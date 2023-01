Des talibans pakistanais attaquent un poste de police, tuant trois officiers

Des talibans pakistanais ont revendiqué un attentat suicide à la bombe contre un poste de police. (Photo de Stringer/Agence Anadolu via Getty Images)

Les talibans pakistanais ont revendiqué jeudi un attentat suicide contre un poste de police dans le nord du Pakistan qui a tué trois policiers.

Les assaillants ont lancé des grenades sur un avant-poste de la police près de la frontière afghane dans la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa et sont entrés dans les locaux où un kamikaze a fait exploser des explosifs, selon la police.

Ils ont dit que le nombre de blessés n’était pas encore connu.

En novembre, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un groupe militant également connu sous le nom de talibans pakistanais, a déclaré qu’il ne respecterait plus un cessez-le-feu de plusieurs mois avec le gouvernement pakistanais.

Les militants du TTP mènent une campagne d’attentats à la bombe et d’attentats-suicides depuis plus d’une décennie dans le but de diriger le Pakistan sous une loi islamique sévère. Ils ont intensifié leurs attaques après avoir annulé le cessez-le-feu négocié par les talibans afghans en mai.

L’armée pakistanaise a lancé des offensives périodiques dans les régions le long de la frontière afghane qui ont servi de refuges aux militants islamistes.