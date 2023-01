Des systèmes d’armes fabriqués en Inde présentés lors du défilé du 74e jour de la République

Alors que l’Inde célébrait aujourd’hui son 74e jour de la République, Kartavya Path dans la capitale nationale a été témoin des prouesses des forces armées blindées avec des équipements de haute technologie fabriqués localement.

Le défilé de la République 2023 a débuté par une marche d’un contingent des forces armées égyptiennes.

Le premier contingent en uniforme de la cavalerie 61 était dirigé par le capitaine Raizada Shaurya Bali. La 61e cavalerie est le seul régiment actif de cavalerie à cheval au monde, avec la fusion de toutes les «unités cavalières d’État».

Les forces armées indiennes ont rendu leur service désintéressé à la nation et à ses compatriotes, assurant la stabilité et la domination aux frontières le long de la ligne de contrôle (LoC), de la ligne de contrôle réel (LAC) et dans le monde entier par le biais des missions de maintien de la paix des Nations Unies.

La létalité, la précision et la fiabilité de l’armée indienne ont connu un bond avec l’acquisition de plates-formes telles que le système de missiles Akash, des satellites, des ponts modulaires, des canons remorqués, des hélicoptères utilitaires, un système de guerre électronique et des missiles sol-air.

Cette année, seuls des systèmes d’armes fabriqués en Inde ont été présentés lors du défilé du Jour de la République, y compris des munitions mettant en valeur la puissance d’indigénisation de l’Inde, y compris 21 coups de canon grâce à des canons de campagne indiens de 105 mm « fabriqués en Inde », récemment intronisé LCH Prachand, le K-9 Les obusiers Vajra, le MBT Arjun, les missiles guidés antichars Nag, les missiles de défense aérienne Akash et les véhicules de combat à réaction rapide.

MBT Arjun

ARJUN du 75 Armored Regiment était dirigé par le capitaine Amanjeet Singh. MBT ARJUN ‘, est un char de combat principal de troisième génération développé localement par l’Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO).

Arjun comprend un canon rayé principal de 120 mm, une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm et une mitrailleuse anti-aérienne de 12,7 mm. Il est propulsé par un moteur diesel de 1400 CV et peut atteindre une vitesse maximale de 70 km/h (43 mph) et une vitesse tout-terrain de 40 km/h (25 mph). L’armure Kanchan nouvellement développée offre une protection complète contre les ogives antichar, bien supérieure à celle disponible dans les chars comparables de troisième génération. Sa devise est la devise ‘Sahasam Vijayate’.

Système de missiles Nag (NAMIS)

Le détachement suivant était du système de missiles NAG du 17e régiment d’infanterie mécanisée dirigé par le lieutenant Siddhartha Tyagi. Le système populairement appelé NAMIS est un chasseur de chars conçu localement par le Defense Research & Development Laboratory Hyderabad, un laboratoire du DRDO. Il se compose d’un véhicule de combat blindé à chenilles, doté d’une tourelle sans équipage capable de tirer six missiles antichars guidés “Nag”. Le NAMIS a été développé pour les unités de reconnaissance et de soutien de l’infanterie mécanisée afin de renforcer et d’améliorer la capacité antichar le long de nos frontières lors d’opérations offensives et défensives.

Le missile Nag est un ATGM Fire & Forget d’une portée effective de 5 km. L’ogive tandem avec la capacité de se verrouiller avant le lancement et l’attaque par le haut, frappe avec précision les cibles qui se déplacent ou tentent de s’échapper.

NAMIS change la donne et le développement réussi de ce système d’arme moderne pour l’armée indienne a propulsé l’Inde dans le club sélect des pays qui ont développé leurs propres ATGM tactiques d’attaque par le haut intégrés aux AFV. Sa devise est « Satrah Mech – Har Maidan Fateh ».

BMP2/2K

Vient ensuite sur l’estrade de salut la colonne mécanisée du véhicule de combat d’infanterie BMP-2 du centre régimentaire d’infanterie mécanisée dirigée par le capitaine Arjun Sidhu du 6e régiment d’infanterie mécanisée.

