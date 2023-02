Des survivants sont toujours retrouvés alors que le bilan du séisme dépasse les 25 000

Une heure plus tôt, une fillette de trois ans et son père avaient été extraits des décombres de la ville d’Islahiye, également dans la province de Gaziantep, et peu après, une fillette de sept ans avait été secourue dans la province de Hatay.

Hanaa Sharif, âgée de 7 ans, a été extraite des décombres après une opération de sauvetage de 30 heures. Elle était la seule survivante de sa famille qui ont tous été tués lorsque leur maison en Syrie s’est effondrée.

Chargement

Les sauvetages ont apporté des lueurs de joie au milieu d’une dévastation écrasante quelques jours après le séisme de lundi et une puissante réplique quelques heures plus tard a provoqué l’effondrement de milliers de bâtiments, tuant plus de 25 000 personnes, en blessant 80 000 autres et laissant des millions de sans-abri.

Tout ne s’est pas si bien terminé. Les secouristes ont atteint une fillette de 13 ans à l’intérieur des décombres d’un bâtiment effondré dans la province de Hatay tôt samedi et l’ont intubée. Mais elle est décédée avant que les équipes médicales puissent l’amputer d’un membre et la libérer des décombres, Hurriyet rapporte le journal.