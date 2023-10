Des taux d’intérêt plus élevés punissent les bas salaires, déclare Swati Dhingra de la Banque

Par Dharshini David

Correspondant économique en chef, BBC News

12 octobre 2023 Mis à jour il y a 14 minutes

Des taux d’intérêt plus élevés pourraient en fin de compte toucher plus durement les jeunes travailleurs et ceux à faible revenu, a prévenu un membre du comité de fixation des taux de la Banque.

Le Dr Swati Dhingra est l’un des neuf membres du comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre.

La Banque a maintenu le mois dernier ses taux d’intérêt à 5,25 %, le plus haut depuis 15 ans.

Ces hausses ont entraîné pour certains des remboursements plus élevés de prêts hypothécaires et de prêts, mais également des taux d’épargne plus élevés.

Le Dr Swati Dhingra a rejoint le Comité de politique monétaire en août 2022.

Depuis lors, la commission a voté neuf fois une augmentation des taux d’intérêt afin de freiner l’inflation. À chaque fois, le Dr Dhingra a voté contre une augmentation ou a demandé une augmentation inférieure à celle finalement décidée. Elle a fait part de ses inquiétudes quant à l’impact sur les ménages et les entreprises.

S’adressant exclusivement à la BBC, elle a déclaré : « L’économie est déjà au point mort. Et nous pensons qu’environ 20 à 25 % seulement de l’impact des hausses de taux d’intérêt ont été répercutés sur l’économie.

« Je pense donc qu’il y a aussi cette crainte que cela pourrait signifier que nous devrons payer un coût plus élevé que ce que nous devrions payer. »

Les taux d’intérêt mettent généralement au moins un an pour affecter pleinement l’économie, car des remboursements de dette plus élevés obligent les ménages à limiter leurs dépenses.

Les entreprises pourraient également supprimer des emplois, avec plus de 200 000 suppressions d’emplois au Royaume-Uni au début de l’été.

En raison de données récentes, notamment d’une baisse de l’activité ou du PIB en juillet, la Banque d’Angleterre s’attend désormais à une croissance très modeste de l’économie au cours du second semestre de cette année.

Le Dr Dhingra pense que la situation pourrait être encore pire.

« Lorsque votre croissance est aussi lente que la nôtre actuellement, les chances de récession ou non seront à peu près également équilibrées. Nous devons donc nous y préparer… les temps ne seront pas brillants à venir. »

Des dépenses plus faibles et des suppressions d’emplois finalement déclenchées par des taux d’intérêt plus élevés pourraient nuire particulièrement aux jeunes travailleurs et à ceux qui perçoivent des salaires inférieurs ; ce sont ces mêmes groupes qui sont parmi les plus durement touchés par l’inflation, a-t-elle déclaré.

« Les types d’augmentations de prix que nous observons, notamment ceux de l’énergie et de l’alimentation, auront généralement un impact plus important sur ces personnes. Et puis les taux d’intérêt affecteront également généralement davantage les personnes plus jeunes et moins instruites. Donc… finalement, lorsque nous sortirons De tout cela, nous allons voir que les inégalités vont peut-être augmenter. »

Néanmoins, elle affirme que ses collègues n’ont pas pris la décision d’augmenter les taux à la légère.

« Personne ne fait cela avec le sourire aux lèvres. Je pense qu’il est très difficile de constater le genre de privation lorsque nous effectuons des visites régionales, et nous en entendons parler… il y a juste des histoires d’horreur qui circulent. »

Alors que le Royaume-Uni connaît une inflation particulièrement tenace, le FMI a averti que les taux d’intérêt pourraient rester proches de leurs niveaux actuels pendant cinq ans ; Certains responsables de la Banque ont également laissé entendre qu’il était peu probable qu’ils chutent prochainement.

Mais il y a beaucoup d’incertitude. La décision prise le mois dernier par la Banque de ne pas augmenter à nouveau les taux était largement inattendue. Comme le souligne le Dr Dhingra, si la croissance chute bien plus que prévu, une réduction pourrait survenir plus tôt.

Que se passe-t-il si je manque un versement hypothécaire ?