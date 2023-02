Des survivants tirés des décombres 100 heures après le séisme alors que le bilan dépasse 23 000

Un deuxième convoi de camions d’aide a traversé le nord-ouest de la Syrie depuis la Turquie, alors que les sauveteurs continuaient de tirer des survivants – dont un nouveau-né – des décombres 100 heures après un tremblement de terre qui a tué plus de 23 000 personnes.

Des centaines de milliers de personnes supplémentaires se sont retrouvées sans abri et à court de nourriture dans des conditions hivernales souvent inférieures à zéro après que des séismes de magnitude 7,8 et 7,6 se soient produits lundi à quelques heures d’intervalle. Des dizaines de pays ont promis leur aide et envoyé des équipes d’urgence.

À Samandağ, dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, un garçon de 10 jours nommé Yagiz a été récupéré d’un immeuble en ruine pendant la nuit, tandis qu’à Kırıkhan, des sauveteurs allemands ont sorti Zeynep Kahraman, 40 ans, vivante des décombres plus de 104 heures après qu’elle a été enterrée et l’a portée dans une ambulance qui l’attendait.

“Maintenant, je crois aux miracles”, a déclaré Steven Bayer, le chef de l’équipe internationale de recherche et de sauvetage, sur le site. « Vous pouvez voir les gens pleurer et s’embrasser. C’est un tel soulagement que cette femme dans de telles conditions soit sortie si en forme. C’est un miracle absolu.

Yagiz, un bébé de 10 jours qui a été secouru dans le district de Samandağ, dans la province turque de Hatay. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Un garçon de 10 ans a également été sauvé du jour au lendemain avec sa mère dans le district de Samandağ à Hatay après avoir été piégé pendant plus de 90 heures, tandis qu’à Diyarbakır dans l’est, Sebahat Varlı, 32 ans, et son fils, Serhat, étaient sorti vivant 100 heures après le premier séisme.

Les espoirs s’estompaient, cependant, que beaucoup plus de personnes seraient retrouvées vivantes. Selon les experts, à peine 6 % des victimes du tremblement de terre qui n’ont pas été secourues dans les cinq jours survivent, contre 74 % après 24 heures. Les conditions de gel sont susceptibles de réduire considérablement l’espérance de survie.

Dans la ville syrienne de Jindires, un journaliste de Reuters s’est entretenu avec Naser al-Wakaa, sanglotant alors qu’il était assis sur le tas de gravats et de métal tordu qui avait été la maison de sa famille et enfouissant son visage dans les vêtements de bébé qui avaient appartenu à l’un de ses enfants.

“Bilal, oh Bilal”, a-t-il dit en criant le nom d’un de ses enfants décédés.

Rabie Jundiya, secouriste à Jindires, a déclaré : « Les équipes de la défense civile ne se retireront pas… tant que le dernier cadavre n’aura pas été retrouvé sous les décombres.

À Gaziantep, en Turquie, où la température était de -3C (26,6F) vendredi matin, des milliers de familles passent la nuit dans des voitures ou des tentes de fortune, incapables de retourner dans les maisons endommagées ou détruites. “Je crains pour quiconque est pris au piège sous les décombres”, a déclaré Melek Halıcı à l’Agence France-Presse, tenant sa fille de deux ans dans une couverture.

L’Organisation internationale pour les migrations a déclaré vendredi que les 14 camions d’aide à destination du nord-ouest de la Syrie transportaient des radiateurs, des tentes, des couvertures et d’autres fournitures dont ils avaient désespérément besoin. C’est une région où la guerre civile a laissé 90 % de la population – environ 4 millions de personnes – dépendre de l’aide avant même que les tremblements de terre ne se produisent.

Une vue aérienne des efforts de recherche et de sauvetage parmi les bâtiments effondrés à Jindires, en Syrie. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Les camions, en direction d’Idlib, ont suivi un convoi de six camions de l’ONU qui a traversé le seul poste frontière ouvert jeudi, à Bab al-Hawa. Le Programme alimentaire mondial a déclaré vendredi qu’il s’épuisait rapidement dans la région et a appelé à l’ouverture de plus de points de passage.

La Turquie et la Syrie ont rompu leurs relations diplomatiques il y a plus de dix ans, mais des responsables turcs ont déclaré que le pays envisageait de rouvrir un passage vers le territoire détenu par le gouvernement syrien, plus un second vers le nord-ouest tenu par les rebelles.

Les responsables et les médecins ont déclaré que 20 213 personnes étaient mortes en Turquie et 3 553 en Syrie. Le total confirmé s’élève désormais à 23 766.

Les experts ont déclaré que le bilan devrait continuer à grimper pendant un certain temps encore, car la plupart des gens dormaient dans leur appartement lorsque le premier séisme a frappé, et des quartiers entiers de certaines villes ont été réduits en décombres. L’ONU a estimé que 24,4 millions de personnes ont été touchées en Syrie et en Turquie.

Le nombre de morts du tremblement de terre a dépassé les plus de 17 000 morts en 1999 lors d’un tremblement de terre dans le nord-ouest de la Turquie, et la catastrophe se classe au septième rang des plus meurtrières de ce siècle, plus élevée que la secousse et le tsunami de 2011 au Japon.

Les États-Unis ont offert un programme d’aide de 85 millions de dollars (70,3 millions de livres sterling) qui, selon eux, continuerait à fournir “l’aide dont des millions de personnes ont un besoin urgent”, notamment sous forme de nourriture, d’abris et de services de santé d’urgence, ainsi qu’un soutien à l’eau potable et à l’assainissement. .

La Banque mondiale a déclaré qu’elle accorderait 1,78 milliard de dollars d’aide à la Turquie. Les hauts responsables de l’aide prévoient de se rendre dans les zones touchées, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, et le chef humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths, prévoient tous deux des voyages.

Le président syrien, Bashar al-Assad, a effectué son premier voyage signalé dans les zones touchées depuis le séisme de vendredi, tandis que son homologue turc a visité le sud frappé de son pays au milieu des critiques continues de la réponse de l’État à la catastrophe.

S’exprimant dans la province d’Adıyaman, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a reconnu que la réponse des autorités turques au tremblement de terre n’allait pas aussi vite que le gouvernement le souhaitait. Il a dit que certaines personnes volaient sur les marchés et attaquaient les entreprises.

La catastrophe a jeté le doute sur le déroulement des élections du 14 mai en Turquie comme prévu. La réponse du gouvernement au séisme, largement critiquée comme lente et inadéquate, s’avérera probablement un facteur important si et quand le vote, qui devrait être le plus serré pour Erdoğan depuis son arrivée au pouvoir en 2014, aura lieu.

Alors que l’opposition affirme que le « manque de coordination, le manque de planification et l’incompétence » du gouvernement ont été un désastre aussi grave que le séisme lui-même, le président a appelé à la solidarité et a condamné ce qu’il a décrit comme des « campagnes négatives d’intérêt politique ».

Le gouvernement syrien, qui fait l’objet de lourdes sanctions occidentales, a lancé un appel à l’aide de l’ONU, mais a insisté sur le fait qu’elle devait être acheminée via Damas et non directement dans les zones tenues par les rebelles. Assad s’est rendu vendredi dans un hôpital d’Alep.

Reuters et L’Agence France-Presse a contribué à ce rapport