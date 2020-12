Channel 4 a été critiquée pour sa version « deepfake » du discours du jour de Noël de la reine qui a vu le monarque discuter de Harry et Meghan ainsi que de son fils le prince Andrew.

La chaîne produit une alternative légère à l’adresse annuelle de Noël, mais l’offre de cette année a mis en colère les téléspectateurs, dont certains l’ont qualifiée de « réveillé des ordures », de « dégoûtant » et de « méchant ».

Cette année, il a tourné en dérision la reine – avec des jibes visant le prince Andrew, le duc et la duchesse de Sussex et Boris Johnson – 25 minutes après l’émission de la BBC à 15 heures.

Le « deepfake » créé numériquement, joué par l’actrice Debra Stephenson, a été diffusé cet après-midi et était rempli de gags, y compris des blagues sur la pénurie de papier toilette au début de la pandémie et a vu la monarque perfectionner ses mouvements pour une danse sur Tik Tok.

Channel 4 a été critiqué pour sa version « deepfake » du discours du jour de Noël de la reine qui a vu le monarque danser et discuter d’autres membres de la famille royale

Des téléspectateurs outrés, y compris le politicien Nigel Farage, se sont tournés vers Twitter pour partager leur colère face à l’émission, l’un d’eux la qualifiant de « dégoûtante »

Mais tous les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés, y compris le politicien Nigel Farage qui a tweeté « Comment osent-ils » en réponse à la vidéo.

D’autres se sont tournés vers Twitter pour partager leur indignation, avec un écrit: « Dégoûtant. La reine a été inébranlable dans son devoir et toujours aussi forte. Dieu sauve la reine.’

« Je ne suis pas vraiment royaliste, mais la reine a raison à chaque fois et le public la respecte et l’admire à juste titre », a déclaré un autre. «Le message alternatif ridiculement intelligent de Channel 4 est à des millions de kilomètres de l’humeur du public – et pas aussi intelligent ou drôle qu’ils le pensent.

Au cours de l’émission controversée de quatre minutes, une parodie d’Elizabeth II a déclaré: « Une chose qui a soutenu beaucoup d’entre nous, ce sont nos familles, c’est pourquoi j’ai été si attristé par le départ de Harry et Meghan.

D’autres ont déclaré que la version deepfake de la reine était « de mauvais goût » mais ont reconnu l’importance du message de Channel 4 sur les fausses émissions, tandis que d’autres l’ont qualifiée de « collante et immature ».

Le message de Noël comprenait des jibes visant le prince Andrew, le duc et la duchesse de Sussex et Boris Johnson

La version artificiellement rendue du monarque semblait partager ses réflexions sur le départ de Harry et Meghan du Royaume-Uni

«Il y a peu de choses plus blessantes que quelqu’un qui vous dit qu’il préfère la compagnie des Canadiens. Mais au moins, j’ai toujours mon bien-aimé Andrew à proximité, il semble peu probable qu’il se rende bientôt en Amérique du Nord.

Message de Noël de « Deepfake » Queen Depuis près de soixante-dix ans, je garde la tradition de vous parler à Noël. Mais à la BBC, je n’ai pas toujours été en mesure de parler clairement et avec le cœur. Je suis donc reconnaissant à Channel 4 de m’avoir donné l’opportunité de dire ce que je veux sans que personne ne mette ses mots dans la bouche. S’il y a un thème dans mon message aujourd’hui, c’est la confiance. Faites confiance à ce qui est authentique et à ce qui ne l’est pas. 2020 a été une année difficile pour nous tous. Une année où la plupart d’entre vous, grâce à la pénurie de papier toilette, ont enfin compris ce que ça fait d’avoir une situation difficile sur le trône. Une chose qui a soutenu beaucoup d’entre nous, ce sont nos familles, c’est pourquoi j’ai été si attristé par le départ de Harry et Meghan. Il y a peu de choses plus blessantes que quelqu’un qui vous dit qu’il préfère la compagnie des Canadiens. Mais au moins, j’ai toujours mon bien-aimé Andrew à proximité. Il semble qu’il se rendra bientôt en Amérique du Nord. 2020 a également été une année de héros tels que nos courageux employés du NHS, dont beaucoup ont été forcés de prendre des risques incroyables comme traiter Boris Johnson – sachant à tout moment, par conséquent, qu’ils pourraient aussi devenir enceintes. Comme c’est souvent le cas, la technologie a aidé à relever les défis que nous avons relevés cette année. Comme beaucoup d’entre vous, lorsque je ne m’installais pas avec mon mari sur «Netflix et Phil» comme j’aime l’appeler, je perfectionnais mes mouvements pour Tik Tok. En fait, il y a quelque chose que je suis plutôt excité de partager avec vous tous. Je suis sous les ordres stricts de Philip, mais comme il a hoché la tête devant Home Alone 2, cela vous dérangerait-il vraiment? Vous devrez reculer cette caméra, tout le monde est prêt? * La reine danse * Si cela ne me fait pas entendre strictement, je ne sais pas ce qui le fera. * Le téléphone est remis à la reine * Une grande partie de notre monde d’aujourd’hui nous vient à travers ces écrans, ce qui me ramène à cette question de confiance. De savoir si ce que nous voyons et entendons est toujours ce qu’il paraît. Au nom de moi-même, de votre reine et de tous à Channel 4, j’espère que vous aurez le plus joyeux des Joyeux Noël.

Le message alternatif de Noël offre un avertissement sévère contre la désinformation et les fausses nouvelles.

Certaines personnes sur Twitter ont reconnu l’importance du message de la chaîne, avec une publication: « The Queen deepfake était de mauvais goût, mais je pense que dans cinq ans, Channel 4 sera finalement justifiée en utilisant des moyens aussi provocants pour nous avertir de ses capacités. »

La version artificiellement rendue du monarque, créée par le studio d’effets visuels Framestore, montrait la fausse reine partageant ses réflexions sur le départ de Harry et Meghan du Royaume-Uni et sur le scandale entourant le duc d’York et son lien avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. .

Elle interprète également une routine de danse TikTok et révèle son penchant pour «Netflix et Phil» avec son mari, le duc d’Édimbourg.

Au cours de l’émission, elle a ajouté: « 2020 a également été une année de héros, tels que nos courageux travailleurs du NHS, dont beaucoup ont été forcés de prendre des risques incroyables – comme traiter Boris Johnson – sachant à tout moment, par conséquent, qu’ils le pouvaient aussi tomber enceinte.’

Des photos des membres de sa famille l’ont entourée pendant qu’elle faisait son discours.

La technologie Deepfake est devenue de plus en plus répandue ces dernières années et peut être utilisée pour créer un contenu vidéo convaincant mais entièrement fabriqué de personnalités de premier plan, notamment de l’ancien président américain Barack Obama, qui a fait l’objet d’un certain nombre de vidéos deepfake.

Le rendu artificiel de la reine, conçu par des créateurs d’effets spéciaux chez Framestore, a été réalisé par William Bartlett, et Miss Stephenson, 48 ans, a lu un scénario de James Kettle.

La fin du message montre les images créées artificiellement scintillant avant de disparaître pour révéler l’écran vert utilisé pour fabriquer les images du palais de Buckingham et montrer qu’il s’agissait en fait de Miss Stephenson dépeignant la reine.

L’actrice a déclaré: « J’ai une fascination intense pour la technologie deepfake. Pendant des années, j’ai étudié les gens pour les imiter pour la télévision, mais maintenant je peux vraiment les devenir.

«En tant qu’actrice, c’est passionnant, mais c’est aussi terrifiant si l’on considère comment cela pourrait être utilisé dans d’autres contextes.

Le message de Noël alternatif de Channel 4 a été diffusé en face de la diffusion par la BBC du message télévisé annuel officiel de la reine à la nation.

La version Pevious a été livrée par Doreen et Neville Lawrence, John Bercow et Quentin Crisp.

Ian Katz, directeur des programmes de Channel 4, a déclaré: «La technologie Deepfake est la nouvelle frontière effrayante dans la bataille entre la désinformation et la vérité.

« Le discours alternatif de Noël de cette année – apparemment prononcé par l’une des personnalités les plus connues et les plus fiables du pays – est un rappel puissant que nous ne pouvons plus faire confiance à nos propres yeux. »

L’émission de quatre minutes offrait également un avertissement sévère concernant la désinformation et les fausses nouvelles

La technologie Deepfake peut être utilisée pour créer un contenu vidéo convaincant mais entièrement fabriqué de personnalités de haut niveau

Le directeur Bartlett a déclaré: « C’était un excellent projet à diriger.

« Deepfake est un spin-off intéressant des progrès récents réalisés dans l’apprentissage automatique et l’IA et, bien qu’il s’agisse d’une nouvelle technique puissante pour les créateurs d’images du monde entier, c’est aussi un outil qui peut être utilisé pour déformer et tromper.

« Avec Channel 4, nous voulions créer une séquence qui, espérons-le, est suffisamment divertissante pour qu’elle soit vue par beaucoup de gens et transmette ainsi le message très réel selon lequel les images ne peuvent pas toujours faire confiance. »

Le message alternatif de Noël diffusé sur Channel 4 à 15h25 aujourd’hui [25th].