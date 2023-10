Des survivants israéliens racontent la terreur lors d’un festival de musique, où des militants du Hamas ont tué au moins 260 personnes

JERUSALEM (AP) – La nuit était une escapade. Des milliers de jeunes hommes et femmes se sont rassemblés sur un vaste champ du sud d’Israël, près de la frontière avec Gaza, pour danser en toute tranquillité. Anciens et nouveaux amis sautaient de haut en bas, se délectant du tourbillon des rythmes riches en basses.

Maya Alper se tenait au fond du bar avec des équipes de bénévoles soucieux de l’environnement, ramassant les déchets et distribuant des shots de vodka gratuits aux fêtards qui réutilisaient leurs tasses. Juste après 6 heures du matin, alors qu’une aube bleu clair se levait et que le DJ tête d’affiche montait sur scène, des sirènes de raid aérien ont traversé la musique trap éthérée. Des roquettes filaient au-dessus de nous.

Alper, 25 ans, a sauté dans sa voiture et a couru vers la route principale. Mais à l’intersection, elle a rencontré des foules de festivaliers en détresse, criant aux conducteurs de faire demi-tour. Puis, un bruit. Des pétards ? Des hommes et des femmes paniqués qui descendaient la route juste devant elle tombèrent au sol dans des mares de sang. Des coups de feu.

L’attaque de samedi contre le festival de musique en plein air Tribe of Nova est considérée comme le pire massacre de civils de l’histoire israélienne, avec au moins 260 morts et un nombre encore indéterminé de prises d’otages. Des dizaines de militants du Hamas qui avait franchi la barrière de séparation fortement fortifiée d’Israël et traversé le pays depuis Gaza a ouvert le feu sur environ 3 500 jeunes Israéliens qui s’étaient rassemblés pour une joyeuse nuit de musique électronique pour célébrer la fête juive de Souccot. Certains participants étaient ivres ou drogués, augmentant ainsi leur confusion et leur terreur.

L’Associated Press a examiné plus d’une douzaine de vidéos prises pendant le massacre et interrogé des survivants pour reconstituer le déroulement de l’attaque meurtrière. La fête s’est déroulée dans un champ poussiéreux à l’extérieur du kibboutz Re’im, à environ 5,3 kilomètres du mur qui sépare Gaza du sud d’Israël.

« Nous nous cachions et courions, nous cachions et courions, dans un champ ouvert – le pire endroit où on puisse se trouver dans cette situation », a déclaré Arik Nani de Tel Aviv, qui était allé à la fête pour célébrer son 26e anniversaire. « Pour un pays où tout le monde dans ces cercles connaît tout le monde, c’est un traumatisme que je ne pourrais jamais imaginer. »

Alors que les roquettes pleuvaient, ont indiqué les fêtards, des militants ont convergé vers le site du festival tandis que d’autres attendaient près des abris anti-bombes, abattant les personnes qui cherchaient refuge. De nombreux militants, arrivés dans des camions et à moto, portaient des gilets pare-balles et brandissaient des fusils d’assaut AK-47 et des grenades propulsées par fusée.

Des vidéos compilées par les premiers intervenants israéliens et publiées sur le site de médias sociaux Telegram montrent des hommes armés plongeant dans la foule paniquée, fauchant les fêtards en fuite avec des rafales de tirs automatiques. De nombreuses victimes ont reçu des balles dans le dos alors qu’elles couraient.

Les communautés israéliennes des deux côtés du site du festival ont également été attaquées, des hommes armés du Hamas ayant enlevé des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants – y compris des personnes âgées et handicapées – et en tuant des dizaines d’autres lors de l’attaque surprise sans précédent de samedi.

Le bilan effarant du festival est devenu clair lundi, alors que le service de secours israélien Zaka a déclaré que les ambulanciers avaient récupéré au moins 260 corps. Les organisateurs du festival ont déclaré qu’ils aidaient les forces de sécurité israéliennes à retrouver les participants toujours portés disparus. Le nombre de morts pourrait s’alourdir à mesure que les équipes continuent de nettoyer la zone.

Alors que le carnage se déroulait devant elle, Alper a entraîné quelques fêtards désorientés dans sa voiture depuis la rue et a accéléré dans la direction opposée. L’un d’eux a déclaré qu’il avait perdu sa femme dans le chaos et qu’Alper avait dû l’empêcher de sortir de la voiture pour la retrouver. Une autre a déclaré qu’elle venait de voir des hommes armés du Hamas tirer et tuer sa meilleure amie. Un autre se balançait sur son siège, murmurant encore et encore : « Nous allons mourir. » Dans le rétroviseur, Alper regardait la piste de danse où elle avait passé les dernières heures extatiques se transformer en un nuage géant de fumée noire.

Les festivaliers qui ont réussi à se rendre sur la route et sur le parking où étaient garés leurs véhicules se sont retrouvés coincés dans un embouteillage, des militants traquant les voitures et aspergeant ceux qui se trouvaient à l’intérieur de coups de feu. Des images de drone de la scène prises après l’attaque et examinées par l’AP montrent des files chaotiques de voitures où les conducteurs avaient tenté de fuir. Certains véhicules incendiés ont été renversés sur le côté, tandis que d’autres présentaient des impacts de balles visibles dans les vitres brisées.

Nulle part n’était sûr, a déclaré Alper. Le rugissement des explosions, les cris hystériques et les tirs d’armes automatiques se rapprochaient à mesure qu’elle avançait. Lorsqu’un homme à quelques mètres de là a crié « Dieu est grand ! », Alper et ses nouveaux compagnons ont bondi de la voiture et ont sprinté à travers des champs ouverts vers une masse de buissons.

Alper sentit une balle passer devant son oreille gauche. Consciente que les hommes armés la distanceraient, elle s’enfonça dans un enchevêtrement d’arbustes. En regardant à travers les épines, elle a déclaré avoir vu l’un de ses passagers, la jeune fille qui avait perdu son amie, crier et s’effondrer alors qu’un homme armé se tenait au-dessus de son corps mou, souriant.

«Je ne peux même pas expliquer l’énergie qu’ils (les militants) avaient. C’était tellement clair qu’ils ne nous considéraient pas comme des êtres humains », a-t-elle déclaré. «Ils nous regardaient avec une haine pure et pure.»

Des vidéos montrent que les hommes armés ont exécuté certains des blessés à bout portant alors qu’ils étaient accroupis au sol. Certains militants ont même fouillé les véhicules de leurs victimes, s’emparant de sacs à main et de sacs à dos.

Un nombre indéterminé de personnes du festival ont été prises en otage. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par des militants et vérifiée par l’AP montre un couple israélien, Noa Argamani et son partenaire Avinatan Or, emmenés par leurs ravisseurs.

Argamani, le visage crispé par la panique, crie « Non, non ! » en hébreu alors qu’il était forcé de monter sur une moto, pris en sandwich entre deux hommes armés. Elle tend la main vers Or, dont les mains sont liées derrière le dos alors qu’un groupe de militants le fait avancer.

On ignore désormais où ils se trouvent. Mais le Hamas affirme détenir désormais plus de 100 Israéliens en otages. Lundi, le groupe a menacé de commencer à tuer systématiquement les prisonniers si l’armée israélienne bombardait les zones palestiniennes sans avertissement.

Pendant plus de six heures, Alper et des milliers d’autres spectateurs du concert se sont cachés sans l’aide de l’armée israélienne tandis que les militants du Hamas tiraient avec des armes automatiques et lançaient des grenades.

Ses membres étaient tellement tordus dans la brousse qu’elle ne pouvait pas bouger ses orteils. À différents moments, elle a entendu des militants parler en arabe juste à côté d’elle. Adepte du yoga qui pratique la méditation, Alper a déclaré qu’elle se concentrait sur sa respiration – « respirer et prier de toutes les manières possibles ».

« Chaque fois que je pensais à la colère, à la peur ou à la vengeance, je l’expirais », a-t-elle déclaré. « J’ai essayé de penser à ce pour quoi j’étais reconnaissant : le buisson qui me cachait si bien que même les oiseaux se posaient dessus, les oiseaux qui chantaient encore, le ciel qui était si bleu. »

Instructrice de chars dans l’armée israélienne, Alper savait qu’elle était en sécurité lorsqu’elle a entendu un autre type d’explosion – le bruit d’un obus de char de l’armée israélienne. Elle a crié à l’aide et bientôt les soldats l’ont sortie de la brousse. Autour d’elle gisait le corps sans vie d’une de ses amies. La fille de sa voiture qu’elle avait vue s’effondrer était introuvable ; elle pense que des militants du Hamas l’ont emmenée à Gaza.

Alper a déclaré que l’armée israélienne, en route pour combattre les militants du Hamas dans le kibboutz durement touché de Beeri, près de la frontière avec Gaza, ne savait pas quoi faire d’elle.

À ce moment-là, un pick-up rempli de citoyens palestiniens d’Israël s’est arrêté. Les hommes de la ville bédouine de Rahat parcouraient la région pour aider à secourir les survivants israéliens. En aidant Alper à monter dans leur voiture, ils l’ont conduite au poste de police, où elle s’est effondrée en pleurant dans les bras de son père.

« Ce n’est pas seulement une guerre. C’est l’enfer », a déclaré Alper. « Mais dans cet enfer, j’ai toujours le sentiment que d’une manière ou d’une autre, nous pouvons choisir d’agir par amour, et pas seulement par peur. »