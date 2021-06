Des taux d’intérêt plus élevés seraient bons pour le pays, selon le secrétaire au Trésor Yellen

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que la proposition de dépenses de 4 000 milliards de dollars du président Joe Biden serait positive pour le pays, même si elle entraînait une hausse des taux d’intérêt.

Lors d’une interview avec Bloomberg News, l’ancienne présidente de la Réserve fédérale a déclaré que les plans du président totaliseraient environ 400 milliards de dollars chaque année – un niveau de dépenses qui, selon elle, n’était pas suffisant pour créer un dépassement de l’inflation.

« Si nous nous retrouvions avec un environnement de taux d’intérêt légèrement plus élevé, ce serait en fait un plus pour le point de vue de la société et celui de la Fed », a déclaré Yellen à Bloomberg.

« Nous luttons depuis une décennie contre une inflation trop basse et des taux d’intérêt trop bas », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que si les packages aident du tout à « atténuer les choses, ce n’est pas une mauvaise chose – c’est une bonne chose ».

