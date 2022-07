Des tas de sacs de golf ont été laissés à l’aéroport d’Édimbourg en Écosse après que les joueurs se sont envolés de l’Open

Valises non récupérées à l’aéroport de Londres Heathrow le 8 juillet 2022. Paul Ellis/AFP/Getty Images

Des tas de sacs de golf ont été laissés à l’aéroport d’Édimbourg après le départ des joueurs de l’Open Championship.

Au moins deux golfeurs professionnels se rendant à un autre tournoi en Allemagne ont déclaré avoir perdu leurs bagages enregistrés.

Jusqu’à présent, les voyages d’été ont été un gâchis, avec des retards de vol et le chaos dans l’industrie aéronautique.

Les golfeurs ont peut-être quitté l’Écosse après le tournoi de golf Open Championship qui s’est terminé dimanche, mais bon nombre de leurs sacs ne sont jamais sortis de l’aéroport d’Édimbourg.

On ne sait pas combien de sacs de golf sont coincés à l’aéroport, mais des photos obtenues par le Soleil écossais montrer des tas de sacs à l’installation. Les médias sociaux et certains sites de golf, comme celui du Royaume-Uni Bunkeredont également été remplis d’histoires d’engins perdus.

Le pro écossais Bradley Neil s’est rendu d’Édimbourg à Munich pour le tournoi Big Green Egg German Challenge. Ses clubs ne sont pas arrivés avec lui, il tweeté plus tôt cette semaine.

Plus d’une heure et demie de retard et toujours assis sur la piste avec @easyJet pilote annonçant qu’environ 50 % des bagages ne sont pas arrivés à bord. Espérons que ma chance soit là ?? Mise à jour à suivre quand j’arriverai enfin à Munich ?? @EdinburghAirpo1 Une honte!! https://t.co/zFSLcya4Sm – Bradley Neil (@BradleyNeil1) 18 juillet 2022

Un autre professionnel de golf écossais, Neil Fenwick, a déclaré qu’il avait dû se retirer d’un événement du tournoi car ses clubs avaient également été perdus.

“C’est un cauchemar pour moi et je suis vidé mais je sens que je devais prendre la décision de me donner les meilleures chances d’utiliser mes départs”, a-t-il déclaré. L’Écossais journal jeudi.

Des travailleurs de tout le Royaume-Uni ont été envoyés en Écosse pour aider à trier les sacs à l’aéroport d’Édimbourg, selon le Scottish Sun.

La Aéroport d’Édimbourg n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaires d’Insider envoyée en dehors des heures normales de bureau, mais a déclaré au Scottish Sun qu’il avait reçu beaucoup plus de clubs de golf qu’il ne l’avait prévu et qu’il travaillait avec des agents de manutention et des compagnies aériennes pour renvoyer les sacs à leurs propriétaires. Il s’est également excusé pour la gêne occasionnée.

“Bien que de grandes quantités de bagages aient été anticipées, le volume de clubs de golf nécessitant un traitement était bien plus élevé que prévu”, a déclaré un porte-parole de l’aéroport au média. “Cela a causé un retard dans le système de bagages lundi et les équipes ont travaillé avec des agents de manutention pour résoudre le problème.”

Aéroport d’Édimbourg a suspendu lundi sa ligne d’assistance téléphonique en raison d’une augmentation des abus verbaux de la part des passagers concernant des bagages perdus.

Le secteur de l’aviation fait face à un désordre saison de voyage d’été avec des retards de vol, des bagages perdus et le chaos dans toute l’industrie – et en particulier en Europe – alors que la demande est revenue aux niveaux d’avant la pandémie. Problèmes rencontrés par les compagnies aériennes comprennent les pénuries de personnel et le mauvais temps.

