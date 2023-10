Des suspects en liberté après 5 blessés dans une fusillade à la Morgan State University

La police de Baltimore recherchait des suspects mercredi matin après que cinq passants aient été blessés par des coups de feu lors des célébrations de la semaine de retour sur le campus de la Morgan State University.

Les blessés seraient des « cibles involontaires » dans ce qui était « probablement un différend entre deux petits groupes », a déclaré mercredi le commissaire de police de Baltimore, Richard Worley, lors d’une conférence de presse.

Quatre des victimes étaient des étudiants de la Morgan State University et une est depuis sortie de l’hôpital, a déclaré Worley. Les quatre hommes et une femme blessés étaient âgés de 18 à 22 ans et ont été hospitalisés pour des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger, a indiqué la police du campus.

Des policiers se tiennent au Thurgood Marshall Hall de la Morgan State University à Baltimore, le 4 octobre 2023. Anna Moneymaker / Getty Images

Worley a déclaré mercredi que la police savait qu’il y avait « plus d’une personne avec une arme » sur les lieux, mais que les enquêteurs étudiaient toujours les preuves balistiques pour déterminer combien d’armes à feu avaient été tirées.

« Il semble qu’il s’agisse probablement d’un différend entre deux petits groupes et qu’un individu a ensuite été la cible de deux individus armés », a déclaré le commissaire. « Nous ne pensons pas que cet individu ait été touché. Nous pensons que les cinq victimes qui ont été frappées étaient des cibles involontaires.

Worley a déclaré qu’une troisième personne a également sorti une arme, mais ils ne savent pas combien d’armes ont été tirées alors que l’enquête balistique se poursuit.

Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a déclaré mercredi lors de la conférence de presse que « la nuit dernière, nous avons vécu une situation très, très difficile, tragique et traumatisante à la Morgan State University ».

« Nous avons beaucoup de peine pour toute la communauté Morgan, en particulier pour ceux qui sont directement touchés et leurs familles », a-t-il déclaré.

Une fenêtre brisée par balle d’un dortoir du Thurgood Marshall Hall de la Morgan State University à Baltimore, mercredi. Anna Moneymaker / Getty Images

Le maire a déclaré que cet incident, l’un des nombreux exemples de violence armée à travers le pays cette année, mettait une fois de plus en évidence la nécessité d’agir au « niveau national ».

Worley a déclaré lors d’un point de presse précédent que la police du campus avait entendu des coups de feu vers 21h25 et avait trouvé les victimes blessées.

Plusieurs fenêtres ont été brisées, ce qui a amené les policiers à penser dans un premier temps qu’il pouvait y avoir un tireur actif, a-t-il déclaré.

Le FBI et le Bureau fédéral de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs aidaient la police de Baltimore.

Les étudiants sortaient d’une cérémonie de couronnement qui faisait partie de la semaine de retour de l’école lorsque des coups de feu se sont produits, a déclaré le président de l’université, David Wilson.

Wilson a déclaré mercredi dans un communiqué que mardi soir, peu après avoir assisté au couronnement, il avait été informé par la police du campus que des coups de feu avaient été tirés à proximité du Murphy Fine Arts Center du campus et du Thurgood Marshall Hall.

L’ordre de confinement a été levé tôt mercredi après que le campus ait été dégagé et les responsables ont déclaré qu’il ne s’agissait plus d’une situation de « tirs actifs ».

Les cours ont été annulés mercredi, a déclaré Wilson.

Selon le site Web de Morgan State, il s’agit de l’un des collèges et universités historiquement noirs les plus diversifiés du pays et comptait environ 9 100 étudiants au semestre de l’automne dernier.