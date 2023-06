Des survivants d’un accident dans la jungle amazonienne se rétablissent alors que des soldats recherchent un chien de sauvetage disparu

Des dizaines de soldats restent à la recherche de Wilson, un chien qui faisait partie de la mission de sauvetage de quatre frères et sœurs qui a survécu à un accident d’avion dans la jungle colombienne. Wilson, un chien pisteur de 6 ans, a disparu dans la jungle il y a plus de deux semaines.

L’armée a juré de ne pas « abandonner un camarade tombé au combat » qui a disparu alors qu’il cherchait les enfants. Les Colombiens ont également pris l’habitude de placer des affiches sur leurs fenêtres indiquant «Missing Wilson», tandis que d’autres affichent des photos de leurs chats et autres animaux de compagnie portant des pancartes implorant le retour en toute sécurité du chien.

Un message dans une fenêtre indiquant «Missing Wilson» fait référence à un chien de sauvetage qui a disparu lors de la recherche des quatre enfants autochtones retrouvés vivants après avoir été perdus pendant 40 jours dans la forêt amazonienne colombienne à la suite d’un accident d’avion. JUAN BARRETO via Getty Images

« Les recherches ne sont pas terminées », a insisté l’armée dans un communiqué publié après la localisation des enfants, ajoutant que plus de 70 soldats restent déployés dans la jungle dense pour retrouver le berger belge.

Mardi, le ministère colombien de la Défense nationale a publié un image du chien dessinée par un enfant sauvé.

Este dibujo lo hizo Lesly Mucutuy, una señal de esperanza para Colombia que espera a Wilson, el valiente canino que ayudó a rescatar a los niños extraviados en la selva entre Guaviare y Caquetá. #ColombieVaBien #VamosPorWilson pic.twitter.com/z1l28c1eqO — Mindefensa (@mindefensa) 13 juin 2023

Les enfants voyageaient avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à la ville de San Jose del Guaviare le 1er mai lorsque le pilote de l’avion à hélice monomoteur Cessna a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur, a déclaré le père à CBS News.

Trois adultes, dont la mère des enfants, ont été tué dans l’accident.

Il a fallu près de 200 sauveteurs militaires et autochtones avec des chiens de recherche pendant 40 jours pour retrouver Lesly, 13 ans, Soleiny, 9 ans, Tien Noriel, 5 ans et Cristin, 1 an, dans des conditions difficiles dans la jungle. Deux des enfants ont survécu après avoir été pris en charge par leurs frères et sœurs aînés.

Ils étaient faibles et affamés lorsqu’ils ont été retrouvés.

Farine de manioc et une certaine familiarité avec les fruits de la forêt tropicale étaient la clé de la survie extraordinaire des enfants dans une région où les serpents, les moustiques et d’autres animaux abondent.

Ils sont en bonne santé mais toujours à « risque élevé » d’infection, a indiqué jeudi l’hôpital militaire qui les soignait.