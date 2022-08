Des tas d’ordures en Écosse soulèvent des problèmes de santé au milieu des grèves

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des tas d’ordures puantes dans les rues d’Édimbourg menacent la santé et la sécurité du public, a averti samedi une autorité sanitaire alors que les grèves des éboueurs dans la capitale écossaise entamaient leur neuvième jour.

L’avertissement de Public Health Scotland est venu alors que les éboueurs de Newham, un arrondissement de Londres, ont également débrayé pendant une semaine en raison d’un différend salarial.

Les images de déchets alimentaires et de couches pourrissant dans les rues ne font qu’ajouter aux scènes de chaos au Royaume-Uni alors que les conflits du travail se multiplient au milieu de la flambée des prix de la nourriture et de l’énergie. Les baigneurs au Royaume-Uni ont été avertis la semaine dernière de rester à l’écart de dizaines de plages, car de fortes pluies ont rejeté les eaux usées brutes dans les rivières et les mers.

Public Health Scotland a déclaré aux autorités locales que “la décontamination des zones publiques où les poubelles ont débordé pourrait être nécessaire”. Il a averti que “si les déchets organiques s’accumulent, ils peuvent devenir un risque pour la santé humaine”.

Les éboueurs sont sortis le 18 août et prévoient de s’absenter du travail jusqu’au 30 août. D’autres grèves sont à venir si le conflit salarial n’est pas résolu.

La Grande-Bretagne est confrontée à une crise massive du coût de la vie, les augmentations de salaire ne parvenant pas à suivre l’inflation, qui s’élevait la semaine dernière à 10,1%. Ces défis financiers n’ont fait qu’augmenter en raison de la flambée des coûts de l’énergie – les autorités affirment que les résidents britanniques verront une augmentation de 80% de leurs factures énergétiques annuelles en octobre.

Le pays a connu des vagues de grèves cet été, le système de transport public s’étant pratiquement arrêté pendant plusieurs jours en raison de grèves ferroviaires. Les écoles primaires et les crèches de Glasgow, la plus grande ville d’Écosse, seront contraintes de fermer pendant plusieurs jours le mois prochain si une grève des employés municipaux se poursuit.

À Londres, les éboueurs du Newham Council ont entamé une semaine de débrayages samedi, les responsables syndicaux avertissant qu’il pourrait y en avoir plus. Sharon Graham, secrétaire générale du syndicat Unite, a déclaré que ces travailleurs étaient moins bien payés que d’autres dans les conseils voisins.

“Le conseil doit maintenant se concentrer sur la conclusion d’un accord avec les travailleurs, qui font face à une crise financière”, a déclaré Graham. “S’ils ne le font pas, alors les prochains jours signifieront sans aucun doute plus d’actions revendicatives.”

L’image de la Grande-Bretagne a pris un coup cet été. Les législateurs français du Parlement européen se sont plaints cette semaine que les eaux usées brutes rejetées dans les rivières et les mers par le Royaume-Uni menacent également les eaux de baignade, les zones de pêche et la biodiversité dans l’Union européenne.

Certaines parties du système d’égouts britannique ont été submergées après plusieurs jours de pluies exceptionnellement abondantes.