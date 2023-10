Des survivants racontent comment le Hamas a ciblé les embouteillages du festival Supernova lors de la pire attaque terroriste de l’histoire israélienne | Nouvelles du monde

Un hélicoptère de combat a tiré à courte distance à Gaza et un nuage de fumée noire a commencé à s’élever alors que je marchais le long de la route qui mène à la scène de la pire attaque terroriste de l’histoire israélienne.

Une fête en plein air – un festival, une rave, appelez ça comme vous voulez – mais à quelques centaines de mètres seulement de l’endroit où je me trouvais, les forces de défense israéliennes tentent toujours d’identifier et d’évacuer les corps de plus de 250 jeunes hommes et femmes tués une orgie sanguinaire de violence par Hamas tueurs.

Sur cette route de desserte, les corps des hommes armés du Hamas reposent encore là où ils ont été tués.

Certains gisaient à côté de véhicules endommagés, jetés dans des fossés ou dans des champs où ils ont été abattus par des soldats israéliens.

Le massacre au festival de musique de danse Supernova près de Reim restera dans l’histoire d’Israël comme le moment où ce pays a réalisé qu’il n’était pas invincible.

Dans un appartement chic de Tel Aviv, j’ai rencontré deux survivants du massacre, Hai Cohen et Noam Kenner.

Image:

Noam Kenner (à gauche) et Hai Cohen au festival Supernova avant que les violences n'éclatent.





Ils sont clairement sous le choc et retiennent leurs larmes en me racontant comment l’attaque s’est déroulée.

« Vers 6h30 du matin, pour la première fois, nous avons commencé à voir des roquettes au-dessus de nos têtes, puis après quelques secondes, voire quelques minutes, la police a arrêté la musique et nous a alerté qu’il y avait une sirène et que c’était réel », Hai, 31 ans, a expliqué.

Au début, les amis pensaient que les premières sirènes et roquettes n’étaient qu’une partie des bombardements habituels avec lesquels ils vivaient, et ont même pris quelques selfies à envoyer à leurs amis et à leur famille pendant qu’ils étaient accroupis.

Lorsqu’ils ont réalisé que cette attaque était bien plus grave, ils ont couru vers la voiture de Hai et ont essayé de partir.

Il a expliqué comment ils ont conduit pour sauver leur vie.

Hai a déclaré : « Lorsque le tir commence, j’appuie directement sur l’accélérateur, puis je me dirige vers le champ qui se trouvait à ma droite, j’ai appuyé sur le bouton 4×4 et j’ai commencé à conduire.

« J’entendais les tirs, ils ont percuté la voiture, et nous avons vu leurs jeeps et leurs motos du Hamas pousser des jeunes enfants sous l’effet de la drogue et de l’alcool… pas de situation héroïque, ils les ont juste massacrés. »

Suite de l'attaque du Hamas contre un festival



Noam, 22 ans, raconte que le parking du festival Supernova était rempli de voitures et qu’il y avait un énorme embouteillage de personnes essayant de sortir.

« C’est parce que beaucoup de gens ont participé à la fête et beaucoup de gens viennent avec des voitures, alors oui, vous êtes coincé là-dedans, vous avez une grande route de voitures qui attendent d’aller vers la sortie, mais elles restent. à un endroit, ils ne bougent pas », a-t-elle déclaré.

Hai a pris une décision qui leur a probablement sauvé la vie : au lieu d’attendre dans les embouteillages, ils ont décidé qu’il était préférable de traverser les champs dans la direction opposée à celle d’où ils pensaient que la fusillade venait.

En évitant les balles et en conduisant sauvagement hors route à travers un champ, ils ont réussi à arrêter trois personnes qui s’étaient échappées du kibboutz Re’im.

« J’ai vraiment entendu le [bullets] siffle, je pense que c’est la chose la plus terrifiante que j’ai vécue parce que c’est vraiment à côté de toi, tu sais que tu peux le sentir », a expliqué Noam.

En savoir plus:

Les Israéliens doivent passer plusieurs jours dans des abris anti-bombes

À Gaza, une mère craint pour sa famille alors que des bombes s’écrasent à proximité

Des Britanniques confirmés morts après les attaques du Hamas

Image:

Des hommes armés du Hamas ont abattu et enlevé des personnes lors du festival de musique de danse Supernova près de Re'im, dans la région désertique du Néguev.





« Mais vous n’avez pas le temps de réfléchir, vous vous contentez d’y réagir », ajoute Hai.

«Après quelques mètres – environ 200, 300 mètres – nous avons réussi à rejoindre la route principale, et à notre droite se trouve le bande de Gazaet la base militaire qu’ils attaquaient.

« Nous ne savions pas dans quelle direction ils attaquaient, et à notre gauche, c’était le massacre que vous avez vu dans les vidéos. »

Après un trajet effréné, un changement de pneu et une traversée d’un champ fruitier avec Noam naviguant sur Google Maps pour s’assurer qu’ils n’entraient pas dans Gaza, Hai a réussi à conduire lui-même, Noam et les autres qu’ils ont secourus pour se mettre en sécurité.

Image:

Stuart Ramsay se présente à proximité du site du festival





Comment s'est déroulée l'attaque du Hamas – et la réponse



Beaucoup de ceux qui sont restés dans les embouteillages sur le parking ont été tués ou pris en otages.

Et quand Noam pense à ce qui s’est passé, elle réalise à quel point elle a failli devenir l’un d’entre eux.

« Quand je me souviens, j’ai réalisé que sur l’autre route – la route de gauche, c’était la circulation qui tentait de sortir – les terroristes arrivaient avec le fusil et tiraient sur tout le monde dans ces voitures.

« Et je me souviens que je [wanted] d’emprunter cette voie, parce que je pensais que c’était la solution », a-t-elle déclaré, devenant émue en parlant.

Hai et Noam portent toujours leurs bracelets bleus du festival – Hai dit que c’est parce qu’il veut se souvenir de ce qui s’est passé.

Noam est encore en train de comprendre comment un festival amusant, auquel participent des gens du monde entier, s’est transformé en l’attaque terroriste la plus meurtrière d’Israël.

Elle a déclaré : « Personne n’a réalisé ce qui se passait, personne n’a réalisé que la situation allait être aussi énorme.

« Personne n’avait réalisé qu’un terroriste allait venir tuer beaucoup de gens – des gens innocents qui veulent juste être avec leurs amis, être heureux et aller à la fête. »