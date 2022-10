Des téléspectateurs incassables critiquent la BBC pour avoir “gaspillé de l’argent public” dans une émission “catastrophique”

La nouvelle série de télé-réalité de la BBC, Unbreakable, a été rejetée par les téléspectateurs qui ont déclaré la série “inregardable” et “un gaspillage de leur licence TV”.

La série, animée par Rob Beckett, vise à soumettre les célébrités et leurs proches à une série de tests, y compris des défis physiques et mentaux, pour prouver que leur lien est aussi fort qu’ils le pensent.

Bbc

Denise Welch et son mari Lincoln étaient parmi les participants[/caption]

Bbc

L’épisode initial a vu les six couples essayer de naviguer dans un saut à l’élastique et un défi aquatique[/caption]

Les participants étaient: Denise Welch et son mari Lincoln Townley, Simon Weston et sa femme Lucy, le comédien Stephen Bailey et son partenaire Rich Taylor, et Shirley Ballas de Strictly avec son autre moitié Danny Taylor, Charlie Mullins OBE et RaRa, et enfin Teddy Edwardes et Shanaze Lis.

Au fur et à mesure qu’ils sont mis à l’épreuve, ils sont ensuite testés par des experts en relations qui leur attribuent des points pour leurs efforts, des éliminations ayant lieu jusqu’à ce qu’un couple reste debout.

Dans le premier épisode, le gang s’est tous rencontrés pour la première fois avant d’être mis en retard dans un test de communication où ils devaient naviguer sur un ponton en utilisant seulement deux planches de bois. S’ils tombaient à l’eau, ils devaient recommencer.

D’autres défis incluent un saut à l’élastique en tandem où ils sont obligés d’affronter leurs peurs ensemble.

Cependant, il semble que pour beaucoup de téléspectateurs, le plus gros test ait été celui de l’endurance pour traverser le premier épisode de la série de six épisodes. Certains ont critiqué la série et les célébrités impliquées, tandis que d’autres ont trouvé le contenu difficile à regarder.

S’adressant à Twitter, un téléspectateur a écrit: «Honnêtement, je suis absolument dégoûté que mes frais de licence BBC aient été utilisés pour créer la poubelle absolue qui est #incassable. J’ai dû chercher sur Google qui étaient toutes les autres célébrités à l’exception de Simon Weston.

Un autre a plaisanté: “Je suppose que le principal critère de cette émission lors de la session de remue-méninges était de concevoir une émission qui p *** les frais de licence dans le mur.”

Alors qu’un autre l’a qualifié de «programme bon marché et désastreux», un téléspectateur a ajouté: «Première et dernière montre de #unbreakable Awful».





“Je n’ai pris que quelques minutes, mais c’est vraiment de la merde absolue ! #incassable », a ajouté un autre.

Alors qu’un dernier fan a ajouté la théorie: “À en juger par la qualité des célébrités à ce sujet, il semble très probable qu’ITV ait volé les décentes pour cette année, je suis une célébrité.”

Cependant, certains téléspectateurs ont été séduits par l’émission à la fin de l’épisode s’ils ont choisi de s’en tenir, louant sa prémisse unique et attribuant aux personnes impliquées le mérite de s’être dévoilées ainsi que leurs relations.

“J’ai commencé à regarder en pensant que ce serait de la merde, mais soudain, avec cette tâche, j’aime les voir travailler et s’encourager ensemble”, a écrit l’un d’eux. “Teddy, tu as été formidable, ne sois pas fâché contre toi-même, je ne me serais même pas levé dans les airs.”

Incassable continue jeudi prochain à 20h sur BBC One.

Bbc

Teddy Edwardes et Shanaze Reade faisaient partie des participants à la série[/caption]

Bbc

Simon Weston et sa femme de 35 ans Lucy ont participé à l’expérience[/caption]