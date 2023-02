Des survivants sont toujours retrouvés alors que le nombre de morts du tremblement de terre dépasse les 25 000 – Boston Herald

Par JUSTIN SPIKE, ABDELRAHMAN SHAHEEN et SUZAN FRASER (Associated Press)

ANTAKYA, Turquie (AP) – Samedi, des équipes de secours ont retiré plus de survivants, y compris des familles entières, de bâtiments renversés malgré des espoirs décroissants alors que le nombre de morts de l’énorme tremblement de terre qui a frappé une région frontalière de la Turquie et de la Syrie il y a cinq jours a dépassé 25 000.

Des sauvetages dramatiques ont été diffusés à la télévision turque, notamment le sauvetage de la famille Narli dans le centre de Kahramanmaras 133 heures après le séisme de lundi matin. Tout d’abord, Nehir Naz Narli, 12 ans, a été sauvée, puis ses deux parents.

Cela faisait suite au sauvetage plus tôt dans la journée d’une famille de cinq personnes d’un monticule de débris dans la ville durement touchée de Nurdagi, dans la province de Gaziantep, a rapporté la chaîne de télévision HaberTurk. Les sauveteurs ont applaudi et scandé : « Dieu est grand ! alors que le dernier membre de la famille, le père, a été transporté en lieu sûr.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d’une tournée des villes frappées par le séisme, a porté le nombre de morts en Turquie à 22 327, ce qui a porté à 25 880 le nombre total de morts dans la région, y compris les parties gouvernementales et rebelles de la Syrie.

Erdogan a déclaré que l’ampleur de la catastrophe était rare, à la fois en termes de taille de la zone touchée et du nombre de personnes qui y vivent. Il a qualifié le tremblement de terre de “catastrophe du siècle” et a déclaré qu’il avait touché une zone de 500 kilomètres (310 miles) de diamètre qui abrite 13,5 millions de personnes en Turquie et un nombre inconnu en Syrie.

“Dans certaines parties de nos colonies proches de la ligne de faille, nous pouvons dire qu’il ne reste presque plus de pierre”, a-t-il déclaré plus tôt samedi depuis Diyarbakir.

Pourtant, la journée a apporté un sauvetage étonnant après l’autre, au nombre de plus d’une douzaine.

Melisa Ulku, une femme dans la vingtaine, a été extraite des décombres à Elbistan à la 132e heure depuis le séisme, suite au sauvetage d’une autre personne sur le même site à la même heure. Avant son sauvetage, la police a annoncé que les gens ne devaient pas applaudir ou applaudir afin de ne pas interférer avec les autres efforts de sauvetage à proximité. Elle était couverte d’une couverture thermique sur une civière. Les sauveteurs s’enlaçaient. Certains ont crié « Dieu est grand !

Une heure plus tôt, une fillette de 3 ans et son père avaient été extraits des décombres de la ville d’Islahiye, également dans la province de Gaziantep, et peu après, une fillette de 7 ans avait été secourue dans la province de Hatay.

Les sauvetages ont apporté des lueurs de joie au milieu d’une dévastation écrasante quelques jours après le séisme de magnitude 7,8 de lundi et une puissante réplique quelques heures plus tard a provoqué l’effondrement de milliers de bâtiments. Outre les personnes tuées, plus de 80 000 personnes ont été blessées et des millions se sont retrouvées sans abri.

Les opérations de recherche produisirent également de vives déceptions. Les secouristes ont atteint une fillette de 13 ans à l’intérieur des décombres d’un bâtiment effondré dans la province de Hatay tôt samedi et l’ont intubée. Mais elle est décédée avant que les équipes médicales ne puissent l’amputer d’un membre et la libérer des décombres, a rapporté le journal Hurriyet.

Même si les experts disent que les personnes piégées peuvent vivre pendant une semaine ou plus, les chances de trouver plus de survivants diminuaient rapidement au milieu des températures glaciales. Les sauveteurs passaient aux caméras thermiques pour aider à identifier la vie au milieu des décombres, signe que les survivants restants pourraient être trop faibles pour appeler à l’aide.

Alors que l’aide continuait d’arriver, un groupe de 99 membres de l’équipe d’assistance médicale de l’armée indienne a commencé à soigner les blessés dans un hôpital de campagne temporaire dans la ville méridionale d’Iskenderun, où un hôpital principal a été démoli.

Un homme, Sukru Canbulat, a été transporté à l’hôpital dans un fauteuil roulant, sa jambe gauche grièvement blessée avec de profondes ecchymoses, des contusions et des lacérations.

Grimaçant de douleur, il a déclaré avoir été secouru de son immeuble effondré dans la ville voisine d’Antakya quelques heures après le séisme de lundi. Mais après avoir reçu les premiers soins de base, il a été libéré sans avoir reçu de soins appropriés pour ses blessures.

“J’ai enterré (tous ceux que j’ai perdus), puis je suis venu ici”, a déclaré Canbulat, en comptant ses parents décédés : “Ma fille est morte, mon frère est mort, ma tante et sa fille sont mortes, et la femme de son fils” qui était Enceinte de 8 mois et demi.

Un grand cimetière de fortune était en construction samedi à la périphérie d’Antakya. Des rétrocaveuses et des bulldozers ont creusé des fosses dans le champ à la périphérie nord-est de la ville alors que des camions et des ambulances chargés de sacs mortuaires noirs arrivaient continuellement. Les soldats qui dirigeaient la circulation sur la route adjacente très fréquentée ont averti les automobilistes de ne pas prendre de photos.

Les centaines de tombes, espacées d’au plus 3 pieds (un mètre), étaient marquées par de simples planches de bois fixées verticalement dans le sol.

Un employé du ministère turc des Affaires religieuses qui n’a pas souhaité être identifié en raison de l’ordre de ne pas partager d’informations avec les médias a déclaré qu’environ 800 corps avaient été amenés au cimetière vendredi, son premier jour d’ouverture. À midi samedi, a-t-il dit, pas moins de 2 000 personnes avaient été enterrées.

« Les gens qui sortent des décombres maintenant, c’est un miracle s’ils survivent. La plupart des gens qui sortent maintenant sont morts et ils viennent ici », a-t-il déclaré.

Les températures sont restées en dessous de zéro dans toute la grande région et de nombreuses personnes n’ont pas d’abri. Le gouvernement turc a distribué des millions de repas chauds, ainsi que des tentes et des couvertures, mais peine toujours à atteindre de nombreuses personnes dans le besoin.

La catastrophe a aggravé les souffrances dans une région en proie à la guerre civile syrienne de 12 ans, qui a déplacé des millions de personnes à l’intérieur du pays et les a rendues dépendantes de l’aide. Les combats ont envoyé des millions d’autres chercher refuge en Turquie.

Le conflit a isolé de nombreuses régions de la Syrie et a compliqué les efforts pour acheminer l’aide.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a estimé que pas moins de 5,3 millions de personnes se sont retrouvées sans abri en Syrie.

Le président syrien Bashar Assad et son épouse ont rendu visite à des blessés du séisme dans un hôpital de la ville côtière de Lattaquié, base de soutien du dirigeant syrien.

La télévision d’État syrienne a déclaré qu’Assad et sa femme Asma avaient rendu visite samedi matin à Duha Nurallah, 60 ans, et à son fils Ibrahim Zakariya, 22 ans, qui avaient été extraits des décombres la nuit précédente dans la ville côtière voisine de Jableh.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé samedi à Alep, dans le nord de la Syrie, apportant avec lui 35 tonnes de matériel médical, a rapporté l’agence de presse officielle SANA. Il a déclaré qu’un autre avion transportant 30 tonnes supplémentaires de matériel médical arrivera dans les prochains jours.

L’opposition de la Défense civile syrienne, également connue sous le nom de Casques blancs, a déclaré samedi qu’il “est presque impossible de retrouver des personnes vivantes”.

Le nombre total de morts dans la région du nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles a atteint 2 166, selon les Casques blancs. Le nombre total de morts en Syrie s’élevait à 3 553 samedi, bien que les 1 387 décès signalés dans les parties du pays contrôlées par le gouvernement n’aient pas été mis à jour depuis des jours.

____

Shaheen a rapporté de Lattaquié, en Syrie, et Fraser a rapporté d’Ankara, en Turquie. Bassem Mroue à Beyrouth, Ghaith Alsayed à Bab al-Hawa, en Syrie, et Zeynep Bilginsoy à Istanbul ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture des séismes d’AP sur https://apnews.com/hub/earthquakes