Des symptômes visuels bizarres pourraient-ils être un signe révélateur de la maladie d’Alzheimer ?

Une équipe de chercheurs internationaux, dirigée par l’UC San Francisco, a réalisé la première étude à grande échelle sur l’atrophie corticale postérieure, une constellation déconcertante de symptômes visuospatiaux qui se présentent comme les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. Ces symptômes surviennent dans jusqu’à 10 % des cas de maladie d’Alzheimer.

L’étude comprend des données provenant de plus de 1 000 patients répartis sur 36 sites dans 16 pays. Il est publié dans La neurologie du Lancet.

L’atrophie corticale postérieure (ACP) prédit massivement la maladie d’Alzheimer, ont découvert les chercheurs. Quelque 94 % des patients atteints d’ACP souffraient d’une pathologie d’Alzheimer et les 6 % restants souffraient de maladies telles que la maladie à corps de Lewy et la dégénérescence lobaire frontotemporale. En revanche, d’autres études montrent que 70 % des patients souffrant de perte de mémoire souffrent d’une pathologie d’Alzheimer.

Contrairement aux problèmes de mémoire, les patients atteints d’ACP ont du mal à évaluer les distances, à faire la distinction entre les objets en mouvement et les objets stationnaires et à accomplir des tâches comme écrire et récupérer un objet tombé malgré un examen de la vue normal, a déclaré la co-première auteure Marianne Chapleau, Ph.D., de l’UCSF. Département de neurologie, Centre de mémoire et de vieillissement et Institut Weill des neurosciences.

La plupart des patients atteints d’ACP ont une cognition normale dès le début, mais au moment de leur première visite de diagnostic, en moyenne 3,8 ans après l’apparition des symptômes, une démence légère ou modérée était apparente avec des déficits identifiés dans la mémoire, la fonction exécutive, le comportement, la parole et le langage. selon les conclusions des chercheurs.

Au moment du diagnostic, 61 % démontraient une « dyspraxie constructionnelle », une incapacité à copier ou à construire des diagrammes ou des figures de base ; 49 % avaient un « déficit de perception de l’espace », c’est-à-dire des difficultés à identifier l’emplacement de quelque chose qu’ils voyaient ; et 48 % souffraient de « simultanéanagnosie », une incapacité à percevoir visuellement plus d’un objet à la fois. De plus, 47 % ont été confrontés à de nouveaux défis en matière de calculs mathématiques de base et 43 % en lecture.

Nous avons besoin de meilleurs outils et d’une meilleure formation pour identifier les patients

“Nous devons faire davantage connaître l’ACP afin qu’elle puisse être signalée par les cliniciens”, a déclaré Chapleau. “La plupart des patients consultent leur optométriste lorsqu’ils commencent à ressentir des symptômes visuels et peuvent être orientés vers un ophtalmologiste qui peut également ne pas reconnaître l’ACP”, a-t-elle déclaré. “Nous avons besoin de meilleurs outils en milieu clinique pour identifier ces patients dès le début et leur proposer un traitement.”

L’âge moyen d’apparition des symptômes de l’ACP est de 59 ans, plusieurs années plus jeune que celui de la maladie d’Alzheimer typique. C’est une autre raison pour laquelle les patients atteints d’ACP sont moins susceptibles d’être diagnostiqués, a ajouté Chapleau.

L’identification précoce de l’ACP pourrait avoir des implications importantes pour le traitement de la maladie d’Alzheimer, a déclaré le co-premier auteur Renaud La Joie, Ph.D., également du département de neurologie de l’UCSF et du centre de mémoire et de vieillissement. Dans l’étude, les niveaux d’amyloïde et de tau, identifiés dans le liquide céphalo-rachidien et l’imagerie, ainsi que les données d’autopsie, correspondaient à ceux trouvés dans les cas typiques d’Alzheimer.

En conséquence, les patients atteints d’ACP pourraient être candidats à des thérapies anti-amyloïdes, comme le lécanemab (Leqembi), approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en janvier 2023, et des thérapies anti-tau, actuellement en cours d’essais cliniques, qui sont toutes deux considérées comme pour être plus efficace dans les premières phases de la maladie, a-t-il déclaré.

“Les patients atteints d’ACP présentent davantage de pathologies tau dans les parties postérieures du cerveau, impliquées dans le traitement des informations visuospatiales, par rapport à ceux présentant d’autres présentations de la maladie d’Alzheimer. Cela pourrait les rendre mieux adaptés aux thérapies anti-tau”, a-t-il déclaré.

Les patients ont pour la plupart été exclus des essais, car ceux-ci “sont généralement destinés à des patients atteints d’Alzheimer amnésique avec de faibles scores aux tests de mémoire”, a ajouté La Joie. “Cependant, à l’UCSF, nous envisageons des traitements pour les patients atteints de PCA et d’autres variantes non amnésiques.”

Une meilleure compréhension de l’ACP est « cruciale pour faire progresser les soins aux patients et pour comprendre les processus à l’origine de la maladie d’Alzheimer », a déclaré l’auteur principal Gil Rabinovici, MD, directeur du centre de recherche sur la maladie d’Alzheimer de l’UCSF. “Il est essentiel que les médecins apprennent à reconnaître le syndrome afin que les patients puissent recevoir le diagnostic, les conseils et les soins appropriés.

“D’un point de vue scientifique, nous devons vraiment comprendre pourquoi la maladie d’Alzheimer cible spécifiquement les zones visuelles plutôt que les zones mémorielles du cerveau. Notre étude a révélé que 60 % des patients atteints d’ACP étaient des femmes – une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles elles semblent être plus susceptibles est un domaine important de recherche future.