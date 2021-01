Les autorités russes devraient utiliser la force pour arrêter les manifestants ce week-end lors de rassemblements de soutien au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny, a déclaré un expert de la politique russe à Euronews.

Le Dr Gulnaz Sharafutdinova du Kings College de Londres estime que le Kremlin voudra mettre un terme à tout signe de troubles dès le début, en particulier dans le contexte des manifestations au Belarus voisin.

« Il est déjà clair que la police utilisera, dans une certaine mesure, probablement une réponse de type biélorusse et sera très sévère pour détenir les personnes qui seront à l’extérieur. Je vois de tous les signes, des avertissements et autres, que cela sera la réponse », dit-elle.

Des manifestations pro-Navalny sont prévues dans 60 villes russes samedi, mais l’État a intensifié ses efforts pour enrayer les événements.

Les responsables ont averti que toutes les manifestations non sanctionnées seraient arrêtées et que ceux qui auraient encouragé les enfants à participer se verront infliger de lourdes amendes.

De nombreux associés de Navalny ont été arrêtés et détenus dans la perspective des rassemblements.

Deux de ses plus proches alliés – Lyubov Sobol et Kira Yarmysh – ont été arrêtés jeudi et un avocat d’origine biélorusse de la fondation anti-corruption de Navalny a été expulsé de Russie.

Le critique national le plus en vue du président Vladimir Poutine a été arrêté à son retour d’Allemagne en Russie. Il y avait été soigné pour un empoisonnement largement reconnu comme sanctionné par le président russe.

Ses partisans et journalistes indépendants ont été officiellement avertis par la police de ne pas protester.

Le Kremlin est particulièrement préoccupé par l’intérêt que les événements ont suscité sur Tik Tok et d’autres plateformes sociales.

« L’opinion publique en Russie est assez divisée et les partisans de Navalny ont tendance à être des gens plus jeunes qui obtiennent également leurs informations sur les réseaux sociaux, sur Internet et ne regardent pas la télévision », a expliqué le Dr Sharafutdinova.

« Mais la Russie a aussi de grands groupes qui obtiennent leurs informations de la télévision, où il y a beaucoup d’informations contre Navalny, contre lui étant un provocateur financé par les services de sécurité occidentaux et travaillant pour les services de sécurité occidentaux et les gouvernements occidentaux pour les pays occidentaux. intérêts », a-t-elle ajouté.

Depuis sa détention, Navalny a publié un documentaire et créé un site Web sur le somptueux complexe de 1,1 milliard d’euros de Poutine sur la mer Noire – alors que certains téléspectateurs ne croient pas au contenu du documentaire, Poutine est ridiculisé pour ceux qui le font, a déclaré le Dr Sharafutdinova.

« À ce stade encore, YouTube est disponible, même si nous sommes dans un moment où cette liberté pourrait également être réduite », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, l’exécutif de l’Union européenne envisagerait de nouvelles sanctions contre la Russie pour la détention de Navalny, une décision qui a attiré le soutien de nombreux députés européens.

« Nous condamnons sa détention par les autorités russes », a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel.

« Les droits de Monsieur Navalny doivent être pleinement et inconditionnellement respectés, nous appelons la Russie à le libérer immédiatement et à assurer sa sécurité. »