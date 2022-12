Des tapis d’urinoir aux licornes, la cargaison d’un important déversement de conteneurs s’échoue toujours sur les côtes de la Colombie-Britannique

Lorsque Jill Laviolette a commencé à ramasser des débris sur la plage de Cape Palmerston sur l’île de Vancouver à la suite du déversement de conteneurs du cargo MV Zim Kingston, les jouets gonflables de dinosaure et de licorne qu’elle a sortis du sable semblaient presque vierges.

Plus d’un an plus tard, les biens de consommation de certains des 109 conteneurs perdus du navire échouent toujours sur les côtes de la Colombie-Britannique, les jouets gonflables maintenant déchirés par les éléments pour être ramassés aux côtés de pièces d’aspirateur, de casques de vélo, de glacières et de tapis d’urinoir. .

“Des tapis d’urinoir gris, ils hantent nos rêves. Nous en avons trouvé des milliers lors de notre premier nettoyage et nous nous disons:” Nous espérons ne plus jamais les revoir “, a déclaré Laviolette.

“Nous les trouvons toujours. Ils vont être le fléau de notre existence pendant de nombreuses années à venir.”

Alors même que les débris continuent de s’échouer sur le rivage, les personnes impliquées dans le nettoyage massif craignent une répétition de la catastrophe, le Canada étant mal préparé à faire face à de tels déversements de cargaisons à grande échelle. Ils espèrent qu’un récent rapport d’un comité parlementaire sur l’incident suscitera des changements, mais les solutions ne sont pas encore en place.

Le navire appartenant à la Grèce a été touché par la haute mer le 21 octobre de l’année dernière, envoyant des dizaines de conteneurs remplis de marchandises en provenance d’Asie tomber par-dessus bord dans le détroit de Juan de Fuca au large de la pointe sud de l’île de Vancouver.

C’est devenu une catastrophe environnementale à multiples facettes lorsqu’un incendie toxique a éclaté sur le navire, mettant plusieurs jours à s’éteindre.

Laviolette, cofondatrice du groupe environnemental Epic Exeo, a été parmi les premiers volontaires à se rendre sur les plages alors qu’un éventail d’épaves commençait à s’échouer.

Elle a dit que l’ampleur de ce qu’elle avait vu au début du nettoyage “m’a profondément secouée”.

“C’était horrible. Juste voir des réfrigérateurs sur la plage, et du polystyrène brisé absolument partout, et du plastique partout”, a-t-elle déclaré.

Seuls quatre des conteneurs tombés par-dessus bord ont été récupérés.

Un récent rapport du comité permanent de la Chambre des communes sur l’incident met en garde contre les risques persistants.

“Le gouvernement fédéral, les provinces et les collectivités côtières ne sont actuellement pas prêts sur le plan opérationnel à gérer efficacement les déversements de conteneurs de fret maritime”, conclut le rapport publié en octobre.

Il a formulé 29 recommandations d’amélioration.

Aucun changement de politique après le déversement

Alys Hoyland, du chapitre Pacific Rim de la Surfrider Foundation à Tofino, a déclaré que des déversements similaires, y compris la perte de 35 conteneurs du cargo Hanjin Seattle en 2016, n’ont entraîné aucun changement de politique significatif.

“[After the Kingston spill]nous étions à peu près exactement dans la même position qu’après le déversement de Hanjin », a-t-elle déclaré.

“Il n’y a pas de mécanisme formalisé pour répondre à cela de manière rapide et efficace et à cause de cela, le déversement a été pire qu’il n’aurait pu l’être si nous avions mis en place ces mécanismes pour réagir rapidement et efficacement.”

Le rapport du comité permanent comprend des recommandations liées au suivi et à la surveillance des conteneurs, à la planification des déversements et pour que le Canada fasse pression pour des améliorations similaires à l’échelle internationale.

Hoyland a déclaré que la réponse politique au déversement de Zim Kingston a été meilleure que pour les déversements précédents, le gouvernement fédéral écoutant désormais ceux qui étaient impliqués, tout en envisageant des changements de politique.

“De toute évidence, la prochaine étape consiste à s’assurer que ces recommandations sont effectivement mises en œuvre”, a-t-elle déclaré.

Les nettoyages peuvent durer des décennies

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.

Dans un communiqué, son ministère a déclaré qu’il travaillait avec Transports Canada et d’autres partenaires pour préparer une réponse au rapport du comité.

Le nettoyage des déversements de conteneurs peut durer des décennies. Certaines des millions de pièces de Lego perdues au large du Royaume-Uni en 1997 sont toujours retrouvées à terre.

Le comité permanent recommande que le Canada mette en œuvre un plan formel de surveillance et de gestion des débris marins « qui traite adéquatement toutes les formes de débris marins ayant une incidence sur les côtes ».

Hoyland, qui a pris la parole lors des audiences du comité, a déclaré qu’en plus de travailler à réduire la quantité de plastique qui se retrouve dans l’eau en général, le Canada a besoin de meilleures connaissances sur la façon dont des facteurs tels que les côtes, les conditions météorologiques et les courants créent des zones de captage des débris.

“Comprendre le problème pour le traiter en amont est fondamentalement ce dont nous avons besoin ici”, a-t-elle déclaré.

