Les personnes dont les taux sanguins d’oméga-3 sont plus élevés peuvent avoir un risque réduit de décès par infection à Covid-19, suggère une nouvelle étude.

Les résultats, publiés dans la revue Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, ont indiqué que le risque relatif de décès était environ quatre fois plus élevé chez les personnes ayant un indice oméga-3 (O3I) inférieur par rapport à celles ayant des niveaux plus élevés.

Selon les chercheurs, une réponse inflammatoire excessive, appelée «tempête de cytokines», est un médiateur fondamental de la maladie grave de Covid-19.

Les acides gras oméga-3 (DHA et EPA) ont de puissantes activités anti-inflammatoires, et cette étude pilote fournit des preuves suggérant que ces acides gras peuvent atténuer la tempête de cytokines de Covid-19, ont déclaré les chercheurs.

«Bien qu’elle n’atteigne pas les seuils de signification statistique standard, cette étude pilote – ainsi que de multiples éléments de preuve concernant les effets anti-inflammatoires de l’EPA et du DHA – suggère fortement que ces acides gras marins disponibles sur le plan nutritionnel peuvent aider à réduire le risque d’effets indésirables dans Covid -19 patients », a déclaré l’auteur principal Arash Asher, du Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute du Cedars-Sinai Medical Center aux États-Unis.

Pour l’étude, l’équipe a inclus 100 patients admis à l’hôpital avec Covid-19 pour lesquels des échantillons de sang d’admission avaient été conservés.

Les résultats cliniques pour ces patients ont été obtenus et le sang a été analysé pour l’indice oméga-3 (O3I, taux d’EPA + DHA de la membrane des globules rouges) à OmegaQuant Analytics (Sioux Falls, SD). Quatorze des patients sont décédés.

Les 100 patients ont été regroupés en quatre quartiles selon leur O3I, avec 25 pour cent des patients dans chaque quartile. Il y a eu un décès dans le quartile supérieur, avec 13 décès chez les patients restants.

Dans les analyses de régression ajustées selon l’âge et le sexe, les personnes du quartile le plus élevé étaient 75% moins susceptibles de mourir que celles des trois quartiles inférieurs.