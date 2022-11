Des taux hypothécaires trop élevés ? (Blâmez la Fed, Wall Street et votre voisin.)

Les prêteurs tiennent compte de trois taux d’intérêt différents lorsqu’ils décident du taux hypothécaire à offrir à un acheteur de maison.

Ce que les augmentations de taux de la Fed signifient pour vous Carte 1 sur 4 Un péage pour les emprunteurs. La Réserve fédérale a relevé le taux des fonds fédéraux, son taux d’intérêt directeur, alors qu’elle tente de contenir l’inflation. En augmentant le taux, qui est ce que les banques se facturent pour les prêts au jour le jour, la Fed déclenche un effet d’entraînement. Que ce soit directement ou indirectement, un certain nombre de coûts d’emprunt pour les consommateurs augmentent. Prêts à la consommation. Les changements dans les taux des cartes de crédit suivront de près les mouvements de la Fed, de sorte que les consommateurs peuvent s’attendre à payer plus sur toute dette renouvelable. Les taux de prêt automobile devraient également augmenter. Les emprunteurs de prêts étudiants privés doivent également s’attendre à payer plus. Hypothèques. Les taux hypothécaires ne suivent pas le taux des fonds fédéraux, mais suivent le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui est influencé par l’inflation et la façon dont les investisseurs s’attendent à ce que la Fed réagisse à la hausse des prix. Les taux des prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans ont grimpé au-dessus de 6 % pour la première fois depuis 2008, selon Freddie Mac. Banques. Une augmentation du taux de référence de la Fed signifie souvent que les banques paieront plus d’intérêts sur les dépôts. Les grandes banques sont moins susceptibles de payer davantage les consommateurs et les banques en ligne ont déjà commencé à augmenter certains de leurs taux.

Le taux de base est généralement lié au rendement – ou au taux de rendement – d’un bon du Trésor à 10 ans, qui est utilisé parce que la plupart des gens déménagent dans une autre maison, paient par anticipation ou refinancent dans la décennie suivant l’obtention d’un prêt hypothécaire. Un deuxième taux est lié à la différence entre le rendement de ces billets et les titres adossés à des hypothèques, ou MBS, qui sont essentiellement des obligations payant des intérêts adossées à des hypothèques. Dans le langage de Wall Street, cette différence est connue sous le nom de “spread”.

Enfin, il y a un montant supplémentaire d’intérêts facturés qui reflète les bénéfices que les prêteurs, les gestionnaires et les autres acteurs réalisent dans la chaîne hypothécaire.

Voici ce qui se passe dans les coulisses.

De nombreuses banques et autres prêteurs ne conservent pas les hypothèques qu’ils ont créées. Au lieu de cela, ils les conditionnent en obligations qu’ils vendent aux investisseurs. Les paiements effectués par les propriétaires, y compris les paiements d’intérêts et les remboursements anticipés, sont ensuite transmis à ces investisseurs. Et l’argent récolté grâce à la vente des obligations – une source de financement vitale pour les prêteurs hypothécaires – permet aux prêteurs d’accorder davantage de prêts hypothécaires.

En temps normal, l’écart entre les bons du Trésor et les titres adossés à des créances hypothécaires reste assez constant. Mais cela change lorsque les taux d’intérêt augmentent, surtout aussi rapidement qu’ils le font actuellement.

Étant donné que les investisseurs en MBS, tels que les compagnies d’assurance, s’attendent à ce que les taux d’intérêt continuent d’augmenter, ils s’attendent également à ce que les gens restent chez eux plus longtemps, ce qui les rendra plus lents à rembourser par anticipation ou à refinancer leurs hypothèques. Cela modifie les calculs des investisseurs sur les rendements qu’ils attendent de leurs avoirs sur une certaine période. Plutôt que de rester, certains investisseurs vendent les obligations à la recherche de rendements plus élevés ailleurs. D’autres exigent des taux d’intérêt plus élevés de la part des prêteurs pour compenser le risque supplémentaire lié à la détention d’obligations hypothécaires.

Par conséquent, l’écart – ou le montant que les investisseurs obligataires s’attendent maintenant à être payé par rapport à un bon du Trésor – s’élargit. Jusqu’à présent cette année, l’écart a plus que doublé, passant de 0,7 % à 1,7 %. Plus l’écart est large, plus les consommateurs paient parce que les prêteurs leur répercutent le coût de ces taux accrus.