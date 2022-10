Des taux d’intérêt plus élevés sont nécessaires, déclare le gouverneur de la BdC

OTTAWA –

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, affirme que davantage de hausses de taux d’intérêt sont nécessaires pour faire baisser l’inflation, malgré certains signes précurseurs d’un ralentissement de l’économie.

S’adressant à la Chambre de commerce d’Halifax jeudi, Macklem a déclaré que la forte inflation reflète de plus en plus les pressions intérieures sur les prix.

Le gouverneur a déclaré que si des événements mondiaux tels que la pandémie et l’invasion russe de l’Ukraine ont alimenté la hausse des prix, la demande dépasse l’offre plus largement dans l’économie canadienne.

Macklem a déclaré, avec le recul, que la première évaluation de la banque selon laquelle une inflation élevée était temporaire était “trop ​​optimiste”.

Alors que l’économie a complètement rouvert au printemps, la demande refoulée de services dans des secteurs comme les voyages et les loisirs a commencé à faire monter l’inflation encore plus haut, a-t-il déclaré.

“Les Canadiens ont subi ces pressions de première main lorsqu’ils ont essayé de réserver un camping ou de réserver une table dans leur restaurant préféré”, a déclaré Macklem, selon un texte préparé de son discours publié à Ottawa.

Après que l’inflation ait atteint un taux annuel de 8,1 % en juin, le rythme des hausses de prix au Canada a ralenti depuis, principalement en raison de la baisse des prix de l’essence. En août, le taux d’inflation annuel était de 7,0 %.

Cependant, Macklem a déclaré que les mesures de base de l’inflation “n’ont pas encore diminué de manière significative”, même si l’inflation globale a baissé.

Alors que la Banque du Canada surveille l’inflation et les effets des taux d’intérêt plus élevés, le gouverneur a déclaré qu’il portera une attention particulière à ses principales mesures de l’inflation, qui ont tendance à être moins volatiles que le taux d’inflation global.

Macklem a déclaré qu’il y avait des signes que les forces inflationnistes mondiales s’atténuaient et que l’inflation alimentaire devrait bientôt commencer à baisser.

Malgré la chute des prix des matières premières et l’assouplissement des chaînes d’approvisionnement mondiales, ces évolutions ne suffisent pas à faire baisser l’inflation, a-t-il déclaré.

Avec des marchés du travail toujours tendus, une économie toujours en “demande excédentaire” et une inflation encore trop élevée, Macklem a déclaré que davantage de hausses de taux d’intérêt seraient nécessaires.

La banque centrale surveille les attentes d’inflation des particuliers et des entreprises, craignant que l’inflation ne devienne “enracinée”. Des anticipations d’inflation élevées peuvent amener les entreprises à fixer des prix futurs encore plus élevés et les travailleurs à exiger des salaires plus élevés dans les futurs contrats salariaux.

Macklem a déclaré que pour contrôler les attentes d’inflation, “les Canadiens devront voir clairement l’inflation baisser”.

“En termes simples, il y a plus à faire”, a-t-il déclaré.

La Banque du Canada devrait faire sa prochaine annonce de taux d’intérêt le 26 octobre. Depuis mars, la banque centrale a relevé son taux directeur de 0,25 % à 3,25 %, l’un des cycles de hausse des taux les plus rapides de son histoire.

Le marché du logement s’est considérablement refroidi en réponse à la hausse des coûts d’emprunt. La croissance économique a également ralenti, l’économie ayant enregistré trois mois consécutifs de pertes d’emplois. Cependant, le plein effet des hausses de taux d’intérêt mettra du temps à se faire sentir dans l’économie.

Macklem a déclaré qu’une inflation élevée nuit aux personnes et aux entreprises en créant “l’incertitude et l’injustice”, en faussant la prise de décision et en sapant la confiance.

Le gouverneur a déclaré que la banque est “résolue” dans son engagement à rétablir la stabilité des prix au Canada.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 6 octobre 2022.