’indépendance de l’Ukraine. Elle a dit avoir appris plus tard que le groupe avait été amené dans «une prison souterraine» – plusieurs autres résidents ont utilisé les mêmes mots, «prison souterraine», pour décrire où eux-mêmes ou leurs proches avaient été emmenés.

Apparemment, les Russes avaient mis en place un réseau d’entre eux, utilisant les abris anti-bombes de l’époque de la guerre froide de Kherson comme sites de torture. Mme Samofalova a déclaré qu’elle avait elle-même parlé aux victimes après leur libération et que les soldats russes avaient enfoncé la crosse de leur fusil dans la poitrine des femmes et les avaient gardées en détention pendant 10 jours.

Mme Naumova a déclaré que ses geôliers l’avaient enfermée dans une pièce terne et sans fenêtre, vide de tout sauf de deux chaises. Un officier russe se tenait devant elle et aboya : “Qui est votre réseau ?”

« Où avez-vous trouvé l’argent ? »

« Qui travaille avec vous ? »

Puis il a retiré son bras, a-t-elle dit, et l’a giflée au visage.

“J’avais peur qu’ils me tuent”, a-t-elle déclaré. “Je suis une bonne actrice, alors j’ai décidé de jouer le rôle d’une fille émotive et pas très intelligente. Je pleurais tout le temps, faisant semblant d’être faible. Si je m’étais comporté en héros, je serais mort, très vite.

Un de ses amis, un homme maigre d’une quarantaine d’années, lui a fait un gros câlin alors qu’elle racontait son histoire sous le soleil de la place principale. “C’est une belle femme avec un grand esprit”, a déclaré l’homme, Oleksandr.