Des navires travaillent pour contrôler un incendie à bord du MV Zim Kingston, à environ huit kilomètres au large de Victoria, le 24 octobre 2021. (Chad Hipolito/La Presse Canadienne)

Elle a également préconisé d’augmenter la formation et les ressources dans les communautés côtières, y compris pour les Premières Nations, afin d’intervenir rapidement en cas de déversement de conteneurs.

“Ce que nous avons vu, c’est que beaucoup de choses sont arrivées sur la plage, mais elles y sont restées pendant une semaine. [or] 10 jours avant qu’on demande à quelqu’un de le nettoyer. Ce qui signifiait qu’à chaque marée haute, ces objets étaient ramenés dans l’océan, où ils recirculaient et dérivaient sur une zone géographique plus large », a-t-elle déclaré.

Le comité recommande également que le Canada établisse et finance un groupe de travail conjoint sur l’intervention en cas de déversement comprenant des organes directeurs fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones.

Il recruterait, formerait et équiperait des équipes pour répondre aux déversements, créerait des plans géographiques spécifiques et «développerait l’infrastructure du capital humain et social nécessaire pour répondre en temps opportun aux déversements de conteneurs de fret».

Le comité recommande plus de financement, plus de transparence

Hoyland a déclaré qu’il fallait également plus de transparence en cas de déversement.

Les compagnies maritimes, y compris les propriétaires de Zim Kingston, ne sont pas tenues de divulguer publiquement tous les détails de ce qu’elles transportaient en cas de déversement.

Bien que certains détails soient donnés à divers organismes d’application de la loi, Hoyland a déclaré qu’avoir une liste publique de ce qui se trouve exactement à bord permettrait de démontrer plus facilement l’étendue de la pollution et de prouver d’où proviennent les débris.

Le comité a recommandé que le Canada travaille avec l’Organisation maritime internationale pour exiger que les manifestes des navires identifient plus précisément la cargaison et que les détails soient mis à la disposition des autorités portuaires et de tout groupe de travail conjoint d’intervention en cas de déversement.

La Chamber of Shipping, qui représente les intérêts des armateurs internationaux et des exportateurs et importateurs canadiens, a déclaré au comité qu’elle prévoyait de lancer un projet pilote avec Transports Canada et cinq Premières Nations côtières de la Colombie-Britannique visant à partager les informations des manifestes en temps opportun. .

Un navire de nettoyage répond à l’incendie à bord du MV Zim Kingston le 25 octobre 2021. (Garde côtière canadienne/Twitter)

En vertu de la loi canadienne, il incombe au propriétaire d’un navire de couvrir les frais de nettoyage, mais la même loi met en place une limite légale de trois ou six ans selon que le contenu est considéré comme dangereux.

Le comité a qualifié cette limite “d’insuffisante compte tenu de l’impact potentiel à long terme sur l’environnement affectant les communautés”.

Il recommande au gouvernement fédéral d’examiner d’autres modèles pollueur-payeur ou industrie-payeur qui garantiraient que suffisamment d’argent est disponible pour faire face aux dommages causés par les déversements.

Le comité a entendu des propositions, notamment que le Canada établisse une redevance par conteneur expédié par les ports canadiens afin qu’il y ait de l’argent disponible pour les communautés touchées par les déversements.

Les représentants de l’industrie se sont opposés à cette idée, suggérant que des frais supplémentaires nuiraient à la compétitivité du Canada et saperaient les conventions internationales actuelles.

Les conteneurs manquants transportaient des produits chimiques dangereux

Le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne a confirmé dans un communiqué que le propriétaire du Zim Kingston avait engagé un sondage par sonar couvrant environ un kilomètre carré du fond de l’océan près de l’endroit où le déversement s’est produit pour tenter de retrouver certains des conteneurs manquants.

Aucun n’a été trouvé.

“La Garde côtière canadienne continue de s’assurer que le propriétaire du navire s’acquitte de ses responsabilités, ce qui peut inclure des exigences supplémentaires pour effectuer des relevés sous-marins étendus”, indique le communiqué.

Lorsque le déversement de Zim Kingston s’est produit, une grande partie de l’attention du public au début s’est concentrée sur deux conteneurs manquants qui transportaient les produits chimiques dangereux xanthate d’amyle de potassium et dioxyde de thiourée. Ces conteneurs n’ont pas été localisés.

Hoyland et Laviolette affirment que la quantité de plastique qui est entrée dans l’eau peut être dangereuse à sa manière, polluant l’environnement et la chaîne alimentaire ou blessant des animaux avant de finalement toucher terre.

“Nous voyons plus d’animaux qui souffrent parce que leur estomac est plein de plastique”, a déclaré Laviolette.

“Nous devons changer notre mentalité, nous devons changer notre façon de penser… L’océan n’est pas une ressource infinie. Il se meurt à cause de nos choix.”

Laviolette a déclaré que les recommandations du rapport incluent des éléments que les défenseurs recherchent depuis des années. Elle a dit qu’elle espérait qu’ils conduiraient à des changements, mais craignait qu’ils puissent encore être ignorés.

“Nous connaissons maintenant les résultats, il est maintenant temps d’agir. Plus nous restons assis longtemps, plus nos océans seront malades”, a-t-elle déclaré.