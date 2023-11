Des suspects arrêtés pour un complot présumé du Hezbollah au Brésil

Selon les autorités brésiliennes, deux hommes ont été arrêtés à São Paulo et semblent avoir des liens avec le groupe islamiste Hezbollah basé au Liban.

Le Brésil abrite la deuxième plus grande communauté juive d’Amérique latine.

Dans un communiqué, la police fédérale brésilienne a déclaré que 11 perquisitions et saisies avaient été effectuées à São Paulo, dans la capitale Brasilia et dans l’État de Minas Gerais.

Les recruteurs sont accusés d’implication dans une organisation terroriste et de participation à la préparation d’actes terroristes – et pourraient être condamnés à des peines de prison maximales de 15 ans et demi s’ils sont reconnus coupables.