ICV BMP-2 nommé SARATH, est un véhicule de combat d’infanterie (ICV) à haute mobilité qui possède des armes létales et une capacité de combat de nuit. Il peut fonctionner efficacement sur tous les terrains de champ de bataille du désert, de la région montagneuse ou de la zone de haute altitude. Sa devise est «Valour and Faith», ce qui signifie (Veerta notre Vishwas).

Véhicule de combat à réaction rapide (QRFV)

Le détachement suivant était un véhicule de combat à réaction rapide dirigé par le capitaine Naveen Dhatterwal du 3e régiment de scouts du Ladakh. Ces véhicules sous Atma Nirbhar Bharat Scheme sont fabriqués par TATA Advance System et Bharat Forge Limited pour l’armée indienne et sont un exemple brillant de la quête d’autonomie de l’armée indienne. Cette plate-forme blindée à roues 4×4 a une protection blindée complète avec une tourelle à 360 degrés qui monte une mitrailleuse moyenne de 7,62 mm, peut transporter 10 troupes entièrement armées. Le véhicule est idéalement conçu pour les troupes opérant au Ladakh, au Sikkim et à l’Arunachal Pradesh.

Le véhicule est également à l’épreuve des mines et des balles, ce qui le rend adapté comme véhicule d’escorte et réponse spéciale pour CI OPS. Il a une vitesse maximale de 80 km/h avec une portée OP jusqu’à 600 km et peut négocier une pente jusqu’à 25 degrés. Le cri de guerre est “Ki Ki So So Lahargyalo” qui signifie “Victoire à Dieu”.

K-9 Vajra-T (SP)

Le détachement suivant était du K9 Vajra-T du 224 Medium Regiment (Self Propelled) dirigé par le Lt Prakhar Tiwari. K9 Vajra-T 155mm/52 Caliber Tracked Self Propulsed a une portée de tir de 40 Kms.

Le système de canon automoteur à chenilles peut se déplacer à une vitesse maximale de 60 km/h sur un terrain désertique aride. Il a été fourni avec une protection blindée en acier soudé et la conception intègre un système de position d’azimut modulaire (MAPS) et un système de contrôle de tir automatique. Sa devise est Sarvada Sarva Pratham’ qui signifie ‘Toujours le premier’.

Brahmos

Le détachement suivant était composé de Brahmos du 861 Missile Regiment dirigé par le lieutenant Prajjwal Kala. BRAHMOS est un missile de croisière supersonique de haute précision d’une portée de 400 km avec la capacité de frapper des cibles profondément à l’intérieur du territoire ennemi avec précision et effet dévastateur. Sa devise est “Swamiye Sarnam Aiyyapa”.

Pont à courte portée de 10 m

Le pont à courte portée de 10 m du 64 régiment d’ingénieurs d’assaut dirigé par le capitaine Shivashish Solanki, il s’agit d’un pont d’assaut lancé mécaniquement conçu par DRDO pour aider les ingénieurs de combat à franchir des obstacles redoutables comme Canal ou Nallahs en quelques minutes. La devise du système de pont à courte portée de 10 mètres était Agrani Ajay », ce qui signifie « toujours en tête et invincible ».

Ces ponts peuvent être utilisés par des colonnes mécanisées et blindées pour franchir rapidement des obstacles et détruire l’ennemi. Ces ponts indigènes signifient qu’aucun obstacle ne reste un obstacle à la mécanisation

Forces de l’armée indienne et constituent un pas en avant pour Atmanirbharta en matière de défense. Le Régiment célébrera 50 ans d’histoire glorieuse le 30 septembre 2023.

