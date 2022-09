Des suspects de l’Etat islamique arrêtés lors de raids sur le camp d’al-Hol en Syrie, selon les États-Unis

Les forces syriennes alliées aux États-Unis ont arrêté des centaines de suspects de l’État islamique cette année dans des raids sur un camp de réfugiés qui a été un foyer de violence perpétrée par des sympathisants terroristes, des opérations coordonnées et facilitées par l’armée américaine. Le Commandement central américain a annoncé mercredi que, rien qu’au cours des deux dernières semaines, Les Forces de défense syriennes (FDS) avaient appréhendé des « dizaines » de suspects au camp d’al-Hol dans le nord-est de la Syrie et a dissous un “important réseau de facilitation de l’Etat islamique”. L’opération est en cours, selon un responsable américain de la défense, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour détailler une situation qui se déroule.

Le raid, caractérisé en tant qu'”opération de nettoyage complète”, est la plus importante menée au camp d’al-Hol depuis mai 2021, a déclaré le responsable. Il a marqué la septième fois cette année que des unités des FDS, autorisées par leurs alliés américains, ont attaqué le vaste complexe désertique qui abrite environ 55 000 personnes – dont beaucoup étaient considérées comme des sympathisants de l’Etat islamique qui se sont rendus en Syrie et en Irak au plus fort du pouvoir du groupe. Chaque raid a a entraîné la détention de 40 à 120 membres présumés de l’Etat islamique.

Le colonel Joe Buccino, porte-parole du Commandement central américain, a déclaré dans un communiqué que, dans le cadre de l’opération en cours, les forces syriennes ont secouru lundi quatre femmes situées dans des tunnels où elles avaient été enchaînées et torturées.

Contrairement aux raids militaires à plus petite échelle conçus pour capturer ou tuer des cibles en l’espace de quelques heures, les opérations de nettoyage complètes comprennent généralement plusieurs cibles et impliquent de longues fouilles de structures, des fouilles, une collecte biométrique et des interrogatoires intenses. Comme dans ce cas, ils peuvent prendre des semaines.

Pour cela et d’autres efforts entrepris à al-Hol, le personnel militaire américain a identifié les cibles sur la base des renseignements recueillis auprès des pronostiqueurs, a déclaré le responsable de la défense. Les forces américaines ont dirigé une grande partie de la planification, coordonnant les forces de défense syriennes avec la police et les unités de gardes de sécurité stationnées à l’intérieur du camp.

On ne sait pas combien de détenus arrêtés ces dernières semaines sont enfants, qui représentent plus de la moitié de la population du camp. La grande majorité des résidents d’al-Hol, le plus grand camp de réfugiés de Syrie, sont des femmes et des enfants considérés comme des membres de l’Etat islamique ou leurs proches.

“Cette opération rendra le camp plus sûr pour les résidents qui restent ou souhaitent retourner dans leur pays d’origine mais qui ne peuvent pas le faire”, a déclaré Buccino, soulignant que l’objectif des responsables est que ceux d’al-Hol soient réhabilités et rapatriés. vers leurs pays d’origine.

Le processus de déplacement des individus hors d’al-Hol a pris du retard. Ses habitants viennent de plus de 50 pays, qui n’ont pas tous été désireux de ramener des membres et sympathisants identifiés de l’Etat islamique, ou même leurs enfants.

La plupart des pays occidentaux n’ont que récemment commencé à ramener des réfugiés par dizaines, tandis que l’Irak en a rapatrié près de 2 500, selon un récent décompte du Département d’État américain.

Près de la moitié des résidents du camp sont originaires d’Irak et plus d’un tiers sont originaires de Syrie, deux pays toujours aux prises avec des problèmes liés à terrorisme et instabilité. En tant que tel, il y a des limites à la rapidité avec laquelle les relocalisations peuvent se produire.

“Les FDS poursuivront leurs efforts pour éliminer la menace de l’EI”, a déclaré Buccino, “mais il reste essentiel que la communauté internationale soutienne cet effort par le rapatriement”.