Les survivants de l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre affirment que des mesures « drastiques » sont nécessaires pour empêcher le groupe terroriste d’endoctriner les enfants de Gaza avec sa vision du monde déformée et violente.

« Il ne nous suffit pas de nous débarrasser du Hamas », a déclaré Adele Raemer, 68 ans, qui a passé 14 heures enfermée dans le coffre-fort de sa maison pendant que les terroristes du Hamas incendiaient le kibboutz Nirim autour d’elle.

« Quelque chose de très drastique va devoir se produire pour rééduquer tous ceux qui vivent de l’autre côté, afin que la menace soit neutralisée », a-t-elle déclaré au Post.

Éducateur en Israël depuis plus de quatre décennies, Raemer s’est fréquemment porté volontaire dans des initiatives éducatives avec des enseignants palestiniens au fil des années et a été témoin du genre d’idées imposées aux enfants de Gaza dans les salles de classe par le régime du Hamas.

« Ces enfants apprennent la haine dans leurs manuels. On leur apprend : « Si vous avez six Juifs et que vous en tuez quatre, combien de Juifs vous reste-t-il ? littéralement », a-t-elle déclaré.

Les manuels scolaires du Hamas ont été largement critiqués pour avoir déformé et inventé des faits sur l’histoire des Palestiniens et d’Israël, tout en promouvant une vision antisémite du monde qui présente toute personne tuée dans le conflit avec Israël comme un « martyr ».

Une jeune Palestinienne pose avec un lance-grenades propulsé par roquette lors d’une exposition d’armes du Hamas dans la bande de Gaza en juin 2023. PA

Maya Parizer, 27 ans, avait l’habitude de sympathiser avec le sort des enfants de Gaza pendant le conflit avec Israël en 2014 – elle a même défendu leurs intérêts lors de discussions animées avec des amis à l’époque – mais elle s’est demandée : « Y a-t-il de l’espoir dans le monde ? après avoir survécu au massacre du Nova Festival le 7 octobre.

“Ces enfants, ces enfants innocents dont j’ai débattu et combattu avec mes amis, en disant ‘Ils sont innocents, ils veulent juste vivre une vie comme toi, comme moi’, ce sont les terroristes d’aujourd’hui.”

Le Hamas est connu pour endoctriner les enfants contre Israël, non seulement dans les salles de classe, mais aussi dans les camps d’été militarisés où ils revêtent des uniformes, apprennent à tirer avec des armes à feu et sont formés aux tactiques militaires, selon le Temps d’Israël.

“Ce sont eux qui ont kidnappé mes amis, ce sont eux qui voulaient tuer le plus grand nombre d’entre nous possible”, a déclaré Parizer.

“Comment puis-je encore croire que ce sont de bonnes personnes là-bas, quand je vois ce qu’ils ont fait à mes amis, ce qu’ils ont fait aux femmes, ce qu’ils ont fait aux enfants ?” elle a ajouté. “Je m’en soucie toujours, même si je ne pense pas qu’ils le méritent.”

Le Hamas est connu pour endoctriner les jeunes Palestiniens contre Israël dès leur plus jeune âge avec une violente propagande militarisée. PA

Raemer a déclaré que les gens du monde entier qui ont manifesté pour les Palestiniens – portant des pancartes indiquant « Par tous les moyens nécessaires » et scandant « Du fleuve à la mer… » – ne comprennent pas que l’ennemi des Palestiniens n’est pas Israël, mais le l’idéologie extrémiste du Hamas et de son gouvernement exploiteur.

« Il s’agit avant tout des opprimés, qui soutiennent les opprimés. Mais ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que ceux qui sont opprimés le sont avant tout par leurs propres dirigeants », a-t-elle déclaré.

« Nous devons nous débarrasser du Hamas, non seulement pour nous, mais aussi pour le bien du peuple palestinien.

« Pour les gens qui vivent là où je vis, [it’s] dans leur intérêt que les gens de l’autre côté prospèrent. Et nous le disons depuis le début. Mais quand ils disent : « La Palestine sera libre, du fleuve à la mer », [meaning the eradication of Israel] nous devons comprendre qu’il s’agit d’un cri de guerre génocidaire, et je les prends au mot.

Les combattants du Hamas notent les noms des garçons qui s’inscriront à un camp d’entraînement d’été militarisé à Gaza en 2021 PA

Netta Atzili, 20 ans, dont les parents ont été pris en otage par le Hamas alors qu’il se barricadait dans son appartement armé d’un simple couteau de cuisine, a déclaré que le groupe terroriste ne se souciait pas de la vie du peuple palestinien, seulement de sa valeur de chair à canon. dans sa quête pour détruire Israël.

« Je pense qu’il est très important que les gens comprennent qu’il ne s’agit pas d’Israël contre la Palestine. C’est le Hamas contre tout », a-t-il déclaré.

« C’est terrible que des Palestiniens meurent à cause de nos attaques. Mais le Hamas savait que cela allait arriver. Et non seulement ils le savaient, mais ils comptaient sur le fait que nous tuions leurs civils comme dommage collatéral, mais ils les utilisaient comme boucliers humains. Ils placent leurs fournitures et leurs infrastructures dans les hôpitaux des zones densément peuplées, dans les écoles.

“Ils sont un cancer pour la société, ils extorqueront, ils risqueront leurs civils, ils feront n’importe quoi juste pour nous faire du mal”, a-t-il déclaré.