Noeud hertzien mobile et centre de réseau mobile

Le nœud mobile à micro-ondes et le centre de réseau mobile du Corps des transmissions étaient dirigés par le major Mohd Asif Ahmed du 2 AHQ ​​Signal Regiment avec pour devise « Teevra Chaukas » qui signifie « Swift and Secure ? La colonne se compose de deux véhicules, un ‘Mobile Microwave Node’ et le ‘Mobile Network Center Major Mahima Kataria du 2 AHQ ​​Signal Regiment en charge du Mobile Network Center. Le nœud mobile à micro-ondes de l’armée indienne est capable d’étendre les communications opérationnelles à haut débit à la zone de combat tactique.

Le nœud est monté sur une plate-forme de véhicule à haute mobilité et logé dans un abri robuste à l’épreuve NBC pour fournir une mobilité et une subsistance adaptées aux opérations mécanisées mobiles. Le véhicule peut fonctionner sur des supports optiques, micro-ondes et satellite pour fournir des services triple play pour inclure la voix, les données et la vidéo aux formations sur le terrain dans les hostilités actives.

Le centre de réseau mobile est un véhicule réseau de nouvelle génération et un facilitateur d’opérations centrées sur le réseau.

Il héberge trois fonctionnalités principales des opérations réseau, des opérations de sécurité et du centre de données. Il agit comme un multiplicateur de force en améliorant la transparence du champ de bataille et en augmentant la connaissance de la situation.

Le véhicule a un équipage de six personnes dirigé par un officier et est équipé d’un noyau IMS, de commutateurs d’accès aux routeurs d’agrégation, d’écrans larges et de plates-formes de traitement à grande vitesse. Le nœud mobile est développé localement et soutient la mission Aatmanirbhar Bharat.

Le prochain détachement est celui du système d’armes AKASH du 27 Air Defence Missile Regiment – “l’aérodrome d’Amritsar”, dirigé par le capitaine Sunil Dasharathe accompagné du lieutenant Chetana Sharma du 512 Light AD Missile Regiment (SP).

Akash Weapon System est le premier système de défense aérienne développé localement capable de tirer des missiles surface-air à courte portée (SR-SAM) contre les plates-formes aériennes ennemies. Sa devise est “Akaash-e-Shtrun Jahi”.

Dans le ciel, deux hélicoptères Dhruv et deux hélicoptères Rudra intégrés à des systèmes d’armes ont démontré leur puissance dominante. Les hélicoptères légers avancés, Rudra, sont également appelés chars volants. La formation Rudra était dirigée par le colonel RS Jamwal, médaille Sena du 205e Escadron d’aviation de l’armée (UH) avec drapeau national, suivi du lieutenant-colonel Sumit Kumar Uniyal et du lieutenant-colonel Puneet dans deux hélicoptères Rudra et du lieutenant-colonel Vijayat Goyat dans le dernier hélicoptère Dhruv.

Plate-forme blindée à roues – WHAP 8×8 sur remorque de 70 tonnes

Les véhicules de transport de troupes blindés à roues, WhAP 8×8, transportés sur une remorque spécialisée de 70 tonnes sont conçus et développés localement par DRDO.

WhAP est une plate-forme de combat modulaire à 8×8 roues. WhAP est une plate-forme personnalisable à la pointe de la technologie pour des rôles tels que véhicule d’infanterie, véhicule CBRN, transporteur ATGM, etc. Ce véhicule amphibie peut traverser rivières et canaux et sa vitesse maximale sur route est de 100 km/h.

La remorque de 70 tonnes est équipée d’une suspension hydraulique de pointe pour une meilleure mobilité, d’essieux orientables et d’une rampe hydraulique pour faciliter le chargement et le déchargement des charges utiles lourdes. La remorque qui est capable de négocier des virages serrés et des pentes a subi des essais approfondis avec MBT Arjun comme charge utile.

Notamment, les services de défense ont été témoins de réformes révolutionnaires pour transformer l’armée en une force moderne, autonome, jeune et à la pointe de la technologie.

Le plan de modernisation transparent s’est concentré sur le développement des «capacités de la force», la création d’un écosystème de défense autonome avec la poursuite de Make in India et une armée apprenante et agile axée sur la technologie.

