Des taureaux chargent et piétinent des gens pendant le festival de San Fermin en Espagne

Les courses de taureaux peuvent être un bon spectacle pour les habitants lors des festivals d’été à travers l’Espagne. Ce cri d’excitation rempli de peur alors que les taureaux chargent vers les participants est fascinant pour beaucoup. Cependant, de nombreuses personnes souffrent également de blessures graves lors de cette course. Une vidéo d’un cas similaire est récemment devenue virale sur Twitter.

La vidéo virale aurait été enregistrée au Festival de San Fermin en Espagne. La fête de San Fermin est également connue comme la fête des courses de taureaux, l’une des plus importantes au monde, qui a lieu tous les soirs du 7 au 14 juillet dans les arènes de Pampelune.

Top showsha vidéo

La vidéo de 59 secondes montre un taureau chargeant férocement et blessant chaque individu qui se trouve sur son chemin. La vidéo montre comment les gens essaient délibérément de provoquer l’animal et finissent par être brutalement blessés. Le taureau a même piétiné certaines personnes et elles ont eu du mal à se relever par la suite.

En voyant cet horrible incident, de nombreux téléspectateurs, qui se tenaient à proximité, ont également eu peur. Ils ont couru pour sauver leur vie. Dans l’un des clips, le taureau a également chargé une foule de toutes ses forces. Les gens ont essayé de sauver leur vie mais ont fini par tomber les uns sur les autres. La vidéo virale se termine avec le taureau qui lance une personne âgée avec ses cornes.

Musique facebook Lilyhammerband Quand le taureau gagne 💀 pic.twitter.com/zmwXizaiJz — Vidéos vicieuses (@ViciousVideos) 24 septembre 2022

https://www.euskoguide.com/festivals-events/san-fermin-pamplona/

La vidéo virale a accumulé plus de 87 000 vues sur Twitter jusqu’à présent. Twitterati a trouvé la vidéo amusante. Un utilisateur n’a pas pu s’empêcher de rire d’un touriste courant avec sa bière dans la vidéo.

Le touriste qui court avec sa bière hahaha – Bruunooo (@flair_twenty) 24 septembre 2022

Un autre utilisateur a partagé une version plus longue de la même scène de la vidéo, qui montre le touriste courant avec une pinte de bière à la main.

Voici une version un peu plus longue de celle que j’ai faite pour Goofin https://t.co/I34TD2G4ta — Vidéos vicieuses (@ViciousVideos) 24 septembre 2022

Outre ces observations hilarantes, un utilisateur est venu avec une information intéressante. L’utilisateur a écrit qu’un matériau souple était appliqué sur les cornes du taureau pour éviter les blessures.

Ils ont mis des points mous sur les cornes pour éviter les blessures – orgullosamente contra del kks (@orgulloantikks) 24 septembre 2022

Même si certaines précautions sont prises dans ce festival de taureaux, le nombre de morts augmente. Selon des informations, trois hommes sont morts après avoir été frappés par des taureaux. Cet incident s’est produit lors d’un festival de courses de taureaux à Valence, dans l’est de l’Espagne. Parmi ces trois hommes figurait également un touriste français, âgé d’une soixantaine d’années, selon un porte-parole local des services de secours.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici