Des suspects de détournement de voiture à Castro Valley arrêtés à la suite d’une poursuite et d’un accident

CASTRO VALLEY – Un homme d’Oakland âgé de 18 ans et trois mineurs de sexe masculin ont été arrêtés dans le cadre d’un détournement de voiture et d’une poursuite de véhicule dimanche soir à Castro Valley, selon les autorités.

La victime était assise à bord de sa BMW M3 2007 dans le pâté de maisons 25000 de Crestfield Circle vers 20 h 45 lorsque trois des suspects se sont approchés de lui, ont brandi une arme à feu et ont exigé sa voiture, a indiqué le bureau du shérif du comté d’Alameda dans un communiqué de presse.

Craignant pour sa sécurité, la victime a confié sa voiture aux suspects, selon les autorités.

Les députés ont localisé et tenté d’arrêter la BMW près de la 105e Avenue et de l’Edes Avenue à Oakland. Le bureau du shérif a déclaré que le conducteur n’avait pas cédé et s’était enfui vers le nord sur la 105e Avenue.

Les policiers ont poursuivi les suspects sur un peu plus de huit kilomètres avant de confier la poursuite à un hélicoptère de la police d’Oakland.

Les suspects « ont continué à conduire à une vitesse élevée » et ont finalement percuté un véhicule stationné inoccupé sur la 50e Avenue, près de l’avenue Bancroft, selon les autorités.

Avec l’aide de l’équipage de l’hélicoptère, les agents ont localisé et arrêté les trois suspects, ainsi qu’un « quatrième sujet connexe », a indiqué le bureau du shérif. Les policiers ont également découvert une arme de poing de 9 mm enveloppée dans un sweat-shirt et cachée sous un véhicule où les suspects ont été retrouvés. L’arme à feu avait été enregistrée comme volée à Oakland.

Les députés ont incarcéré le suspect de 18 ans dans la prison de Santa Rita à Dublin et les trois mineurs au centre de justice pour mineurs de San Leandro. L’un des mineurs avait déjà été reconnu coupable de détournement de voiture et de vol, selon les autorités.