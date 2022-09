Des survivants se souviennent de l’incendie dévastateur de Montréal qui a coûté la vie à 37 personnes

La Ville de Montréal a rendu hommage jeudi matin aux victimes d’un terrible incendie il y a 50 ans qui a coûté la vie à 37 jeunes hommes et femmes.

Des familles, des pompiers et des représentants de la Ville ont assisté à l’hommage au square Phillips, au centre-ville de Montréal.

Considéré comme l’un des pires incendies de l’histoire du Canada, l’incendie criminel a ravagé deux boîtes de nuit de la rue Union au centre-ville de Montréal.

Le Bluebird Café était au rez-de-chaussée; à l’étage, le Wagon Wheel Country Club était plein à craquer le premier soir du week-end de la fête du Travail.

Le club était un lieu de rencontre préféré pour Heather Condon-Lowengren et son mari, Gerry Lowengren.

“Nous nous sommes rencontrés au Wagon Wheel. Nous nous sommes fiancés au Wagon Wheel, et cette nuit-là, le 1er septembre 1972, je fêtais mon 21e anniversaire”, a déclaré Condon-Lowengren, assise à côté de son mari depuis 50 ans.

À l’intérieur du Bluebird Café et du country club Wagon Wheel, où 37 jeunes ont perdu la vie. (Archives Barry Adams/Service d’incendie de Montréal)

Cette nuit-là, trois hommes ont été expulsés du bar pour avoir été ivres et perturbateurs.

Ils sont partis, mais sont revenus et ont versé de l’essence dans les escaliers.

“J’ai dit à mon mari, ‘ça sent le gaz'”, a déclaré Condon-Lowengren.

Llowengren se souvient avoir vu un homme verser le liquide inflammable dans les escaliers et dit qu’il voulait courir après lui, mais il était trop tard.

“La [arsonist] avait allumé sa flamme », a-t-il dit. « C’était un bâtiment plus ancien, et c’était juste… pouf. À ce moment-là, nous avons commencé à crier “au feu, au feu” et nous avons couru dans la cuisine parce que nous savions qu’il y avait une sortie arrière.”

L’escalier de devant brûlait ; les escaliers de secours étaient partiellement bloqués et les autres issues du Bluebird en contrebas étaient verrouillées.

Devant le Bluebird Café et le country club Wagon Wheel, où 37 jeunes ont perdu la vie. (Archives Barry Adams/Service d’incendie de Montréal)

Bob Benedetti, journaliste à la retraite de CTV News, travaillait ce soir-là.

“Quand j’ai vu Rich Campeau, qui était le [fire department] réalisateur à l’époque, il était en larmes”, a déclaré Benedetti. “Je savais que quelque chose n’allait pas, et il m’a dit, ‘tu ne veux pas voir ce qu’il y a là-haut.’ Les jeunes qui tentaient de partir étaient entassés contre les caisses de bière devant la porte. Lui et plusieurs autres pompiers étaient en larmes. Je n’avais jamais vu ça.”

Des dizaines de survivants, dont les Lowengren, ont souffert en silence pendant des décennies.

“Quand vous le voyez dans les médias, ces choses arrivent tout le temps, mais quand vous êtes directement impliqué, et que je ne pouvais rien arrêter, vous commencez à vous sentir mal, vous commencez à vous sentir coupable”, a déclaré Lowengren. “Mais la réalité est que vous ne pouviez pas traverser les flammes.”

Trois hommes, Gilles Eccles, Jean-Marc Boutin et James O’Brien, ont été arrêtés peu après le drame.

Ils ont été condamnés et condamnés à perpétuité, mais ont finalement été libérés sur parole.

Devant le Bluebird Café et le country club Wagon Wheel, où 37 jeunes ont perdu la vie. (Archives Barry Adams/Service d’incendie de Montréal)

Le site d’origine sur Union Street est devenu un parking jusqu’à ce qu’une tour de condos soit construite il y a cinq ans.

Pour l’essentiel, l’événement s’effacerait de la mémoire collective, avec tant d’autres choses qui se passaient ce week-end : le tournoi du sommet mondial de hockey battait son plein et à l’échelle internationale, le massacre des Jeux olympiques de Munich quelques jours plus tard a rapidement fait la une des journaux. .

Jusqu’à ce que l’ancienne mairesse du Plateau-Mont-Royal Helen Fotopulos agisse au nom des victimes en inaugurant un mémorial en 2012.

«C’étaient des jeunes issus de familles ouvrières, de familles anglophones. Ils sont allés à Duncan High, ils sont allés à Montreal High», a-t-elle dit. “Ils ne venaient pas de Westmount et ils ne venaient pas d’Outremont, donc il n’y avait personne en mesure de parler pour eux.”

À l’intérieur du Bluebird Café et du country club Wagon Wheel, où 37 jeunes ont perdu la vie. (Archives Barry Adams/Service d’incendie de Montréal)

Les survivants restent en contact à ce jour via les réseaux sociaux.

Bien qu’ils vieillissent, ils disent vouloir s’assurer que personne n’oublie jamais ce qu’ils ont vécu.

“C’est une célébration pour 37 anges qui ne seront jamais oubliés”, a déclaré Condon-Lowengren.