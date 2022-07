Des tas de vêtements jetés du Royaume-Uni échouent sur les plages du Ghana et c’est inquiétant

Soulevant des préoccupations environnementales, les plages du Ghana, pays d’Afrique de l’Ouest, sont obstruées par des vêtements usagés. Ces articles se seraient échoués sur les plages après avoir été jetés par des personnes au Royaume-Uni, a rapporté The Telegraph. On pense que la crise sans précédent provient de l’industrie de la mode rapide au Royaume-Uni, où les nouveaux vêtements sont rapidement jugés démodés et jetés plus tard. Une fois rejetés ou donnés, les vêtements sont chargés sur des navires et envoyés dans d’autres pays.

Cependant, les vêtements sont souvent de très mauvaise qualité pour être portés par quelqu’un. Par conséquent, ils finissent par être déversés dans des décharges, des plages et des rivières, étouffant l’environnement. Un tel scénario est observé sur la plage de Jamestown à Accra, au Ghana. Selon certaines informations, des images du site sont apparues montrant des tas de vêtements usagés échoués sur la plage et obstruant la mer.

Selon un rapport d’ABC, pas moins de 15 millions de vêtements et de vêtements usagés sont envoyés à Accra chaque année non seulement du Royaume-Uni, mais aussi d’Europe, d’Australie, d’Amérique du Nord et d’Australie. Ceux-ci proviennent généralement de collections caritatives et de bacs à vêtements situés dans ces pays. Mais, de cet énorme tas d’articles indésirables, environ pour cent ne sont pas en état d’être portés à nouveau par quelqu’un. Ainsi, une fois arrivés à destination, les vêtements finissent dans des décharges.

https://www.abc.net.au/news/2021-08-12/fast-fashion-turning-parts-ghana-into-toxic-landfill/100358702

S’accumulant au fil des années, les vêtements ont formé des falaises d’environ 20 mètres à Accra provoquant une crise environnementale.

Outre le Ghana, qui supporte le poids des vêtements jetés, des articles sont également expédiés vers d’autres régions. Par exemple, le désert d’Atacama au Chili reçoit chaque année environ 39 000 tonnes de ces déchets des pays développés. 70% des vêtements utilisés au Royaume-Uni sont envoyés à l’étranger, selon l’association caritative de développement durable WRAP.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici