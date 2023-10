Des survivants proches de la mort décrivent ce qu’ils ont vu et entendu avant de ressusciter

Chaque année, plus de 350 000 personnes ont un arrêt cardiaque en dehors d’un hôpital. Rares sont ceux qui survivent. Alors que de nombreuses personnes réanimées n’ont aucun souvenir de l’expérience, une étude récente suggère que d’autres s’en souviennent. quelque chosequ’il s’agisse d’un vague sentiment d’être entouré de personnes ou d’une conscience onirique plus spécifique.

Contrairement à une crise cardiaque où les personnes sont éveillées et où le cœur bat toujours douloureusement, les personnes en arrêt cardiaque sont toujours inconscientes. Ils n’ont ni battement de cœur ni pouls et ont besoin d’une RCR de toute urgence. Essentiellement, ils sont « à plat » et sont si proches de la mort qu’il n’y a aucune activité sur les moniteurs électroniques.

Ce qu’est une expérience de mort imminente n’a jamais vraiment été défini. Les chercheurs ont tenté d’explorer ce qui se passe lorsque le cœur d’un patient s’arrête pour voir s’il existe des thèmes ou des schémas de conscience.

« On suppose que parce que les gens ne réagissent pas physiquement à nous, en d’autres termes, lorsqu’ils sont dans le coma, ils ne sont pas conscients, ce qui est fondamentalement erroné », a déclaré le Dr Sam Parnia, spécialiste des maladies pulmonaires et critiques. spécialiste des soins de santé à NYU Langone Health et auteur principal de l’étude récente.

Pour en savoir plus sur les expériences des quelques survivants qui ont un sentiment de conscience lors d’événements de mort imminente liés au cœur, NBC News a contacté les participants à l’événement. Recherche sur NYU Langone et d’autres du Alliance des survivants d’un arrêt cardiaque communauté en ligne, un programme de la Fondation pour l’arrêt cardiaque soudain et le Fondation de recherche sur l’expérience de mort imminente.

Ils ont partagé ce qu’ils ont vu, entendu et ressenti pendant la réanimation, comment leur vie a changé par la suite et ce qu’ils pensent que les autres devraient savoir sur la mort et l’agonie.

« Calme, tranquille, paisible »

Greg Kowaleski, père de trois enfants qui vit à Ann Arbor, dans le Michigan, avait 47 ans et jouait un match de hockey sur glace lorsqu’il s’est effondré sur la patinoire. Heureusement pour Kowaleski, un cardiologue pédiatrique qui est un de ses bons amis se trouvait là, patinant pour l’équipe adverse.

Dr Jeff Zampi a déterminé que Kowaleski n’avait pas de pouls et a immédiatement commencé des compressions thoraciques. À l’aide d’un défibrillateur externe automatisé, ou DEA, Zampi a pu ramener le cœur de son ami à un rythme normal.

Bien que l’arrêt cardiaque ait eu lieu en 2021, Kowaleski se souvient encore du souvenir « incroyablement vif » qu’il avait pendant que Zampi le réanimait. Kowaleski s’est retrouvé à bord d’un avion complètement vide, les sièges bleus s’étendant devant lui.

« Le soleil brille vraiment dehors, comme une belle journée et je m’assois près de la fenêtre sur mon siège, regardant le tarmac », a-t-il déclaré.

« Alors que j’attends, j’entends quelqu’un m’appeler », a-t-il déclaré. « C’est mon ami Jeff. »

Dans son souvenir, Zampi lui a dit qu’il était sur le mauvais vol et qu’il devait descendre. « Je me suis levé et je l’ai suivi hors de l’avion », a-t-il déclaré. « Et puis, alors qu’on descend de l’avion, boum ! Je suis revenu. Je me suis réveillé. »

Depuis lors, Kowaleski a déclaré qu’il avait un peu de mal à comprendre exactement ce que signifiait cette expérience.

« L’endroit où je suis allé, où qu’il se trouve, je dirai que c’était extrêmement paisible », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si j’ai déjà vécu quelque chose d’aussi calme, tranquille et paisible. »

Ce qu’il sait, c’est qu’il n’a plus vraiment peur de la mort.

« Ce n’est pas un endroit effrayant ou mauvais où aller, où que j’étais. »

« Il n’y avait pas de genre »

En 2016, Em James Arnold, un parent à New York, a eu un arrêt cardiaque et a été réanimé.

La petite amie d’Arnold a commencé la RCR, mais la réanimation a duré 90 minutes et a nécessité neuf chocs de défibrillateur. Une équipe combinée de pompiers du FDNY et d’équipes des services médicaux d’urgence du FDNY a répondu à l’appel au 911, qui a été lancé par la fille de 12 ans d’Arnold.

Au cours de l’expérience de mort imminente, le survivant d’un arrêt cardiaque – à qui on avait attribué un sexe masculin à la naissance et qui préfère désormais les pronoms – avait un souvenir profond qui a changé sa vie.

Em James Arnold et leur femme. Avec l’aimable autorisation de James Arnold

Arnold se souvient avoir voyagé les pieds en avant sur une étendue d’eau, flottant sur ce qui semblait être une surface semblable à de la pierre. Au-dessus de lui, il y avait un ciel sans fin et Arnold se sentait complètement en sécurité, libre de toute peur et ni homme ni femme.

Arnold, aujourd’hui âgé de 53 ans, souffre de dysphorie de genre depuis l’âge de 3 ou 4 ans environ, même s’ils n’ont pas toujours su qu’il y avait un nom pour le sentiment que l’identité de genre d’une personne ne correspond pas à celle enregistrée à la naissance.

« Pour moi, c’était comme un casse-tête pour toute une vie », a déclaré Arnold. « Et puis, quand je fais un arrêt cardiaque et que je suis dans cette eau, il n’y avait pas de sexe, donc il n’y avait pas d’affectation là-bas. Cela m’a permis d’accepter cela de moi-même.

Après s’être réveillé d’un coma de trois jours et d’une longue hospitalisation, les médecins ont donné à Arnold un défibrillateur automatique implantable, ou DCI, un dispositif implanté fonctionnant sur batterie qui peut choquer le cœur si nécessaire. Deux ans plus tard, ils ont subi une intervention chirurgicale pour réparer une valvule cardiaque endommagée.

Après cette expérience, Arnold a commencé à émerger et à se présenter comme mixte/transgenre et, peu de temps après, a épousé leur petite amie.

« C’est elle qui m’a guidé à travers tout cela, comme elle me le dit constamment, sois toi-même, sois toi-même, sois juste toi-même », a déclaré Arnold. « C’est la chose la plus difficile à faire pour quiconque. »

Le couple a un nouveau bébé, maintenant âgé de 8 mois. L’arrêt cardiaque « m’a aidé à comprendre que le sexe n’est rien », a déclaré Arnold.

Comme ouvrir les yeux dans une grotte

Zach Lonergan, un scientifique de 32 ans qui vit à Pasadena, en Californie, parcourait régulièrement des courses de 15 à 18 milles avec ses amis alors qu’ils se préparaient pour le marathon de Los Angeles.

Dans le cadre de l’entraînement, ils ont tous décidé de courir le semi-marathon Rose Bowl.

« Nous nous disons, oh, 13 milles pour un semi-marathon, ce n’est pas grave », a déclaré Lonergan.