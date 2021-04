Sony a publié ses chiffres financiers pour l’exercice cette semaine, se choquant en réalisant un profit avec son activité mobile. Je n’essaye pas d’être méchant non plus. Ils ont spécifiquement dit que les résultats «dépassaient nos attentes initiales», ce qui est une belle façon de dire qu’ils ne s’attendaient pas à être aussi réussis. Quelles que soient les attentes, c’est bien, car cela signifie que nous ne devrions pas avoir à nous soucier de Sony devenant le prochain LG et de quitter le marché des smartphones. Ce serait vraiment nul.

Les chiffres pour les nerds: la division mobile a enregistré un bénéfice de 27 671 millions de JPY, contre une perte de 21 057 millions de JPY pour la même période l’an dernier. C’est tout un revirement. Comment l’ont-ils fait? Ils ont réduit les coûts au sein de la division et ont vendu des téléphones qui sont chers, permettant vraisemblablement des marges plus élevées. Pour les unités expédiées, Sony a affiché 2,9 millions. Cela représente beaucoup de téléphones Xperia, et bien qu’il soit inférieur aux 3,2 millions de l’an dernier, Sony a compensé ces pertes ailleurs.

Quant à cette année, il ne semble pas que Sony ait fourni de véritables prévisions pour sa division mobile. Nous pouvons cependant fournir les nôtres. Je suis convaincu que Sony doit intensifier et reprendre toutes les parts de marché de LG qu’il peut. Nous savons déjà que Samsung engloutira probablement la majorité de ces clients, mais sur le papier, je pense que la gamme Xperia correspond davantage aux valeurs d’un client LG que Samsung. Sony met toujours des prises casque sur leurs téléphones. N’est-ce pas ce que sont les fans de LG?

Xperia 1 III arrive plus tard cette année.

