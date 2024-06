Des taux de surmortalité élevés en Occident depuis 3 ans consécutifs depuis le début de la pandémie malgré le confinement et les vaccins

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Les taux de mortalité excédentaires sont restés élevés en Occident pendant trois années consécutives depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon une analyse des données de 47 pays publiée dans Santé publique BMJ.

Ceci malgré la mise en œuvre de diverses mesures de confinement et la disponibilité des vaccins contre le COVID-19, ce qui suscite de « sérieuses raisons de s’inquiéter », affirment les chercheurs, qui appellent les gouvernements et les décideurs politiques à enquêter de manière approfondie sur les causes sous-jacentes.

Les chercheurs voulaient évaluer l’efficacité de la réponse à la crise sanitaire posée par la pandémie de COVID-19, comme en témoigne la surmortalité.

Il s’agit du nombre de personnes décédées, quelle qu’en soit la cause, au-delà de ce qui serait normalement attendu pour une semaine/un mois donné entre janvier 2020 et décembre 2022 dans 47 pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Les chercheurs ont appliqué une méthode statistique appelée modèle d’estimation de Karlinsky et Kobak. Cela utilise des données historiques sur les décès dans un pays particulier de 2015 à 2019 et tient compte des variations saisonnières et des tendances annuelles des décès dues aux changements dans la structure de la population.

Le nombre total de décès excédentaires dans les pays inclus dans l’analyse était de 3 098 456. Des décès excédentaires ont été signalés par 41 pays (87 %) en 2020, par 42 (89 %) en 2021 et par 43 (91 %) en 2022.

En 2020, année au cours de laquelle la pandémie de COVID-19 a débuté et où des mesures de confinement, telles que le confinement, la distanciation sociale, la fermeture des écoles et la quarantaine, ont été mises en œuvre, 1 033 122 décès excédentaires (11,5 % de plus que prévu) ont été enregistrés.

En 2021, année au cours de laquelle les mesures de confinement et les vaccins contre la COVID-19 ont été utilisés pour freiner la propagation et l’infection du virus SRAS-CoV-2, un total de 1 256 942 décès supplémentaires (un peu moins de 14 % de plus que prévu) ont été signalés.

Et en 2022, année au cours de laquelle la plupart des mesures de confinement ont été levées, mais où les vaccins contre le COVID-19 ont été maintenus, les données préliminaires indiquent que 808 392 décès supplémentaires ont été enregistrés.

Le Groenland était le seul pays sur 47 à ne signaler aucun excès de décès entre 2020 et 2022. Parmi les autres pays, la différence en pourcentage entre le nombre de décès signalé et projeté était la plus élevée dans 13 pays (28 %) en 2020, dans 21 (46 % ) en 2021, et dans 12 (26 %) en 2022.

La différence en pourcentage entre le nombre de décès documenté et projeté était la plus élevée dans 28 % des pays en 2020, dans 46 % en 2021 et dans 26 % en 2022.

On ne sait pas clairement combien de ces décès excédentaires reflètent l’impact de l’infection au COVID-19 ou les effets indirects des mesures de confinement et des programmes de vaccination, disent les chercheurs.

S’il est probable que les effets indirects des mesures de confinement ont modifié l’ampleur et la nature de la maladie pour de nombreuses causes de décès suite à la pandémie, ceux provoqués par le recours restreint aux soins de santé et les bouleversements socio-économiques sont difficiles à prouver, ajoutent-ils.

Les chercheurs reconnaissent diverses limites à leurs résultats, notamment le caractère incomplet de certaines données, notamment pour 2022, car il peut s’écouler des mois, voire des années, avant qu’un décès ne soit enregistré dans certains pays, expliquent-ils.

Et la manière dont ces données sont compilées diffère selon les pays, soulignent les chercheurs, qui soulignent également que les données utilisées ne fournissaient aucune stratification détaillée des caractéristiques clés, telles que l’âge ou le sexe.

Néanmoins, concluent-ils, « la surmortalité est restée élevée dans le monde occidental pendant trois années consécutives, malgré la mise en œuvre de mesures de confinement du COVID-19 et de vaccins contre le COVID-19. Ceci est sans précédent et suscite de sérieuses inquiétudes.

« Les dirigeants gouvernementaux et les décideurs politiques doivent enquêter de manière approfondie sur les causes sous-jacentes de la surmortalité persistante et évaluer leurs politiques en matière de crise sanitaire. »

Plus d’information:

Surmortalité dans les pays du monde occidental depuis la pandémie de COVID-19 : estimations « Our World in Data » de janvier 2020 à décembre 2022, Santé publique BMJ (2024). DOI : 10.1136/bmjph-2023-000282

Fourni par le British Medical Journal