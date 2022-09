Des suspects poignardés en Saskatchewan toujours en liberté après une perquisition nocturne

La police a inculpé deux hommes soupçonnés d’avoir commis une série d’attaques au couteau en Saskatchewan qui ont fait 10 morts et 18 blessés.

La chasse à Damien Sanderson, 31 ans, et Myles Sanderson, 30 ans, ont commencé tôt dimanche matin à la suite de multiples rapports d’attaques au couteau contre la nation crie de James Smith, à environ 200 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon.

Myles fait face à trois chefs de meurtre au premier degré, un chef de tentative de meurtre et un chef d’introduction par effraction.

Damien est accusé d’un chef de meurtre au premier degré, d’un chef de tentative de meurtre et d’un chef d’introduction par effraction.

Dans une mise à jour sur la recherche des deux hommes, la GRC a déclaré que d’autres accusations étaient attendues à mesure que l’enquête complexe impliquant des dizaines de victimes et 13 scènes de crime se déroule.

“La GRC de la Saskatchewan continue d’employer toutes les ressources disponibles pour localiser et arrêter Myles et Damien Sanderson, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse.

Dans la mise à jour, la GRC a fait passer le nombre de victimes de 15 à 18.

Damien mesure cinq pieds sept pouces et pèse 155 livres. Myles mesure un peu plus de six pieds et pèse 240 livres, selon la police.

La police pense que les hommes ont été repérés à Regina juste avant midi dimanche. On savait qu’ils voyageaient pour la dernière fois dans un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI de la Saskatchewan.

Le commissaire adjoint de la GRC Blackmore a déclaré qu’ils sont considérés comme armés et dangereux et qu’ils ne devraient pas être approchés.

Alors que certaines des attaques semblent avoir été ciblées, d’autres pourraient avoir été aléatoires, selon la GRC.

Une alerte aux personnes dangereuses qui a commencé en Saskatchewan dimanche a ensuite été étendue pour inclure l’Alberta et le Manitoba voisins.

Au moins une attaque a eu lieu dans le village de Weldon, en Saskatchewan, situé à environ 30 kilomètres au sud-ouest de la Première Nation. Des habitants ont déclaré à CTV News qu’un homme âgé de 80 ans avait été tué.

Dans une publication Facebook du 27 mai de Saskatchewan Crimestoppers axée sur les fugitifs, Myles Sanderson a été répertorié comme illégalement en liberté, Saskatoon étant son dernier lieu connu.

Parmi les personnes tuées dans les attentats figurent une mère de deux enfants et un homme de 77 ans.

“Tellement de bons souvenirs à chérir”, a posté Lana Head sur Facebook la veille des attentats.

Suite au décès de la femme de la Nation crie de James Smith, beaucoup ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

“Dans l’incrédulité totale que (vous) ayez été enlevé de ce monde dans cette horreur. Nos discussions vont me manquer et voir votre sourire aux joues de tamia. Puissiez-vous être guidé dans le monde des esprits enveloppé de confort, de paix et d’amour”, a écrit une personne sur La page Facebook de Head.

Les habitants du village de Weldon ont été ébranlés par la mort de Wes Petterson, un veuf qui était un résident de longue date.

“Il aimait planter des concombres, des tomates et il était si fier d’avoir fait sa gelée de Saskatoon (baies) pas plus tard qu’hier”, a déclaré Ruby Works à CTV News lundi.

La GRC devrait fournir une mise à jour sur la recherche des deux hommes plus tard dans la journée.

La Saskatchewan Health Authority a déclaré lundi que la situation “continue d’évoluer” car plusieurs personnes sont soignées à plusieurs endroits.

“Nos pensées vont aux personnes touchées ainsi qu’à leurs familles. En tant que symbole de notre soutien aux personnes et aux communautés que nous servons et qui ont été touchées par cette terrible tragédie, nous mettons nos drapeaux en berne”, a déclaré la SHA dans une déclaration.

Suite aux attaques, des ambulances aériennes et terrestres ont été dépêchées en raison du nombre élevé de victimes.

La SHA est passée à un processus de “code orange” pour accepter un nombre élevé de patients critiques. Une mesure similaire a été prise en réponse à l’accident de bus Humboldt Broncos en 2018 qui a tué 16 personnes et en a blessé 13 autres.



Avec des fichiers de Lisa Risom et Reuters.



–Ceci est une histoire en développement. Plus de détails à venir.