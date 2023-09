Des taux d’intérêt plus élevés signifient que vous pouvez gagner plus d’argent en espèces. Voici comment

Des sommes en espèces encore plus modestes peuvent néanmoins générer des rendements significatifs. Une réserve de trésorerie de 50 000 $ rapportant un intérêt de 5 % générerait 2 500 $ de revenus d’intérêts sur une année, a noté Steve Stelljes, président du service client de The Colony Group, qui possède des bureaux dans plusieurs États.

Les investisseurs disposant de portefeuilles de 1,5 ou 2 millions de dollars peuvent détenir jusqu’à 300 000 ou 400 000 dollars en espèces, a noté Halloran. À 5 %, cela peut rapporter entre 25 000 et 30 000 dollars par an. Sur 10 ans, cela pourrait totaliser 300 000 dollars, a-t-il déclaré.

Plus vous disposez d’argent liquide, plus les intérêts peuvent s’accumuler.

« Maintenant, je regarde ces chiffres, et je me dis : ‘Wow, ce n’est pas si mal d’avoir de l’argent' », a déclaré Ettinger.

« Ce que j’entends de la part des conseillers ces jours-ci, c’est la phrase : « C’est de l’argent réel maintenant » », a déclaré Michael Halloran, responsable des partenariats et du développement commercial chez MaxMyInterest, une entreprise qui travaille avec des conseillers et des consommateurs pour identifier les meilleurs taux d’intérêt sur les espèces.

Pourtant, les épargnants de ce groupe de revenus étaient les plus susceptibles de bénéficier de taux plus élevés. Seulement 19 % des épargnants ayant des revenus compris entre 80 000 $ et 99 999 $ gagnaient 3 % ou plus sur leur épargne, tout comme 22 % de ceux ayant des revenus compris entre 50 000 $ et 79 999 $ et 17 % de ceux de moins de 50 000 $.

« Voici une industrie de 17 000 milliards de dollars, et presque tout cet argent est au mauvais endroit », a déclaré Gary Zimmerman, PDG de MaxMyInterest.

Les experts disent que c’est un problème que les épargnants doivent résoudre.

« Chaque investisseur devrait pouvoir exploiter son épargne de réserve », a déclaré Max Lane, PDG de Flourish, une société de technologie financière proposant un produit de gestion de trésorerie aux conseillers.

« Il n’y a aucune raison pour que quelqu’un ne reçoive pas au moins 4 % à l’heure actuelle », a déclaré Lane.

Voici plusieurs erreurs liées aux liquidités que les conseillers financiers disent que les investisseurs devraient essayer d’éviter.