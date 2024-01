Des « talents clés » abandonnés sans préavis

Après l’envoi sans cérémonie de ses employés par le Brex la semaine dernière, une autre fintech semble avoir emboîté le pas. Cette fois, c’est PayPal, un pilier du secteur, qui va licencier environ 2 500 personnes, soit 9 % de l’entreprise, selon Bloomberg.

Les commentaires des employés de PayPal sur les réseaux sociaux suggèrent qu’ils n’ont pas vu cela venir. Linh Nguyen, responsable du programme de localisation, a déclaré que les employés n’avaient reçu “aucun préavis, juste une invitation à une réunion reçue le matin de la récolte”. Les comptes étaient alors « verrouillés, plus accessibles ».

Les plus performants ont été touchés. L’ingénieur logiciel Holly Ritchko dit qu’elle était « une des personnes les plus performantes » et qu’elle était qualifiée de « talent clé » : elle aussi a été affectée par les licenciements.

L’une des personnes les plus concernées était Troy Giles, directeur de la stratégie organisationnelle, travaillant sous la direction du CTO Archie Deskus. En quittant la fintech après 12 ans, il a déclaré : « Chaque chute est une opportunité de s’élever. Chaque succès est un reflet. »

D’autres fintechs cherchent à capitaliser sur les talents disponibles. L’ancien vice-président de PayPal, Anupam Pahuja, a qualifié ses employés de « parmi les personnes les plus intelligentes et les plus dévouées avec lesquelles j’ai jamais travaillé » et les a encouragés à postuler auprès de la société de paiement singapourienne Nium, dont il est vice-président exécutif depuis avril.

PayPal a apporté de grands changements depuis la nomination du nouveau PDG Alex Chriss en septembre. Dans une lettre adressée au personnel, il affirme que PayPal “fait cela pour redimensionner notre entreprise” et “continuera à investir dans des domaines d’activité qui, selon nous, créeront et accéléreront la croissance”.

Les licenciements ne se limitent pas non plus à PayPal, le conglomérat fintech de Jack Dorsey, Block, a annoncé des licenciements allant jusqu’à 10 %. Paysme, la super application basée au Royaume-Uni qui a annoncé aujourd’hui son intention de fermer ses opérations, licencie probablement tout son personnel.

